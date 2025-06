Mundo

'Achei que tivesse perdido a orelha': o relato de fotógrafo brasileiro cobrindo os protestos em Los Angeles

Protestos contra a política anti-imigração de Donald Trump explodem em Los Angeles com relatos de violência policial e reação de manifestantes

"Uma bomba explodiu ao lado do meu ouvido. Achei que tivesse perdido a orelha." >

O incidente com a bomba ocorreu no sábado, quando os protestos eclodiram na cidade de maioria hispânica, motivados, segundo o Departamento de Segurança Nacional (DHS, na sigla em inglês) dos EUA, por um boato.>

Rumores de que imigrantes não documentados estariam sendo presos no estacionamento de uma loja de material de construção no subúrbio de Paramount teriam motivado o início das manifestações naquele dia.>

"A polícia respondeu com violência [ao protesto] e os manifestantes ficaram ainda mais violentos", conta Apu. "O bairro inteiro virou uma zona de guerra".>

As bombas de gás jogadas pela polícia invadiram as casas desse bairro, que fica no sul da cidade e é habitado, em sua maioria, por pessoas de origem hispânica. >