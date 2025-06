Mundo

A advogada que defendeu traficante El Chapo e agora concorre a cargo de juíza no México

No domingo, o México se tornará o primeiro país a eleger todos os seus juízes, inclusive os da Suprema Corte.

"Por defender as garantias individuais das pessoas? Por montar uma defesa técnica adequada para um ser humano? Por que isso me tornaria ilegítima?", ela pergunta.>

Mas uma importante organização de direitos humanos e transparência no México, chamada Defensorxs, a incluiu em uma lista de 19 "candidatos de alto risco" na eleição. Além de Delgado, a lista inclui um candidato com condenação por tráfico de drogas e outro que enfrenta acusações de orquestrar violência contra jornalistas.>

"É completamente estúpido", ela se irrita, afirmando que os desafiou a "investigar o passado dela o quanto quiserem". Ela também rejeita a principal acusação de que ela foi paga com dinheiro do tráfico e poderia ser comprometida se fosse eleita juíza.>

Enquanto estava em discussão, a reforma judicial provocou protestos generalizados de estudantes de Direito e uma greve de trabalhadores do sistema jurídico. Seus críticos afirmam que eleger todos os juízes do México equivale à politização do sistema de justiça do país.>