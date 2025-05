Mundo

5 frutas com teor surpreendente de proteína

A nutricionista Andrea Delgado, da Clínica Mayo (EUA), relaciona cinco frutas que podem fornecer boa parte das nossas necessidades diárias de proteína, além de outros nutrientes.

Mas esta fruta originária do Caribe, além de fornecer nutrientes valiosos, como vitaminas, sais minerais, antioxidantes e, principalmente, fibras , pode ser uma inesperada e útil ferramenta para ganhar massa muscular.>

"As pessoas se surpreendem ao observar que certas frutas superam 4 g de proteína em uma porção razoável", segundo a nutricionista Andrea Delgado, da Clínica Mayo, nos Estados Unidos. "O segredo costuma estar nas sementes.">

"O corpo também necessita de fibras, carboidratos e gorduras saudáveis", mas incorporar estas frutas "pode fazer a diferença" no momento de ajudar a fortalecer os músculos, explica Delgado à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC.>

A nutricionista selecionou cinco frutas que podemos acrescentar à nossa dieta quando tentarmos aumentar nosso consumo de proteína para reconstruir nossos músculos depois do exercício físico.>

1. Maracujá

O maracujá é a primeira fruta da lista de Delgado, com quase 5 g de proteína por copo.>

Por isso, a nutricionista recomenda consumir a fruta inteira. E, no caso de suco, não coar as sementes.>

"Se você coar o suco, fica principalmente com o açúcar", explica ela. "Você deve liquefazer a fruta inteira e beber as sementes.">

Por isso, uma batida de maracujá depois do exercício fornece os eletrólitos e quase tanta proteína quanto uma colherada de proteína comercial em pó. E ainda traz os antioxidantes naturais da própria fruta.>

2. Goiaba

Segundo ela, esta fruta tropical fornece 4 g de proteína por copo e o dobro da quantidade diária recomendada de vitamina C.>

Rica em carotenoides anti-inflamatórios, a goiaba ajuda na recuperação muscular. E também desempenha papel antioxidante, prevenindo os efeitos do envelhecimento.>

Uma porção representa mais de 300% da vitamina C diária necessária, favorecendo a síntese de colágeno e a função imunológica.>

Delgado afirma que a goiaba triturada com iogurte natural não só conserva as sementes da fruta – e, consequentemente, a proteína – como também agrega cálcio e probióticos, que são fundamentais para a nossa nutrição.>

3. Romã

Além disso, a versatilidade do seu sabor a transforma em um acompanhamento nutritivo ideal para todos os tipos de saladas e sobremesas.>

4. Jaca

Delgado inclui na sua lista duas opções de frutas que passam por algum tipo de cozimento. Isso faz com que seu consumo seja muito prático, no momento do exercício físico.>