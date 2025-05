Mundo

A 'gangue dos vovôs ladrões' que roubou Kim Kardashian sem saber quem ela era

Suspeitos acusados de roubar milhões de Kim Kardashian à mão armada, em outubro de 2016, vão ser julgados em Paris.

Publicado em 30 de abril de 2025 às 16:39

Kim Kardashian e seu segurança Pascal Duvier em Paris, em 2016 Crédito: Getty Images

Um dia após o roubo, em outubro de 2016, Yunice Abbas foi para casa dormir.>

Quando acordou, sua esposa estava grudada na televisão. A notícia do dia era que a estrela americana Kim Kardashian, então com 35 anos, havia sido amarrada e assaltada à mão armada em um luxuoso hotel em Paris.>

Ela teve todas as suas joias, avaliadas em cerca de US$ 10 milhões, roubadas —incluindo o anel de noivado que ganhou do então marido, o rapper Kanye West, que valia US$ 4 milhões.>

A mulher de Yunice Abbas olhou feio para ele. "Está na cara que tem dedo seu nisso", ela reclamou.>

>

Ela tinha razão. O marido, de 62 anos, havia se envolvido em crimes durante toda a vida, desde pequenos delitos até assaltos a bancos.>

Assaltar Kim Kardashian, ele escreveu mais tarde em seu livro de memórias, seria seu último trabalho antes de se aposentar.>

Mas uma série de erros fez com que o crime estivesse fadado ao fracasso desde o início — e, no início de 2017, três meses após o incidente, Abbas e vários de seus supostos cúmplices foram presos.>

Yunice Abbas, autor do livro Crédito: Getty Images

Dez deles agora vão comparecer perante um tribunal de Paris durante um julgamento previsto para durar pouco menos de três semanas.>

Cinco deles são acusados ​​de participar do assalto — e seis de serem cúmplices.>

A maioria nasceu na década de 1950, o que levou a imprensa francesa a chamá-los de "vovôs ladrões".>

Abbas e um homem de 68 anos, Aomar Ait Khedache, confessaram; os outros, não.>

Um deles morreu, e outro, de 81 anos, será absolvido devido à demência avançada.>

Quando o julgamento começar, quase nove anos vão ter se passado desde o assalto.>

Ladrões fugiram de bicicleta e a pé

Na noite de 2 para 3 de outubro de 2016, Abbas e quatro cúmplices supostamente vigiaram a suíte discreta de Kardashian no Hotel de Pourtalès, no elegante bairro de Madeleine, em Paris, perto da Praça Vendôme.>

Por volta das 3h da manhã, eles invadiram o saguão do hotel, vestidos como policiais e portando uma arma.>

Eles ameaçaram e algemaram Abderrahmane Ouatiki, um estudante de doutorado argelino que costumava trabalhar como recepcionista noturno, e o levaram para o quarto de Kardashian.>

Ela estava descansando na cama, após ter participando dos eventos da Semana de Moda de Paris, quando ouviu passadas fortes subindo as escadas.>

Ela telefonou para a irmã Kourtney e a estilista Stephanie — mas quando elas não atenderam, entrou em pânico.>

"Eu sabia que era alguém que estava atrás de mim", ela relembrou anos depois em uma entrevista ao jornalista americano David Letterman. "Você sente.">

Kim ligou para 911, mas o número de emergência, claro, não funcionava fora dos Estados Unidos.>

Enquanto ligava para seu então segurança, Pascal Duvier, que havia acompanhado sua irmã a uma boate, os homens invadiram o quarto, empurraram ela sobre a cama e começaram a gritar.>

Policiais do lado de fora do hotel de luxo onde Kim Kardashian foi assaltada à mão armada Crédito: Getty Images

"Eles ficavam dizendo: 'O anel, o anel! Eu estava tão em choque que não entendia nada", contou ela a Letterman.>

A barreira da língua obrigou Ouatiki a atuar como intérprete.>

Eles encontraram o anel, e o colocaram dentro de uma bolsa junto com outras joias, além de 1.000 euros em dinheiro vivo. Um dos homens a agarrou e puxou em sua direção.>

Como estava usando um roupão sem nada por baixo, Kim achou que ele iria atacá-la, disse ela a Letterman, enxugando as lágrimas.>

Mas, em vez disso, o homem a amarrou com fita adesiva, e a deixou no banheiro.>

Em seguida, ele e o restante dos assaltantes fugiram de bicicleta e a pé. Kim se libertou das amarras e, pouco tempo depois, seu segurança apareceu.>

Traumatizada, Kardashian prestou depoimento à polícia francesa naquela madrugada — e voltou aos Estados Unidos ao amanhecer.>

Só mais tarde naquele dia, quando Abbas viu a notícia na televisão ao lado da esposa, ele entendeu quem era a vítima.>

"Houve plantão de última hora informando que Kim Kardashian havia sido assaltada à mão armada; para você ver quão importante era", afirma KJ Matthews, jornalista de entretenimento de Los Angeles.>

Kim relembrou a noite do assalto e disse que temeu por sua vida Crédito: Getty Images

Assalto condenado ao fracasso desde o início

"Todos eram fascinados por ela, sua família e sua ascensão à fama... Quando o roubo aconteceu, ficamos chocados. Como os ladrões conseguiram chegar tão perto dela?", conta Matthews.>

Embora tenham sido cometidos erros em relação à segurança de Kardashian, também houve falhas graves por parte dos ladrões.>

"Eles não levaram em conta os avanços nas técnicas policiais, que agora conseguem encontrar microvestígios de DNA em qualquer lugar", diz Patricia Tourancheau, repórter criminal e autora do livro Kim et les papys braqueurs ("Kim e os vovôs ladrões", em tradução livre), um relato abrangente do roubo e das vidas dos assaltantes.>

"Quando eles se disfarçaram de policiais, pensaram: 'É isso, ninguém vai conseguir nos reconhecer'", acrescenta.>

Mas em 2016, Paris ainda estava se recuperando dos ataques terroristas do ano anterior, e havia inúmeras câmeras de segurança por toda a cidade, o que permitiu à polícia localizar os ladrões e vê-los fugir com as joias.>

Outros detalhes desta história sugerem que o planejamento dos ladrões foi bastante aleatório. Ao fugir do local de bicicleta, Abbas tombou, deixando cair uma bolsa com joias.>

No dia seguinte, uma mulher que passava pelo local encontrou um colar incrustado de diamantes, e usou a joia no trabalho o dia todo antes de assistir ao noticiário e se dar conta da origem.>

A polícia prendeu Abbas e várias pessoas em janeiro de 2017, e depois confirmou que os ladrões estavam sendo vigiados havia várias semanas, depois que vestígios de DNA deixados na cena do crime levaram a Aomar Ait Khedache, também conhecido como "Omar, o Velho".>

Um dos acusados, Aomar Aït Khedache (à esquerda), saindo do tribunal Crédito: Getty Images

A imprensa francesa publicou uma foto da operação policial, que mostra vários homens tomando café e conversando em um café parisiense naquele inverno, pouco antes da prisão.>

A questão que permanece, e sem dúvida será explorada durante o julgamento, é como a gangue ficou sabendo da agenda das Kardashian.>

Documentos judiciais aos quais a BBC teve acesso mostram que tanto Khedache quanto Abbas disseram que todas as informações de que precisavam foram postadas online pela própria Kardashian, cuja carreira é baseada em compartilhar detalhes sobre sua vida.>

Mas como o bando sabia que na noite de 2 de outubro, Kardashian estaria sozinha em seu quarto, sem seu segurança?>

De acordo com os documentos, a polícia acredita que Gary Madar — cujo irmão, Michael, era dono de uma empresa fornecia transporte e táxi para as Kardashian há anos — foi cúmplice do roubo ao compartilhar informações sobre o paradeiro de Kim.>

Madar foi preso em janeiro de 2017. Seu advogado, Arthur Vercken, refutou veementemente as acusações, dizendo à BBC que "desde o início, o processo foi baseado em suposições, teses e teorias, mas nunca encontraram nenhuma prova [da participação de Madar]".>

Ele acrescentou que, embora os irmãos Madar tenham trocado mensagens sobre as Kardashian durante a Semana de Moda, foi simplesmente porque estavam "entediados" — e que, quando o assalto ocorreu, Gary estava dormindo.>

O irmão de Gary, Michael, não é réu.>

"Cinco homens fizeram isso. Você acha que um deles não estava de olho em quem entrava e saía do hotel?", questionou o advogado, sugerindo que Madar só havia sido preso "para provar que o sistema judiciário francês funciona".>

Kanye West pediu Kim em casamento com um anel de diamante de US$ 4 milhões Crédito: Getty Images

O julgamento também vai tentar determinar onde as joias foram parar.>

O rastreamento dos telefones da gangue pela polícia mostrou que logo após o assalto, Omar, o Velho, viajou de Paris para Antuérpia, na Bélgica, onde 50% dos diamantes lapidados e 80% dos diamantes brutos do mundo são vendidos, de acordo com o Diamond Investment Office.>

Muitas joias teriam sido fundidas ou fragmentadas e vendidas. Abbas recebeu 75 mil euros; outros, muito menos.>

Quanto ao anel de noivado de Kim, Omar, o Velho, disse que o bando estava com muito medo de vendê-lo, pois seria facilmente rastreável. Ele nunca foi encontrado.>

Sem dúvida, Kim ficou assustada com o incidente, que marcou o início de seu hiato nas redes sociais.>

Em um episódio do reality show Keeping Up With The Kardashians, ela relembrou em meio a lágrimas a noite do roubo, e disse que temeu por sua vida; mais tarde, ela também afirmou que o assalto a havia tornado uma "pessoa menos materialista".>

Logo após o incidente, sua irmã Khloe disse ao programa The Ellen DeGeneres Show que, por motivos de segurança, a família Kardashian estava fazendo algumas mudanças em relação às postagens nas redes sociais.>

"A maior mudança foi sua equipe de segurança", diz KJ Matthews à BBC.>

O Palácio da Justiça em Paris, onde acontece o julgamento Crédito: Getty Images

'Estão diante de uma grande celebridade, e nem sequer sabem quem ela é'

Patricia Tourancheau, autora do livro sobre o assalto, disse que ficou "fascinada" com o "encontro entre esses ladrões da velha guarda da periferia parisiense, e essa estrela global das redes sociais".>

"Eles fugiram de bicicleta, e ela voa em jatos particulares", ri a jornalista.>

"Trata-se de um grupo de ladrões idosos e decadentes, que estão sempre falidos, sempre envolvidos em planos complicados... e estão diante de uma grande celebridade, e nem sequer sabem quem ela é.">

Segundo ela, a gangue não era de "elite", como foi sugerido inicialmente.>

"Não são a nata do banditismo francês. São um bando de fracassados, na verdade. São o mesmo tipo de gente que, nas décadas de 1960 e 1970, assaltava bancos ou agências dos correios e que, depois, se voltou para o tráfico de drogas e, em seguida, para as joias, porque era mais fácil", explica.>

Por volta de meados de maio, Kim vai encarar os suspeitos pela primeira vez em anos, quando ela se apresentar como testemunha no julgamento.>

Não são permitidas câmeras nos tribunais franceses, mas sua chegada ao tribunal, na Ile de la Cité, por si só, inevitavelmente vai provocar o mesmo frenesi midiático que a acompanha há mais de uma década.>

Em seu livro de memórias, Abbas afirmou esperar que o status da vítima e a repercussão global do caso não influenciem indevidamente os juízes.>

No entanto, ele também disse que, no último dia do julgamento, levaria uma sacola com seus pertences, pronto para ser enviado para a prisão. >

"O problema com o passado", ele escreveu, "é que ele permanece com você enquanto estiver vivo.">

