Mundo

A bomba poderosa que Israel estaria pressionando EUA a usar contra o Irã

Até agora os americanos não deram a Israel acesso à única bomba que provavelmente seria capaz de penetrar no complexo nuclear subterrâneo do Irã.

Israel conseguiu avanços importantes em sua missão de atingir o programa nuclear do Irã — mas analistas dizem que o sucesso militar de Israel depende do apoio dos Estados Unidos.>

Esse tipo de bomba é conhecida como "arma antibunker" ou "arma destruidora de bunker" — e é projetada para destruir alvos que estão enterrados abaixo do solo, como é o caso de parte do complexo nuclear do Irã em Fordow.>