A comoção global com a morte de pinguim famoso por 'casamento gay'

A história de amor de Sphen e Magic encantou o mundo Crédito: Sea Life Sydney Aquarium

Sphen, o pinguim-gentoo que se tornou um símbolo global ao lado de seu parceiro Magic, morreu após ser sacrificado para aliviar o sofrimento causado por seu estado de saúde debilitado.

Ele e seu parceiro, Magic, ganharam fama mundial em 2018 ao se apaixonarem no Sea Life Sydney Aquarium, na Austrália, e criarem juntos dois filhotes adotivos.

O romance entre os dois inspirou um carro alegórico na festa do Mardi Gras (o carnaval local), foi incluído no currículo escolar da Austrália e até apareceu na série Atypical da Netflix.

O Sea Life Sydney Aquarium afirmou que Sphen teve um impacto "imensurável" como símbolo de igualdade e defensor da conservação.

Nos dias que antecederam sua morte, a saúde de Sphen se deteriorou, levando a equipe veterinária do aquário a tomar a difícil decisão de sacrificá-lo para aliviar seu sofrimento.

Uma investigação sobre a causa do declínio de sua saúde está em andamento.

"A perda de Sphen é devastadora para a colônia de pinguins, a equipe e todos aqueles que foram inspirados ou impactados positivamente pela história de Sphen e Magic", disse Richard Dilly, gerente geral do aquário, em um comunicado.

"Queremos aproveitar este momento para refletir e celebrar a vida de Sphen, lembrando o ícone que ele se tornou."

Pinguins-gentoo, uma espécie subantártica, vivem em média entre 12 e 13 anos e são conhecidos por sua monogamia e romantismo.

Magic, de 8 anos, foi levado até o corpo de Sphen para ajudá-lo a entender que seu parceiro não voltaria.

O aquário relatou que Magic começou a cantar imediatamente, e a colônia de pinguins respondeu ao seu chamado.

"Agora, nosso foco está em Magic, que em breve enfrentará sua primeira temporada de acasalamento sem Sphen", afirmou Dilly.

Sphen deixa dois filhotes adotivos, Sphengic (também conhecida como Lara) e Clancy.

Magic e Sphen estiveram juntos por seis anos. A equipe notou a atração entre eles quando os viu se curvando um para o outro, um gesto de flerte típico dos pinguins-gentoo.

O público também prestou homenagem a Sphen em um quadro de condolências no site do aquário.

"Sphen e Magic foram ícones da igualdade. Meu coração está com os tratadores e toda a equipe do Sea Life Sydney", escreveu o fã Mark.