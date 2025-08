Mundo

Ação de Trump contra o Brasil 'não é intromissão pequena', diz Lula à Reuters

'Um presidente da República não pode ficar se humilhando para o outro. Eu respeito todo mundo. Eu exijo respeito comigo', disse Lula ao comentar falta de conversa com Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (6/8), em entrevista à agência de notícias Reuters, que não ligou para a Casa Branca para negociar as tarifas de 50% sobre o Brasil porque o presidente Donald Trump não demonstrou interesse em fazer acordos.>

A empresa que quer construir o maior avião do mundo

"No dia em que minha intuição disser que Trump está disposto a conversar, não vou hesitar em ligar para ele", disse Lula em entrevista em Brasília. "Mas hoje minha intuição diz que ele não quer conversar. E eu não vou me humilhar.">

As tarifas de 50% contra produtos brasileiros entraram em vigor nesta quarta. Segundo Lula, o Brasil não vai adotar tarifas recíprocas contra os produtos americanos.>

"Não vou fazer porque não quero ter o mesmo comportamento do presidente Trump. Porque quando um não quer, dois não brigam. E eu não quero brigar com os Estados Unidos", declarou.>

Na entrevista, Lula também comentou a justificativa de Trump de aplicar as tarifas ao Brasil devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na carta em que anunciou a taxa extra, o americano disse que há "caça às bruxas" contra seu aliado brasileiro. >

"Ele que cuide dos Estados Unidos. Do Brasil, cuidamos nós. Só tem um dono nesse país. E só um dono: o mandato do presidente da República é do povo. O povo que elegeu, o povo que pode tirar.">