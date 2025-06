Mundo

A tensão dos brasileiros que esperam ajuda para sair do Irã

Segundo a embaixada brasileira no Irã, atualmente há entre 50 e 200 brasileiros vivendo no país; grupo aguarda ações para serem evacuados do país, que está em guerra há quase uma semana

Publicado em 18 de junho de 2025 às 13:39

Antônio chegou ao Irã no começo de abril e está esperando para deixar o país Crédito: Arquivo pessoal

O brasileiro Antônio Guerra Peixe chegou ao Irã no começo de abril para ajudar a treinar a federação adulta de handebol de areia do país persa sem imaginar que pouco tempo depois seria surpreendido pelo início do conflito entre Israel e Irã.>

"Estávamos no aeroporto de Teerã prontos para embarcar quando escutei uma explosão meio longe, bem baixa mesmo. Senti o olhar estranho das pessoas, começou um certo alvoroço no saguão e depois o nosso voo foi cancelado. Desse momento até agora foi só ladeira abaixo. Do aeroporto fui transferido para este hotel onde estou há vários dias", relata o carioca de 68 anos.>

Antônio faz parte de um grupo de brasileiros que está esperando ações da embaixada brasileira para serem evacuados para fora do país que está em guerra há quase uma semana.>

Segundo a embaixada brasileira no Irã, atualmente há entre 50 e 200 brasileiros vivendo no país.>

"Até agora cerca de dez brasileiros entraram em contato com a embaixada para pedir repatriação. Nesse grupo há atletas, treinadores e também turistas. Estamos avaliando a possibilidade de levá-los até alguma fronteira, estamos vendo orçamento de transporte porque é um deslocamento longo. Neste momento, a opção mais viável seria sair pela fronteira do Azerbaijão", explica Felipe Flores Pinto, encarregado de negócios da embaixada brasileira no Irã.>

Antônio não sai do hotel desde que voltou do aeroporto e diz que se sente relativamente seguro na região norte de Teerã, mas que o seu maior desejo é poder abandonar o país o mais rápido possível.>

"Falo com a embaixada brasileira diariamente, eles estão sendo muito gentis e solícitos, mas cada dia sinto que está mais arriscado ficar aqui. Acho que está demorando muito para que a gente seja evacuado", diz.>

Até agora, cerca de dez brasileiros entraram em contato com a embaixada para pedir repatriação Crédito: Acervo pessoal

Dia a dia em um país em guerra

A capital do Irã e outras cidades do país têm sido alvo de vários bombardeios desde a última quinta-feira. De acordo com a ONG americana Human Rights Activists, mais de 580 pessoas perderam a vida até agora no país persa por conta do conflito bélico.>

O treinador brasileiro conta que há poucos hóspedes nesse hotel, que fica no setor três de Teerã, em uma área residencial e de várias embaixadas, e que além dele há outros estrangeiros resguardados no mesmo edifício.>

"Quando olho pela janela não vejo movimento algum, absolutamente ninguém circulando na rua. Até agora não faltou comida, mas hoje percebi que o café da manhã ficou um pouco mais reduzido se comparado com o dos primeiros dias. Vi menos opções de sucos e de frutas, mas não tem escassez.">

Antônio diz que o seu hotel conta com uma parte subterrânea para que as pessoas possam se refugiar.>

"Outro dia ouvimos algumas explosões e foi um momento tenso. Aqui no hotel eles avisaram que se a situação esquentasse a gente poderia descer, mas até agora não fui pra lá.">

O diplomata brasileiro diz que há poucos comércios abertos em Teerã, mas que serviços públicos como eletricidade e água, por enquanto, seguem funcionando. >

"A cidade não colapsou. O grande impacto que vimos até agora é o esvaziamento das ruas. As pessoas saíram da capital e foram para suas residências de veraneio ou para suas cidades de origem. Alguns supermercados continuam abertos e muita gente está estocando comida. Pra comprar carne ou arroz está um pouco mais complicado agora", conta.>

Enquanto ainda não há uma data nem um plano concreto para a repatriação dos brasileiros, Antônio diz que prefere nem ler muita notícia porque em cada lugar dizem uma coisa diferente. >

"A contrainformação também é uma arma de guerra. Todo mundo que está no Brasil fica me escrevendo pra eu sair logo daqui, mas a logística não é assim tão fácil", desabafa o treinador.>

