A bebê de Gaza enviada de volta à zona de guerra após cirurgia no coração

Niveen foi evacuada para a Jordânia para tratamento médico, mas agora foi enviada de volta para Gaza.

Publicado em 21 de maio de 2025 às 07:38

Niveen, de sete meses, precisou de cirurgia no coração fora de Gaza Crédito: BBC

Em uma tenda improvisada no campo de refugiados de al-Shati, no norte da Faixa de Gaza, Enas Abu Daqqa, de 33 anos, segura sua filha Niveen nos braços. Um ventilador trabalha constantemente atrás dela para aliviar o calor da manhã.>

Enas teme que a saúde de Niveen possa piorar a qualquer momento. Ela tem apenas sete meses e nasceu durante a guerra com um buraco no coração.>

Enquanto sua mãe explica como ela lutou para mantê-la viva em meio ao colapso do sistema de saúde em Gaza, Niveen, com seus grandes olhos castanhos e corpo pequeno, chora e se agita.>

"A guerra foi muito difícil para ela", conta Enas à BBC. "Ela não estava ganhando peso e adoecia com muita facilidade.">

>

A única chance de sobrevivência de Niveen era receber atendimento urgente fora de Gaza. E no início de março, a Jordânia possibilitou isso.>

Com o cessar-fogo entre o Hamas e Israel em vigor, 29 crianças doentes de Gaza, incluindo Niveen, foram evacuadas para a Jordânia para receber tratamento em hospitais do país. Sua mãe e irmã mais velha foram levadas com ela.>

Elas foram as primeiras crianças evacuadas para a Jordânia depois que o Rei Abdullah anunciou, durante uma visita aos EUA no mês anterior, planos para tratar em em hospitais jordanianos, 2 mil crianças de Gaza doentes. >

Essas evacuações foram coordenadas com as autoridades israelenses, que realizam verificações de antecedentes dos pais que viajam com seus filhos.>

Médicos na Jordânia realizaram com sucesso uma cirurgia de coração aberto em Niveen, e ela estava lentamente começando a se recuperar.>

Mas cerca de duas semanas após o início do tratamento das crianças, o cessar-fogo em Gaza entrou em colapso quando Israel retomou sua ofensiva contra o Hamas, e a guerra recomeçou, com força total.>

Durante semanas, Enas acompanhou as notícias do quarto de hospital de sua filha na Jordânia, preocupada com a segurança de seu marido e de outras crianças que ainda estavam em território palestino.>

E então, tarde da noite de 12 de maio, as autoridades jordanianas disseram a Enas que a enviariam, junto com sua família, de volta para Gaza no dia seguinte, pois disseram que Niveen havia completado seu tratamento.>

Enas ficou chocada.>

"Saímos de lá quando havia um cessar-fogo. Como podem nos mandar de volta depois que a guerra recomeçou?", diz ela, frustrada.>

Enas (na foto com Niveen) ficou revoltada com a notícia de que voltaria a Gaza Crédito: BBC

Enas agora está de volta a Gaza, junto com o marido e os filhos. Eles dizem que Niveen não concluiu o tratamento antes de ser mandada de volta e temem que seu estado possa piorar.>

"Minha filha está em um estado muito ruim que pode levá-la à morte", diz Enas. "Ela tem problemas cardíacos. Às vezes, ela sufoca e fica azul. Ela não pode continuar morando em uma barraca.">

Em 13 de maio, a Jordânia anunciou que havia enviado 17 crianças de volta a Gaza "após concluírem o tratamento". E no dia seguinte, um novo grupo de quatro crianças doentes foi evacuado de Gaza para a Jordânia.>

As autoridades jordanianas disseram à BBC que todas as crianças enviadas de volta estavam em boas condições médicas, rejeitando as alegações de que elas não concluíram o tratamento.>

As autoridades observaram que o reino da Jordânia deixou claro desde o início sua intenção de enviar as crianças de volta quando elas melhorassem, acrescentando que isso era necessário "por razões logísticas e políticas".>

"A política da Jordânia é manter os palestinos em suas terras e não contribuir para seu deslocamento para fora de seu território", afirmou um comunicado do Ministério das Relações Exteriores enviado à BBC. O retorno das 17 crianças também permitiria que mais crianças doentes fossem evacuadas de Gaza, acrescentou.>

Mas um funcionário do Ministério da Saúde administrado pelo Hamas em Gaza disse à BBC que as crianças ainda precisam de cuidados e que seu retorno à guerra coloca suas vidas em risco.>

Forçados a voltar

É exatamente isso que preocupa Nihaya Bassel, de 30 anos.>

Seu filho, Mohammed, de pouco mais de um ano, sofre de asma e alergias alimentares graves. Ela acredita que o filho não recebeu o tratamento completo que precisava.>

"Voltamos a viver com medo e fome, cercados pela morte", diz Nihaya com os olhos marejados de lágrimas. "Como posso dar a essa criança o leite que ela precisa beber? Ela não come, mesmo tendo pouco mais de um ano, porque, se comer, vai ficar doente imediatamente.">

Israel impôs um cerco rigoroso à Faixa de Gaza há 11 semanas, cortando todo o fornecimento, incluindo alimentos, remédios, abrigo e combustível. Israel afirmou que isso e a retomada da ofensiva visavam pressionar o Hamas a libertar os reféns ainda mantidos em Gaza.>

Organizações internacionais alertam que os palestinos que vivem lá correm "risco crítico de fome". >

Na segunda-feira, Israel anunciou que permitiria a entrada de uma quantidade "mínima" de alimentos em Gaza, após pressão dos EUA. A ONU noticiou a chegada de cinco caminhões com ajuda humanitária, incluindo alimentos para bebês, mas classificou isso como apenas "uma gota no oceano", diante do que é necessário.>

Nihaya diz que seu filho Mohammed não consegue lidar com as condições em Gaza Crédito: BBC

Nihaya agora vive em uma pequena área de tendas no campo de al-Shati com a família do cunhado. Seu marido e outros três filhos fugiram para lá de outras partes do norte de Gaza, escapando dos pesados ataques israelenses quando a guerra recomeçou enquanto ela estava na Jordânia.>

"Deixei meus filhos aqui. Deixei meu marido aqui. Eles passaram por um inferno enquanto eu estava fora", diz Nihaya, em lágrimas.>

"Minha mente e meu coração estavam constantemente com eles em Gaza enquanto eu estava na Jordânia. Tudo isso para que meu filho pudesse ser tratado. Por que me forçar a voltar antes de terminar o tratamento?">

Enquanto ela fala, os sons dos drones de vigilância israelenses abafam sua voz. O filho pequeno corre ao seu lado.>

Ela tenta conter sua raiva enquanto relata sua jornada de volta a Gaza.>

"Só saímos [às] 4h e só chegamos a Gaza às 22h45", conta ela. Ao chegarem à fronteira, Nihaya conta que foram assediados pelas forças de segurança israelenses.>

"Eles começaram a nos xingar. Ameaçaram nos bater. Levaram todo o nosso dinheiro. Levaram nossos celulares, nossas bolsas e tudo mais", conta ela, observando que confiscaram todas as bolsas de quem tinha dinheiro em espécie.>

Enas disse que a mesma coisa aconteceu com ela, observando que seus suprimentos médicos também foram confiscados.>

O exército israelense informou à BBC que confiscou "dinheiro não declarado, excedendo os limites normais" de moradores de Gaza que retornavam da Jordânia devido a suspeitas de que seria "usado para terrorismo em Gaza". A fonte acrescentou que o dinheiro está retido enquanto as circunstâncias são investigadas.>

Não foi dada nenhuma razão para que outros pertences pessoais tenham sido confiscados.>

Nihaya diz que voltou da Jordânia "de mãos vazias"; até os registros médicos de seu filho estavam nas malas que as forças de segurança israelenses levaram, ela conta.>

A Jordânia diz que deu a crianças como Niveen e Mohammed o melhor atendimento médico possível, e ambas as famílias reconhecem isso.>

Mas eles temem que a vida em uma das zonas de guerra mais mortais para crianças do mundo possa desfazer todo o progresso que seus filhos fizeram nos últimos dois meses.>

"Eu levei meu filho e fiquei muito feliz em vê-lo daquele jeito", diz Nihaya entre lágrimas. "Agora querem trazê-lo de volta à estaca zero? Não quero que meu filho morra.">

Editado por Alexandra Fouché>

