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A 'arquitetura do controle' por trás das formas e cores estranhas das cidades da Coreia do Norte

A Coreia do Norte, o país mais isolado do mundo, quer projetar a ideia de uma utopia socialista por meio de uma arquitetura colorida.

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 09:44

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

19 dez 2024 às 09:44
Imagem BBC Brasil
Cores em tom pastel adornam Pyongyang, a capital da Coreia do Norte Crédito: Getty Images
A Coreia do Norte é o país mais isolado do mundo, governado por um sistema socialista rígido que deixou uma marca na arquitetura.
Grandes monumentos aos heróis ou ao Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte misturam-se com blocos de apartamentos coloridos na capital, Pyongyang.
Os blocos residenciais remetem aos vestidos tradicionais das mulheres coreanas.
Esse é o rosto amigo que este Estado totalitário quer projetar para o mundo: uma espécie de utopia socialista de avenidas largas, praças cerimoniais e vistas fotogênicas.
Kim Il-sung, o fundador da República Popular Democrática da Coreia, considerado o "eterno presidente" do país, imaginou Pyongyang como "o grande jardim da arquitectura juche", a filosofia comunista que domina o país e se baseia na autossuficiência.
Desde que chegou ao poder em 2011, Kim Jong-un incentivou a construção de novos arranha-céus que mudaram o horizonte da capital. Alguns desses edifícios seguem a tradicional arquitetura norte-coreana.
Veja a seguir uma galeria de imagens que mostra essa curiosa mistura de cores e autoritarismo, modernidade e tradição, deste país isolado.
Imagem BBC Brasil
Pedestres caminham pela rua dos Cientistas de Mirae, em Pyongyang Crédito: Getty Images
Imagem BBC Brasil
Apartamentos no centro de Pyongyang Crédito: Getty Images
Imagem BBC Brasil
Novos arranha-céus na área de Changjon, província de Pyongyang Crédito: Getty Images
Imagem BBC Brasil
Mulheres vestidas com trajes tradicionais em frente a blocos de apartamentos Crédito: Getty Images
Imagem BBC Brasil
Palácio das Crianças de Mangyongdae em Pyongyang Crédito: Reuters
Imagem BBC Brasil
Novo projeto residencial no distrito de Hwaseong Crédito: Reuters
Imagem BBC Brasil
Norte-coreanos aproveitam o parque aquático Munsu, em Pyongyang Crédito: Reuters
Imagem BBC Brasil
Edifícios perto de um rio em Pyongyang Crédito: Getty Images
Imagem BBC Brasil
Novos apartamentos residenciais em Pyongyang Crédito: Getty Images
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Crianças de um orfanato em Pyongyang Crédito: Getty Images
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Baile para celebrar o dia nacional da Coreia do Norte Crédito: Getty Images
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Novos edifícios no distrito de Hwaseong Crédito: KCNA/Reuters
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Monumentos de Kim Il-Sung (à esquerda) e Kim Jong-Il (à direita) em Pyongyang Crédito: Getty Images
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Apartamentos en Pyongyang Crédito: Getty Images
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Estádio Primeiro de Maio em Pyongyang Crédito: Getty Images
Imagem BBC Brasil
Apartamentos en Pyongyang Crédito: Getty Images
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Hotel Ryugyong, em Pyongyang Crédito: Getty Images
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As cores dominam alguns bairros de Pyongyang Crédito: Getty Images
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O metrô de Pyongyang Crédito: Getty Images
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O monumento que homenageia a fundação do Partido dos Trabalhadores, em Pyongyang Crédito: Getty Images

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