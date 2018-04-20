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Academia Sueca

Academia confirma vazamento de vencedores do Nobel de Literatura

Instituição prometeu reformular regras para evitar incidentes semelhantes

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 18:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2018 às 18:39
A fonte do vazamento não foi identificada Crédito: Divulgação
A Academia Sueca, responsável pelo Nobel de Literatura, confirmou nesta sexta-feira que os nomes de alguns vencedores passados foram vazados. A instituição prometeu reformular as regras do prêmio.
Também disse que as acusações de má conduta sexual envolvendo um homem casado e uma integrante da entidade não eram conhecidas de "forma generalizada" dentro da Academia.
Foi durante a investigação do escândalo sexual contra o fotógrafo Jean-Claude Arnault que surgiram as alegações sobre o vazamento dos vencedores anteriores. Agora, a Academia, fundada em 1786, contratou uma empresa para investigar o incidente.
"A investigação mostra que houve violação de regras de confidencialidade da Academia em relação ao trabalho do Prêmio Nobel de Literatura", disse a instituição em comunicado. A fonte do vazamento não foi identificada.
A investigação também mostrou que houve "comportamento inaceitável, na forma de ato íntimo indesejado" por parte do homem. O caso, no entanto, não era "amplamente conhecido" dentro da Academia. O relatório sobre as descobertas será entregue às autoridades.
O advogado de Arnault não comentou o assunto. Em outras ocasiões, ele afirmou que seu cliente nega as acusações.

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