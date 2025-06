Mundo

Acidente com balão em Santa Catarina deixa pelo menos oito mortos

Governador de SC afirmou que há 13 sobreviventes. Equipes de resgate trabalham no local e prestam socorro às vítimas.

Publicado em 21 de junho de 2025 às 11:38

null Crédito: BBC

Pelo menos oito pessoas morreram em um acidente com um balão de ar quente na cidade de Praia Grande, em Santa Catarina.>

Havia 21 pessoas a bordo do balão.>

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), afirmou em uma publicação no X (antigo Twitter) que 13 pessoas sobreviveram e oito morreram. >

O acidente ocorreu na manhã de sábado (21/6). >

>

Vídeos publicados nas redes sociais mostram que o céu estava limpo e ensolarado quando a estrutura do balão pegou fogo e o cesto onde as pessoas eram transportadas despencou em direção ao solo.>

Ainda não há explicações sobre o que pode ter causado o acidente.>

Equipes de resgate estão no local do incidente para atender as vítimas, detalhou Mello.>

"Estamos todos chocados com o acidente", acrescentou o governador.>

Nas redes sociais, a Prefeitura de Praia Grande manifestou "solidariedade às familias envolvidas no acidente".>

"O município está acompanhando a ocorrência — que segue em andamento — juntamente com o Governo do Estado e as forças de segurança", diz a nota.>

"Equipes municipais foram mobilizadas para prestar atendimento às vítimas e colaborar na apuração dos fatos.">

A cidade de Praia Grande fica no extremo sul de Santa Catarina, quase na divisa com o Rio Grande do Sul. >

Apesar do nome, ela não fica no litoral, mas numa região serrana, cheia de cânions.>

O local é famoso pela prática de balonismo e é conhecido como a "Capadócia brasileira", numa alusão à famosa cidade da Turquia onde a prática também é comum. >

Reportagem em atualização. Mais informações em breve.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta