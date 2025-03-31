A revanche de ilha paradisíaca que virou 'inferno na Terra' por excesso de turistas

O pequeno paraíso de Comino, no Mediterrâneo, é frequentemente invadido por turistas, muitos deles atraídos pelas icônicas imagens da ilha nas redes sociais Crédito: Getty Images

Sentado em uma cafeteria na baía de Marfa, em Malta , Colin Backhouse observa um pedaço de terra minúsculo no horizonte.

Trata-se da ilhota de Comino, uma laje rochosa de 3 km por 5 km cozida pelo sol, rodeada pelo mar cintilante, com coloração que varia do azul-marinho até o brilhante turquesa.

Antigamente, Comino era um paraíso quase vazio. Agora, é um dos destinos turísticos mais disputados do arquipélago maltês.

"É maravilhoso nesta época do ano", afirma ele, apontando para a ilhota sem carros, localizada entre Malta e a ilha de Gozo. "Mas no verão? Não tem dinheiro que me pague para chegar perto. É o inferno na Terra."

A Lagoa Azul de Comino atrai dezenas de milhares de visitantes de todo o mundo , todos os anos. O local é o sonho dos fotógrafos e um dos destinos mais espetaculares do Mediterrâneo.

O tom vívido da baía, gerado pela luz solar que reflete o leito marinho de calcário branco, cintila sob o sol do Mediterrâneo, formando uma paisagem perfeita para fotos exuberantes.

Na baixa estação de dezembro a fevereiro, as águas da baía permanecem pouco agitadas , exceto pelo suave murmúrio das gaivotas aterrissando. A costa é silenciosa e intocada.

Mas, no verão, a história é outra. Multidões disputam ombro a ombro os espaços disponíveis. Os resíduos transbordam dos cestos de lixo superlotados e ficam emaranhados entre os arbustos de roseiras pisoteados. Barcos a motor saem lançando músicas ao vento, queimando gasolina e deixando para trás um rastro de danos ambientais.

A Lagoa Azul de Comino é um dos mais belos destinos turísticos do Mediterrâneo Crédito: Getty Images

Backhouse relembra o tempo em que Comino parecia um refúgio isolado.

"Visitei pela primeira vez em 1980", ele conta. "Naquela época, você conseguia ter todo o lugar para si próprio. Infelizmente, observei pessoalmente a destruição ao longo das décadas. Realmente, não sei por que as pessoas ainda se importam com a ilha."

E Backhouse não é o único a manifestar este sentimento. A frustração com o turismo excessivo em Comino vem crescendo há anos e alguns visitantes desiludidos chegam a chamar a viagem de um dia a partir de Malta de scam (golpe).

Os barcos superlotados, poucas diversões e a degradação ambiental cada vez maior aumentaram as pressões para que as autoridades tomassem providências.

Em resposta, surgiram os ativistas.

Em 2022, um grupo local chamado Moviment Graffitti tomou para si o desafio, retirando da ilha suas cadeiras de praia e espreguiçadeiras. Eles protestavam contra o que consideravam exploração do espaço público para lucro privado.

Sua mensagem era clara: Comino deveria ser protegida e não usurpada.

Cenário de cinema

A ascensão da ilha para se tornar um destino dos sonhos é um processo interessante.

Comino serviu de cenário para filmes e séries como O Conde de Monte Cristo (2002), Troia (2004) e rapidamente em Game of Thrones (2011-2019). Com isso, a Lagoa Azul passou a ser uma conhecida joia cinematográfica.

Mas as redes sociais fizeram a popularidade da ilha disparar. Suas águas cintilantes e surreais começaram a atrair visitantes de todo o mundo, em busca da foto perfeita.

"Ela está no topo da lista de desejos de muitos visitantes que chegam às ilhas maltesas", conta Rebecca Millo, chefe de marketing e comunicação corporativa da companhia aérea nacional KM Malta. "Muitas pessoas simplesmente querem ir direto para lá."

Mas as mudanças, finalmente, estão chegando.

Os moradores locais de Comino esperam que o novo limite diário de visitantes ajude a reduzir os problemas causados pelo turismo excessivo na ilha Crédito: Getty Images

Comino foi incluída na rede de áreas protegidas da União Europeia chamada Natura 2000. E, neste ano, em uma medida para frear o turismo de massa e aliviar a pressão sobre a ilha, as autoridades maltesas estão fixando um limite diário de visitantes.

O número de visitantes de barco será reduzido de 10 mil para 5 mil por dia. Este é um passo significativo na direção certa. Mas, para ativistas ambientais como Mark Sultana, CEO (diretor-executivo) da organização BirdLife Malta, é uma solução apenas parcial.

Para ele, "limitar os números é um bom começo. Mas precisamos de um plano público de sustentabilidade que não se concentre apenas no controle das multidões, mas sim na preservação do frágil ecossistema de Comino."

"Defendemos que é preciso haver um sistema de controle de ingressos que permita apenas a emissão de um número limitado de bilhetes diários", destaca Sultana.

Este tipo de dificuldade não é exclusivo de Comino. Em todo o Mediterrâneo, os governos estão restringindo as regulamentações para combater o turismo excessivo.

Veneza, na Itália, começou a cobrar entrada de turistas de um dia e Atenas, na Grécia, impôs limites ao número diário de visitantes na Acrópole. Estas medidas sinalizam uma mudança mais ampla rumo a um turismo mais sustentável.

A guia de turismo Joanne Gatt, da Seasoned Malta, ouve uma queixa recorrente dos turistas: visitar a ilha minúscula não é a experiência que eles contrataram.

"Eles vão para Comino esperando o paraíso e saem de lá decepcionados", ela conta. "Superlotada e caótica. Tomara que o limite de visitantes faça realmente a diferença."

Com as novas regulamentações em vigor, a esperança é que Comino possa recuperar parte do seu charme perdido, oferecendo uma experiência mais agradável e protegendo seu ecossistema. Mas algumas pessoas acham que o dano já está feito.