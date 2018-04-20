Academia confirma vazamento de vencedores do Nobel de Literatura

A fonte do vazamento não foi identificada Crédito: Divulgação

A Academia Sueca, responsável pelo Nobel de Literatura, confirmou nesta sexta-feira que os nomes de alguns vencedores passados foram vazados. A instituição prometeu reformular as regras do prêmio.

Também disse que as acusações de má conduta sexual envolvendo um homem casado e uma integrante da entidade não eram conhecidas de "forma generalizada" dentro da Academia.

Foi durante a investigação do escândalo sexual contra o fotógrafo Jean-Claude Arnault que surgiram as alegações sobre o vazamento dos vencedores anteriores. Agora, a Academia, fundada em 1786, contratou uma empresa para investigar o incidente.

"A investigação mostra que houve violação de regras de confidencialidade da Academia em relação ao trabalho do Prêmio Nobel de Literatura", disse a instituição em comunicado. A fonte do vazamento não foi identificada.

A investigação também mostrou que houve "comportamento inaceitável, na forma de ato íntimo indesejado" por parte do homem. O caso, no entanto, não era "amplamente conhecido" dentro da Academia. O relatório sobre as descobertas será entregue às autoridades.