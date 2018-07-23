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Mineradora

Ação é apresentada na Austrália contra BHP por catástrofe em Mariana

Processo considera que empresa deveria ter levado em conta problemas anteriores com a represa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 12:14

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 12:14

Desastre em Mariana Crédito: Agência Brasil
A empresa mineradora australiana BHP anunciou nesta segunda-feira que vai se opor a uma ação judicial coletiva apresentada na Austrália, que a acusa de ter descumprido suas obrigações de informação, assim como de fraude, na letal catástrofe ambiental em Mariana, por sua filial Samarco.
A ação coletiva australiana alega que houve problemas com a represa nos anos anteriores a 2015 e que a BHP deveria ter levado os riscos em conta e informado os investidores.
O desastre provocou uma forte queda nas ações da BHP, motivo pelo qual cerca de três mil investidores se associaram para apresentar uma ação coletiva na Justiça.
Dezenove pessoas morreram por causa do tsunami de dejetos tóxicos causado pela ruptura da represa de uma mina em Minas Gerais, em 2015.
A BHP e a Vale, coproprietárias da Samarco, chegaram no mês passado a um acordo com as autoridades brasileiras para resolver uma ação civil de R$ 20 bilhões pela tragédia.

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