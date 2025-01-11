5 eleições que vão moldar rumos da América Latina

Milhões de latino-americanos serão chamados às urnas em 2025. Crédito: Getty Images

América Latina tem diversas eleições presidenciais e legislativas previstas para 2025. E existe algo em comum em todas elas: os pleitos irão julgar governos que foram eleitos para contornar enormes crises

Cinco países da região têm eleições marcadas ao longo deste ano, para eleger presidentes, renovar congressos ou ambos.

A questão que irá orientar cada um desses pleitos é até que ponto cada país avançou em relação aos seus graves problemas políticos, econômicos ou de segurança, herdados pelos governantes atuais.

A diretora da pesquisa regional Latinobarómetro, Marta Lagos, explica que, nas eleições deste ano na América Latina, "existe zero ideologia" e os cidadãos avaliam "apenas os resultados" dos seus governantes.

"As pessoas não esperam mais, o que elas fazem é exigir", declarou Lagos à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC. "Se não estiver indo bem, elas cortam a cabeça [do governo] e colocam para fora."

Mas o que os eleitores exigem dos governos convocados a lidar com situações extremas?

Talvez as eleições deste ano na América Latina ajudem a decifrar isso e enviem uma mensagem para toda a região.

Calendário eleitoral da América Latina em 2025

Equador : eleições gerais em 9 de fevereiro; possível segundo turno presidencial em 13 de abril.

Bolívia : eleições gerais em 17 de agosto; possível segundo turno presidencial em 19 de outubro.

Argentina : eleições legislativas em 26 de outubro.

Chile : eleições gerais em 16 de novembro; possível segundo turno presidencial em 14 de dezembro.

Honduras : eleições gerais em 30 de novembro.

Insegurança, problemas de energia e economia estagnada estão surgindo como questões decisivas nas eleições do Equador, nas quais o atual presidente Daniel Noboa tentará a reeleição. Crédito: Getty Images

Os presidentes serão reeleitos?

O ciclo eleitoral latino-americano de 2025 começa no dia 9 de fevereiro, com as eleições legislativas e o primeiro turno das eleições presidenciais no Equador.

O presidente atual, Daniel Noboa , tentará ampliar por mais quatro anos o curto mandato obtido em 2023 para completar o período correspondente ao ex-presidente Guillermo Lasso (2021-2023), que antecipou as eleições ao enfrentar julgamento político por supostos casos de corrupção.

A ascensão meteórica de Noboa ao poder ocorreu em meio a uma crise de violência no país . Os índices de homicídios dispararam, devido à ação das gangues criminosas e à frequente cumplicidade da polícia.

Noboa declarou um "conflito armado interno" e convocou os militares a desempenhar suas tarefas de segurança. Agora, os eleitores irão avaliar se ele cumpriu a contento sua promessa de devolver a paz à sociedade, com políticas de "mão firme" contra o crime.

No momento, 16 militares estão sendo investigados pelo desaparecimento forçado e pela morte de quatro crianças, cujos corpos foram incinerados. O incidente gerou fortes questionamentos ao poder concedido pelo governo aos militares.

Além de Noboa, outros 15 candidatos foram registrados nestas eleições equatorianas. Entre eles, está Luisa González, que já enfrentou Noboa em 2023 , representando a esquerda do ex-presidente Rafael Correa (2007-2017). E os problemas econômicos e energéticos do Equador também podem influenciar os resultados.

O segundo turno, se necessário, está previsto para 13 de abril.

Já a Bolívia tem eleições gerais marcadas para 17 de agosto. Espera-se que o atual presidente, Luis Arce , busque a reeleição, embora tenha evitado definir sua candidatura até o momento.

Ainda não está claro se Luis Arce tentará a reeleição na Bolívia. Crédito: Getty Images

Arce foi eleito em 2020 para solucionar a crise democrática que surgiu na Bolívia no ano anterior, quando o então presidente Evo Morales (2006-2019) tentava obter seu quarto mandato. Após acusações de irregularidades no pleito, Morales renunciou, denunciando uma tentativa de golpe de Estado.

A Bolívia ainda não atingiu sua plena normalidade. Surgiram recentemente momentos de tensão, como o levante militar de junho passado que, segundo Arce , procurava derrubá-lo. Some-se a isso a atual crise econômica, agravada pela falta de dólares no país.

O partido do governo, Movimento ao Socialismo, está dividido por uma intensa disputa interna entre Arce e Morales. Já a oposição tentará ir unida às urnas, depois de um acordo entre os ex-presidentes Jorge Quiroga (2001-2002) e Carlos Mesa (2003-2005), entre outros políticos e empresários.

O eventual segundo turno na Bolívia ocorre no dia 19 de outubro.

'Frustração gigantesca'

O Chile também tem eleições presidenciais e legislativas marcadas para este ano. O primeiro turno será realizado em 16 de novembro e o eventual segundo turno presidencial, no dia 14 de dezembro.

O atual presidente, Gabriel Boric , foi eleito em 2021, depois de protestos sociais no país. A Constituição chilena não permite a reeleição, mas sua coalizão de esquerda Frente Ampla será avaliada pelos seus atos no governo.

Ainda sem candidatos definidos, as pesquisas espontâneas de intenção de voto indicam nomes como a ex-prefeita de direita Evelyn Matthei, a ex-presidente socialista Michelle Bachelet (2006-2010 e 2014-2018) e o ex-candidato de direita radical José Antonio Kast. Mas nenhum deles surge como franco favorito.

Marta Lagos, diretora do Latinobarómetro, mora no Chile e explica que existem no país lideranças políticas "muito mais fracas do que antes" e "uma frustração gigantesca das pessoas pelo que não foi feito".

"Existe a sensação de que nem a direita, que governava durante os protestos, nem a esquerda, que passou a governar em seguida, conseguiram atender às exigências dos protestos", destaca ela. "Não foram solucionados os problemas de saúde, educação, aposentadorias e não ocorreu a reforma tributária."

No dia 30 de novembro, devem também ser realizadas as eleições gerais de Honduras.

A atual presidente, Xiomara Castro , foi eleita em 2021, em meio a uma crise de corrupção e narcotráfico que levou à extradição e condenação nos Estados Unidos do seu antecessor, Juan Orlando Hernández (2014-2022).

A Constituição hondurenha impede Castro de buscar outro mandato. E, com o recente escândalo causado por um vídeo que mostrava seu cunhado reunido com poderosos narcotraficantes, existem diversos candidatos à sua sucessão, no governo e na oposição.

Os partidos hondurenhos devem escolher seus candidatos em votações primárias, a serem realizadas em março.

Analistas dizem que os argentinos votarão nas eleições legislativas deste ano com base em sua percepção sobre o desenvolvimento da crise econômica do país. Crédito: Getty Images

'Uma espécie de referendo'

O calendário de 2025 também inclui eleições legislativas na Argentina, no dia 26 de outubro. O pleito irá renovar metade da Câmara dos Deputados e um terço do Senado.

Estas eleições serão "uma espécie de referendo" sobre a gestão do presidente ultraliberal Javier Milei , ante a grave crise econômica do país na época de sua posse, em dezembro de 2023, segundo o analista político argentino Orlando D'Adamo.

Mas ele alerta que o voto será "mais simbólico do que quantitativo", já que as cadeiras a serem renovadas no Congresso são insuficientes para que Milei atinja maiorias próprias. Ou seja, ele "continuará dependendo de alianças circunstanciais com outras forças políticas" para aprovar suas reformas.

Também deveriam ser realizadas este ano eleições regionais e parlamentares na Venezuela.

Mas este pleito ainda não tem data.

A oposição venezuelana precisará decidir se irá participar, após as denúncias de fraude nas eleições presidenciais de julho do ano passado. O presidente Nicolás Maduro foi declarado vencedor do pleito, sem a publicação das atas de votação.

Com a clara vitória do governo nas eleições do México, El Salvador e República Dominicana em 2024, a América Latina interrompeu a franca tendência de anos anteriores, que mostrava a vitória da oposição nas urnas em quase todas as eleições.

Por outro lado, a pesquisa Latinobarómetro 2024, divulgada recentemente, indicou que 52% dos latino-americanos (excluindo a Nicarágua) apoiam a democracia.

O número representa quatro pontos percentuais a mais que o ano anterior – o maior crescimento do índice nos últimos 14 anos.

O relatório também concluiu que, nos países da região, "aumenta a satisfação com a democracia em relação a 2023, exceto em Honduras (18%), que perde dois pontos percentuais, e na Bolívia (10%), com 12 pontos percentuais de redução. A Bolívia aparece como o país mais crítico em relação à democracia em 2024."

E a pesquisa destaca que, na América Latina, "existem mais democratas entre os que aprovam os governos atuais (56%) do que entre os que os desaprovam (48%)".