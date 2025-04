Mundo

6 das estradas mais extraordinárias do mundo

Além das famosas, há pelo mundo muitas rodovias que surpreendem, por motivos diversos.

Carretera Austral, no Chile. (Getty Images)

"Quando você empreender sua viagem para Ítaca, peça para que o caminho seja longo, cheio de aventuras, cheio de experiências..."

Assim começa o poema Ítaca, em que o poeta grego Konstantinos Kavafis (1863-1933), evocando a lendária ilha à qual Ulisses tanto lutou para regressar em A Odisseia, nos convida a recordar que o destino é sempre importante, mas o que nos enriquece é o caminho que nos leva até lá.

E o caminho físico, nos nossos tempos, muitas vezes é uma estrada.

Existem estradas comuns, mas outras são tão chamativas ou estranhas que se transformaram em algo mais do que uma simples conexão entre o ponto A e o ponto B.

Muitas estradas são atrações famosas por si próprias, como a Rota Jardim, na África do Sul; a Grande Estrada Oceânica da Austrália; a estrada de circunvalação da Islândia; e a Pacific Coast Highway, na Califórnia (Estados Unidos).

É claro que a lista é muito maior. Vamos percorrer apenas um trecho dela, nesta curta viagem por estradas incríveis.

Nosso ponto de partida é a beleza e o destino, a música. Vamos lá!

1. Carretera Austral, Chile

A Carretera Austral com o azul profundo do lago General Carrera e os Andes nevados ao fundo, na região de Aysén, na província de Santa Cruz (Patagônia chilena). (Getty Images)

A Carretera Austral se estende ao longo de 1.240 km pela zona rural da Patagônia chilena. Ela começa na cidade litorânea de Puerto Montt, ao norte.

Sua construção foi iniciada em 1976, mas ela só foi concluída no ano 2000, devido aos riscos e às dificuldades do terreno. A estrada foi construída por cerca de 10 mil pessoas do Comando de Engenharia do Exército chileno e muitos perderam a vida no processo.

A Carretera Austral atravessa bosques nativos com tom verde intenso. Entre seus animais silvestres, está o pudu – o menor veado do mundo, com apenas 35 a 45 cm de altura.

Os condores planam sobre o cume das montanhas. As bicadas do pica-pau ressoam entre as árvores imponentes e os beija-flores revoam entre as fúcsias e as gigantescas folhas de nalca, que crescem até dois metros de altura.

À medida que a estrada avança em direção ao sul, a paisagem muda para a tundra patagônica, com amplos vales herbáceos e planaltos cobertos de arbustos, intercalados por lagos e pântanos.

A Carretera Austral e suas estradas de acesso atravessam dois parques nacionais: o Parque Nacional Hornopirén, dominado por vulcões, e o Parque Nacional Queulat, com seu espetacular glaciar suspenso, de onde caem regularmente pedaços de gelo sobre o lago de cor azul-celeste.

Antes de chegar ao final do trajeto, na localidade remota de Villa O'Higgins, a estrada atravessa uma terra de lagos azuis gelados. O Lago General Carrera é hipnotizante, com sua intensa coloração azul-turquesa.

Resumidamente, a Carretera Austral, sem dúvida, é uma das mais belas rotas cênicas do mundo.

2. Estrada Tongtian, China

A rodovia no sul da China é conhecida como a 'Estrada para o Céu'. (Getty Images)

Outra paisagem imponente pode ser vista no percurso da estrada Tongtian, em Zhangjiajie, na província de Hunan (sul da China).

Mas, se você for o motorista, é preciso manter os olhos muito fixos na estrada. Com 99 curvas fechadas, ela é considerada uma das mais perigosas do mundo.

Serpenteando por profundas escarpas no seu caminho até a montanha Tianmen, a estrada se eleva de 200 até 1,3 mil metros acima do nível do mar.

A construção da estrada levou oito anos, de 1998 a 2006. Vista de cima, ela parece uma caprichosa fita branca desenhada por um artista em meio às encostas escarpadas, vales frondosos e densos bosques.

O buraco na montanha é chamado de 'Porta do Céu'. (Getty Images)

Apesar da nossa proposta de nos concentrarmos no caminho, é difícil deixar de mencionar o destino desta estrada, também conhecida como "Estrada para o Céu".

As 99 curvas conduzem aos 999 degraus da "Escada para o Céu", que levam à caverna de Tianmen (天门), que significa "Porta do Céu", em mandarim.

O buraco natural a cerca de 131,5 metros de altitude, com 57 metros de largura e 60 metros de profundidade, é uma maravilha natural cativante.

3. Estrada Atlântica da Noruega

A ponte é curva e inclinada, com belas vistas à sua volta. (Getty Images)

Esta não é uma ponte qualquer. É a ponte Storseisundet, a mais famosa das oito pontes ao longo da Estrada Atlântica da Noruega.

A ponte é o local mais fotografado da rodovia. Ela tem 260 metros de comprimento e parece mais uma montanha russa.

A estrada é conhecida simplesmente como Estrada do Atlântico. Ela tem 8 km de comprimento, conecta as cidades de Kristiansund e Molde, na Noruega dos fiordes, e une a ilha de Averøy ao continente, através de uma série de pequenas ilhas e enseadas.

Ela foi designada uma das 18 estradas cênicas nacionais. A rodovia é considerada bela, mas também perigosa, devido às suas voltas, curvas e desníveis.

A estrada foi inaugurada em 1989. Recomenda-se aos turistas que reservem tempo para percorrê-la, estacionando em cada um dos locais de parada designados para desfrutar da sua paisagem impressionante.

4. Túnel de Guoliang, China

O túnel inclui 30 janelas voltadas para o precipício. (Getty Images)

Neste trecho de estrada, é conveniente olhar para frente, não para baixo. Ou talvez seja melhor evitá-lo por completo.

Por que foi construído o túnel de Guoliang?

Guoliang é uma aldeia isolada no alto de uma escarpa a 1,7 mil metros de altitude, nas montanhas Taihang, no centro da China. Seus moradores estavam insatisfeitos porque só era possível chegar à aldeia escalando as encostas encarpadas e uma série de degraus de pedra.

Por isso, em 1972, um grupo de moradores locais começou a construir por si próprios o túnel de 1,2 km. Foi uma façanha incrível que levou cinco anos.

Sua nova estrada media apenas quatro metros de largura e era muito perigosa, especialmente depois de chuvas fortes.

Por outro lado, a fachada de pedra do túnel conta com 30 "janelas", que permitem vislumbrar o vale que se estende ao longe.

Agora, o túnel e a aldeia atraem intrépidos visitantes de todo o mundo.

5. Carrossel Mágico, Inglaterra

Neste local no sudoeste da Inglaterra, você precisa resolver um quebra-cabeça para chegar aonde deseja. (Getty Images)

Já aconteceu, ao andar de carro, que você parecia dar voltas em círculos? Pois, no Carrossel Mágico, não existe outra opção.

Ele fica em Swindon, no sudoeste da Inglaterra. E não é uma única rotatória. Ela é formada por cinco minirrotatórias, que circundam a rotunda central.

Inaugurado em 1972, ele recebeu inicialmente das autoridades locais o nome de Ilhas do Condado.

Mas os moradores de Swindon começaram a chamá-lo carinhosamente de "Magic Roundabout" ("Carrossel Mágico", em português), que era o nome de um programa infantil, apresentado pela BBC entre 1965 e 1977.

No início da década de 1980, o apelido passou a ser o nome oficial da estrada. E, em 2024, o Carrossel Mágico conquistou o prêmio de Rotatória do Ano no Reino Unido.

O presidente da Sociedade de Apreciação de Rotatórias do Reino Unido (sim, ela existe!), Kevin Beresford, homenageou o Carrossel Mágico.

Para ele, "algo simplesmente assombroso acontece quando você se aproxima".

"Você fica deslumbrado com toda esta coreografia de carros", diz Beresford.

6. Rodovia Nacional 237, Argentina

A música repentina deixa mais despertos os motoristas cansados da longa viagem. (Getty Images)

Em algum lugar da Patagônia argentina, mais precisamente no km 1449 da Rodovia Nacional 237, você pode ter uma experiência inesperada.

Passando pelo caminho que liga as cidades de Neuquén e Bariloche, de repente, você encontra notas musicais gigantes pintadas sobre o asfalto. Elas anunciam que você está a ponto de chegar à "estrada argentina que canta".

Em parte, a rodovia depende de você para cantar. É preciso dirigir sobre finas faixas de frenagem, a uma velocidade determinada, para produzir vibrações harmônicas que, juntas, formam uma canção.

Criado em 2021, ela é o primeiro – e, até agora, o único – "asfaltofone" da América do Sul.

O asfaltofone foi idealizado em 1995 no povoado de Gylling, na Dinamarca. Dois artistas dinamarqueses desenharam uma série de marcadores circulares em relevo, que produziam sons quando alguém circulava sobre eles.

Desde então, as faixas de concreto usadas para que os motoristas reduzam a velocidade ou se mantenham acordados e atentos em trechos monótonos se transformaram em música em vários lugares do mundo.

Japão, Rússia, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos e Hungria são alguns dos países que surpreendem os viajantes com esta sinalização encantadora.

Em plena travessia, usando o carro como instrumento, você pode ouvir diversas músicas. Na China, por exemplo, é executado um trecho do Hino à Alegria, de Beethoven; e, na Argentina, a canção escolhida é a popular La Cucaracha.

