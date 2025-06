Mundo

A droga inovadora que trouxe primeiro avanço em tratamento contra câncer agressivo em 20 anos

Um estudo internacional revelou que imunoterapia antes da cirurgia pode dar aos pacientes anos extras de vida.

Como parte de um estudo internacional sobre novas maneiras de tratar o câncer, envolvendo especialistas do Instituto de Pesquisa do Câncer de Londres, Laura foi uma das mais de 350 pacientes que receberam o medicamento imunoterápico pembrolizumabe antes e depois da cirurgia para preparar as defesas do corpo.>