A frustração de brasileiros que querem viver nos EUA após suspensão de vistos de imigração: 'Foi como uma bomba no peito'

Medida entra em vigor nesta quarta-feira e congela o processamento de vistos permanentes para cidadãos de países considerados de "alto risco de uso para benefícios públicos", entre eles o Brasil.

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 06:11

Medida congela o processamento de vistos permanentes para cidadãos de países considerados de "alto risco para uso de benefícios públicos", entre eles o Brasil Crédito: Getty Images

"Foi como uma bomba atômica no peito."

Foi assim que o consultor financeiro Pedro Zava, de 43 anos, descreveu o impacto da notícia de que os Estados Unidos vão suspender a emissão de vistos de imigração para cidadãos do Brasil e de outros 74 países. A medida entra em vigor a partir desta quarta-feira (21/1).

Com um processo migratório em andamento desde 2023, ele teme que a decisão do governo americano coloque em risco o plano de morar no país com a esposa e três filhos.

Zava está na fila para obter um visto da categoria EB-2 NIW, que permite a concessão do green card sem oferta se o candidato comprovar qualificações avançadas e se sua atuação for considerada de interesse nacional para os EUA.

Seu pedido foi protocolado em setembro de 2024 e ainda está na fase documental. Ele conta que sua primeira reação à notícia foi de desespero.

No dia 14 de janeiro, o Departamento de Estado dos Estados Unidos informou que iria suspender o processamento de vistos de imigração para cidadãos de países considerados de "alto risco para uso de benefícios públicos", como parte de uma revisão mais ampla de suas políticas migratórias.

A medida não afeta vistos de turismo nem outros vistos temporários, como de estudo, trabalho provisório ou negócios.

Além do Brasil, a lista inclui países como Somália, Rússia, Afeganistão, Irã, Iraque, Egito, Nigéria, Tailândia e Iêmen, entre outros.

"Quando vi aquilo meu humor mudou completamente. Fiquei sem chão", relatou. "Do jeito que foi noticiado, parecia que tinha um bloqueio geral, que o Brasil estava numa lista como se ninguém nunca mais pudesse tirar visto."

"Sou cristão, então comecei a orar, tentar acalmar meus ânimos. Depois fui atrás de informação", diz Zava, que também presta consultoria para um escritório de imigração, o AG Immigration.

Em nota, o governo americano afirmou que a decisão reflete a posição do presidente Donald Trump de que imigrantes "devem ser financeiramente autossuficientes e não representar um fardo financeiro para os americanos".

O texto também diz que a revisão busca impedir que imigrantes utilizem programas de assistência social ou se tornem um "encargo público".

"Estamos trabalhando para garantir que a generosidade do povo americano não seja mais explorada. O governo Trump sempre colocará os Estados Unidos em primeiro lugar", diz publicação do Departamento de Estado dos EUA nas redes sociais.

Pedro Zava planeja morar nos Estados Unidos com a família e entrou com pedido de visto de imigração Crédito: Acervo pessoal

Zava vê com simpatia a política migratória mais rígida defendida pelo governo republicano. "Avalio positivamente, por incrível que pareça", afirma.

"Quero estar nos Estados Unidos porque compreendo que o americano exerce bem a ideia de soberania nacional, de entender America First [a América em primeiro lugar] e de olhar para as cadeias produtivas de forma mais meritocrática. Não vou me sentir injustiçado e vou compreender a decisão deles. Mas vou ficar muito triste."

Na avaliação dele, governos de políticos do Partido Democrata foram menos rigorosos com o tema da imigração.

"Isso acabou prejudicando profissionais qualificados, como eu, que tentam fazer tudo da forma correta. Vejo o movimento atual justamente como um efeito chicote do que aconteceu no passado, de abertura de fronteiras", analisa.

Ele acredita que a tendência seja priorizar imigrantes com alta qualificação. "Imagino que a peneira vai ficar mais correta. Quem eles escolherem vai ser escolhido com mais critério. Tenho fé nisso."

O governo dos EUA, no entanto, ainda não abriu nenhuma exceção neste sentido.

Até o momento, segundo uma porta-voz do Departamento de Estado em entrevista à BBC News Brasil, não há expectativa de revisão da inclusão do Brasil no grupo de países afetados e não estão previstas exceções, nem mesmo para solicitantes que possam comprovar ter recursos financeiros para se manter no país.

'Frustração tremenda'

Rodrigo Perenha, de 44 anos, fundador e diretor de tecnologia de uma fintech com operação no Brasil e investimentos de fundos americanos, também está há meses se preparando para aplicar para um visto de imigração por mérito.

Ele tenta o visto de imigração da categoria EB-1, voltado a profissionais com trajetória considerada extraordinária. Antes disso, ele teve uma primeira tentativa negada no EB-2 NIW, modalidade destinada a candidatos cuja atuação é considerada de interesse nacional para os Estados Unidos.

Com formação em Ciência da Computação e passagens por grandes empresas de tecnologia, ele diz que o desejo de viver nos Estados Unidos nunca foi uma "fuga do Brasil", mas uma escolha pensando, sobretudo, em seus filhos, de 10 e 4 anos.

"Me considero um brasileiro apaixonado pelo meu país. Minhas raízes e minha identidade sempre vão estar aqui", diz.

"É uma decisão de experiência, de liberdade e muito mais até pautada neles. Quero poder proporcionar para eles essa experiência internacional, exposição de cultura. Quero dar para eles liberdade de escolha no futuro."

Rodrigo Perenha diz que morar nos Estados Unidos seria uma oportunidade para seus filhos, de 10 e 4 anos Crédito: Acervo pessoal

O anúncio da suspensão, no entanto, veio justamente quando seu processo estava prestes a ser protocolado. Ele enviou a documentação nesta terça-feira (20/1), um dia antes de a medida entrar em vigor.

"No primeiro momento foi uma frustração tremenda", disse. "Imagina que fiquei meses me preparando, por meses tive que buscar referência do meu antigo trabalho, do fundo que investe na minha empresa, tudo super trabalhoso."

Ainda assim, Perenha decidiu seguir adiante. Para ele, a maior fonte de angústia tem sido a desinformação. "O que gera pânico é não entender o que está sendo suspenso."

Na avaliação dele, o endurecimento da política migratória reflete uma escolha clara do governo americano.

"Os Estados Unidos decidiram que querem pessoas que vão contribuir, não apenas usufruir. Posso não gostar do rigor, mas entendo a lógica do país", diz. Ao mesmo tempo, ele critica o fato de diferentes perfis de imigrantes serem colocados "no mesmo bolo", independentemente de trajetória ou qualificação.

Mas Perenha acredita que o momento pode favorecer casos mais sólidos. "Se o rigor aumenta, quem tem uma história consistente pode até sair fortalecido. Mas é um processo desgastante, emocionalmente pesado."

'Não posso planejar meu casamento'

A suspensão também atinge brasileiros que tentam emigrar não por razões profissionais, mas afetivas.

É o caso da bióloga Ana Gomez, de 36 anos, que vive hoje em Indaiatuba (SP) e aguarda há quase dois anos a conclusão do pedido de green card para se casar com seu noivo americano, com quem mantém um relacionamento há quatro anos, três à distância.

Ana morou nos Estados Unidos por oito anos com um visto do tipo J, modalidade de intercâmbio que exige retorno ao país de origem ao fim do período de estudo. No último ano no país, conheceu o atual noivo.

"Quando chegou a hora de ir embora, legalmente eu tinha que voltar. A gente ainda não estava pensando em casamento, então seguimos à distância", conta.

Em 2024, decidiram oficializar a união e iniciar o processo para viver juntos nos EUA. "Fazia muito mais sentido eu ir para lá. Ele já veio ao Brasil, mas a adaptação para ele aqui seria muito mais difícil."

O casal optou pelo chamado K-1, "o visto de noiva", que permite a entrada nos Estados Unidos para casamento em até 90 dias. O processo de Gomez começou em abril de 2023, ainda no governo de Joe Biden, e se estendeu muito além do esperado.

"Esse visto costumava levar cerca de seis meses. No nosso caso, já vai fazer dois anos", diz. A entrevista consular de Gomez está marcada para 6 de fevereiro, apenas dez dias após o início da suspensão anunciada pelo governo Trump.

O anúncio, ela conta, provocou choque e confusão. "Foi um susto. A gente caiu exatamente dentro dessa pausa", afirma.

Segundo ela, nem mesmo advogados ou funcionários do consulado conseguem dar respostas definitivas. "A impressão que temos é que o objetivo é fazer com que as pessoas desistam."

Para ela, a justificativa oficial do governo americano — evitar que imigrantes se tornem um "fardo" para o sistema de assistência social — não se sustenta no caso desse tipo de visto.

"A gente já precisa comprovar renda, saúde, ter fiador se for o caso. Não é um visto para quem vai chegar lá sem condições", afirma. "Eles dizem que vão criar um novo protocolo para provar algo que a gente já provou."

A espera congelou planos pessoais. "Não dá para planejar nada. Não dá nem pensar em comprar um vestido antes, em quem você vai convidar. Eu já desanimei faz muito tempo já", diz.

Desde que iniciou o processo, Gomez não conseguiu renovar o visto de turista, o que a impediu de visitar o noivo e seu cachorro, que o casal adotou quando moravam juntos nos Estados Unidos.

"Não temos plano B agora. Tudo o que a gente poderia tentar atrasaria ainda mais. A única alternativa seria ele vir para cá, mas isso só se não der certo mesmo."

Endurecimento de políticas migratórias

A nova determinação do Departamento de Estado representa um endurecimento ainda maior da posição do presidente republicano em relação aos migrantes, durante seu segundo mandato.

Entre outras medidas, Trump procurou realizar deportações em massa de migrantes que entraram no país ilegalmente, reduzir drasticamente o número de refugiados e eliminar os direitos à cidadania automática que se aplicam atualmente a quase todos os nascidos em território americano.

O governo também promove um endurecimento das ações de fiscalização por meio do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês). Como consequência, aumentaram os episódios violentos envolvendo agentes da organização.

A medida ocorre em meio a uma crise no Estado de Minnesota, após a morte de Renee Nicole Good, uma mulher de 37 anos, por um agente do ICE em Minneapolis. O episódio que desencadeou uma onda de protestos em todo o país.

Assassinato de Renee Nicole Good desencadeou uma onda de mais de protestos nos EUA Crédito: REUTERS/Seth Herald

Pedro Zava diz temer viver em um país onde, como imigrante, possa ser discriminado. Por isso, o Estado onde a família pretende morar nos Estados Unidos ainda não está definido.

"Minha esposa está 100% confiante de que será respeitada e tratada como uma americana, como alguém que mora legalmente nos Estados Unidos e passou por todo o processo e entrou de forma regular", diz.

"Já eu acho que depende muito do Estado e da cidade. Se for para um lugar muito miscigenado, como Atlanta, com pessoas do mundo inteiro. Agora, em Michigan, eu já não sei", continua.

"Se formos para um lugar menos diverso, acho que podemos, sim, sofrer com olhares do tipo: 'essas pessoas estão aqui para tirar nossos empregos'. Não faz sentido, mas acredito que isso pode acontecer."

'Medida tem fins políticos'

A suspensão anunciada pelo governo americano se aplica exclusivamente a vistos de imigração, concedidos a estrangeiros que pretendem residir permanentemente nos Estados Unidos. A exceção é apenas pessoas com dupla nacionalidade que utilizem passaporte de um país fora da lista de suspensos.

Apesar da medida, o Departamento de Estado informou que os pedidos continuarão sendo aceitos e que as entrevistas consulares seguirão sendo realizadas, mas nenhum visto de imigração será emitido enquanto a suspensão estiver em vigor.

Leda Allmeida, CEO da AG Immigration, afirma que a principal mudança a partir desta quarta-feira é o freio no processamento consular de vistos de imigração.

"O impacto maior é a redução no número de entrevistas marcadas e a paralisação de processos, com decisões adiadas para quem está no caminho de obtenção do green card via consulado", explica.

"Quem deu entrada no processo imigratório dentro dos Estados Unidos, o que chamamos de 'ajuste de status', não sofre impacto."

Ela diz que há "incerteza operacional" até a publicação de um memorando do governo. "Na minha avaliação, o Brasil tende a sair dessa lista, a menos que haja um conflito diplomático temporário. Por isso, acredito que, quando a lista for revisada, o Brasil possa ser excluído."

Michael Valverde, consultor estratégico da D4U Immigration e ex-diretor da agência de imigração dos Estados Unidos (USCIS), avalia que a decisão tem menos relação com riscos imediatos à segurança nacional e mais com compromissos políticos assumidos por Trump.

"Cerca de um terço de toda a imigração legal permanente para os Estados Unidos está hoje impactada por algum tipo de bloqueio ou congelamento. Essas ações refletem promessas de campanha do presidente de restringir a imigração para o país", avalia.

Em seu segundo mandato, Trump endureceu sua política relação aos migrantes Crédito: Aaron Schwartz/POOL/EPA/Shutterstock

Na avaliação do ex-diretor da USCIS, a inclusão do Brasil na lista não se sustenta em dados objetivos.

"O Brasil não é um país cujos imigrantes sejam considerados um risco à segurança nacional. No caso de visitantes temporários, a taxa de brasileiros que permanecem além do prazo ou violam de alguma forma as condições de entrada é muito baixa, em comparação com outros países", afirma.

"Em relação ao uso de benefícios públicos por imigrantes, os dados variam. Ainda assim, recentemente a Casa Branca divulgou uma lista de uso de assistência social por nacionalidade, e o Brasil ficou fora dos 60 países cujos cidadãos mais utilizam esse tipo de benefício nos EUA."

Valverde não vê a medida como uma mudança estrutural definitiva. "É provável que esse tipo de política continue ao longo do restante do mandato do presidente. Mas, na ausência de leis aprovadas pelo Congresso que consolidem essas mudanças, as ações são, em sua maioria, ordens executivas, o que significa que podem ser alteradas ou revertidas pelo próximo governo", afirma.

"Pesquisas mostram que, embora os americanos não apoiem uma imigração sem restrições, a maioria também não endossa políticas extremamente rígidas. Diante disso, é provável que o próximo presidente adote uma postura mais moderada e busque levar a política migratória americana de volta a um ponto de equilíbrio."

