Ação é apresentada na Austrália contra BHP por catástrofe em Mariana

Desastre em Mariana Crédito: Agência Brasil

A empresa mineradora australiana BHP anunciou nesta segunda-feira que vai se opor a uma ação judicial coletiva apresentada na Austrália, que a acusa de ter descumprido suas obrigações de informação, assim como de fraude, na letal catástrofe ambiental em Mariana, por sua filial Samarco.

A ação coletiva australiana alega que houve problemas com a represa nos anos anteriores a 2015 e que a BHP deveria ter levado os riscos em conta e informado os investidores.

O desastre provocou uma forte queda nas ações da BHP, motivo pelo qual cerca de três mil investidores se associaram para apresentar uma ação coletiva na Justiça.

Dezenove pessoas morreram por causa do tsunami de dejetos tóxicos causado pela ruptura da represa de uma mina em Minas Gerais, em 2015.