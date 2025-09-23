Mundo

A mensagem central do discurso de Trump na ONU: ou é do meu jeito, ou nada feito

Presidente americano fez várias críticas à ONU e convidou países a se juntarem aos EUA no enfrentamento de questões migratórias

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 19:33

Presidente americano fez várias críticas à ONU e convidou países a se juntarem aos EUA no enfrentamento de questões migratórias Crédito: Chip Somodevilla/Getty Images

O discurso de Donald Trump na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira (23/9) não apresentou exatamente uma visão global, mas palavras de alerta: sigam o exemplo dos EUA nas questões de imigração e energia, ou enfrentem a ruína.

A respeito da imigração, ele a chamou de "questão política número um do nosso tempo".

Trump disse que as nações ocidentais estavam sendo destruídas pela imigração e acusou a ONU de apoiar o movimento transfronteiriço de pessoas por meio de sua ajuda a refugiados.

Ele também afirmou que as pessoas que construíram grandes nações — que "derramaram sangue, suor e lágrimas pelo seu país" — estavam sendo forçadas a arcar com o fardo de apoiar os recém-chegados.

Trump chamou agenda climática de "fraude" e disse que medidas tentam enfraquecer desenvolvimento de países Crédito: Michael M. Santiago/Getty Images

Se os comentários de Trump sobre imigração soaram familiares, suas observações sobre o meio ambiente se destacaram pelo intenso escárnio.

Ele chamou a teoria das mudanças climáticas causadas pelo homem de "fraude", "farsa" e "golpe". Afirmou que o verdadeiro objetivo dessa agenda era corroer a capacidade industrial das nações desenvolvidas.

"Se vocês não se afastarem dessa farsa verde, seu país vai fracassar", disse.

O presidente pareceu direcionar a maioria dos seus comentários à Europa, que ele disse amar.

Com muitos países europeus enfrentando o crescimento de movimentos populistas de direita, o discurso de Trump pode ser visto, antes de tudo, como uma tentativa de impulsionar as perspectivas de sua política no exterior.

"Vim aqui hoje estender a mão da liderança e da amizade americanas a qualquer nação nesta assembleia que esteja disposta a se juntar a nós na construção de um mundo mais seguro e próspero", disse Trump já na metade de seu discurso.

Uma versão mais concisa disso poderia ser simplesmente: 'ou é do meu jeito, ou nada feito'.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta