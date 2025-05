Mundo

3 sinais de que reação anti-Trump ganha força no mundo

As políticas implementadas por Donald Trump desde sua posse podem estar gerando reações contrárias a ele e aos Estados Unidos em várias partes do mundo, segundo indicam pesquisas e os resultados das últimas eleições em alguns países.

Publicado em 17 de maio de 2025 às 04:39

O presidente americano Donald Trump começa a enfrentar consequências adversas das suas políticas em diversas partes do mundo Crédito: Getty Images

Quando assumiu pela segunda vez a presidência dos Estados Unidos, no dia 20 de janeiro, Donald Trump prometeu que, a partir daquele dia, seu país seria "a inveja de todas as nações".>

"Os Estados Unidos irão recuperar seu lugar correspondente como a maior, mais poderosa e mais respeitada nação da Terra, inspirando o assombro e a admiração de todo o mundo", anunciou Trump, de forma bombástica.>

Desde então, mais de 100 dias se passaram. E, talvez, alguns pontos sigam um sentido contrário ao que muitos podem ter imaginado ao ouvir esta mensagem.>

Em diferentes regiões do planeta, parece estar se cristalizando uma disposição contrária a Trump e seu governo – seja por suas ações (como buscar guerras comerciais e a prisão de imigrantes), seu distanciamento de velhos aliados americanos ou por suas ameaças de tomar territórios de outros países.>

>

Aqui estão três sinais desta postura anti-Trump que vem surgindo de várias formas pelo mundo.>

1. Voto contrário em países aliados

O Canadá é quase antípoda da Austrália. Mas as recentes eleições nos dois países tiveram Donald Trump como um elemento que influiu nos seus resultados.>

Até o início do segundo mandato do presidente americano, os líderes conservadores com características similares às de Trump naqueles países pareciam destinados a triunfar nas urnas.>

Mas tudo mudou em poucas semanas. O canadense Pierre Poilievre e o australiano Peter Dutton foram derrotados de forma retumbante nas eleições realizadas em 28 de abril e 3 de maio passado, respectivamente.>

Os vencedores foram os partidos de centro-esquerda atualmente no poder, encabeçados pelo primeiro-ministro Mark Carney, no Canadá, e pelo seu homólogo australiano, Anthony Albanese.>

O primeiro-ministro canadense Mark Carney se apresentou aos eleitores como antagonista de Trump e atingiu um triunfo que, até então, parecia improvável Crédito: AFP

Carney substituiu o ex-primeiro-ministro Justin Trudeau em março. Ele se apresentou como o líder que poderia garantir a estabilidade do Canadá e enfrentar Trump e suas ideias de impor tarifas de importação a produtos canadenses ou até anexar o país como o 51º Estado americano.>

"Poilievre foi observado como próximo de Trump, nas suas posições políticas", segundo o professor emérito de relações internacionais da Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos, Steven Lamy.>

"E, quando Trump começou a brincar com Trudeau e pedir que o Canadá se transformasse no 51º Estado, aquilo foi demais para os canadenses, que têm orgulho do seu país", declarou o professor à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC.>

Os australianos também consideraram Albanese como alguém mais confiável para lidar com Trump do que a alternativa conservadora, segundo as pesquisas.>

Em outras partes do mundo, houve resultados diferentes. As eleições equatorianas de abril reelegeram o presidente Daniel Noboa. Ele demonstrou proximidade com Trump durante a campanha eleitoral.>

Já o primeiro turno presidencial da Romênia e as eleições locais da Inglaterra, neste mês de maio, levaram à vitória partidos populistas ou de direita radical.>

Mas a forma em que incidiu o fator Trump em dois velhos aliados dos Estados Unidos – o Canadá e a Austrália – pode marcar um precedente para eleições importantes em outros países.>

"Os partidos políticos adotarão posturas de oposição [a Trump], se servir aos seus propósitos", indica Lamy, "mas eles precisam tomar cuidado, pois os Estados Unidos continuam sendo um país que dita normas e é um líder econômico.">

2. Perda de prestígio

Washington passou décadas cuidando da sua reputação como potência global. Mas existem indícios de que, no governo Trump, sua imagem internacional começa a desvanecer.>

Uma pesquisa periódica da empresa Ipsos em 29 países de todo o mundo concluiu que, em 26 deles, a proporção de pessoas que acreditam que os Estados Unidos terão "influência positiva" nos assuntos mundiais na próxima década diminuiu.>

Somando todos os países pesquisados, as pessoas que detêm esta opinião totalizaram em média 46% em abril – uma redução significativa, em relação aos 59% da mesma pesquisa, em outubro do ano passado.>

Protestos contra o governo Trump 2.0 tiveram lugar em algumas cidades europeias Crédito: Getty Images

A maior queda foi registrada no Canadá (-33 pontos percentuais), seguido pela Holanda (-30) e por outras nações europeias.>

O estudo incluiu seis países da América Latina, onde a reputação americana também diminuiu, em diferentes graus. No México, ela caiu 21 pontos (chegando a 46%) e, na Argentina, apenas três.>

O Brasil, Colômbia, Chile e Peru também enfrentaram baixas deste índice. Mas, nestes países e na Argentina, mais de 50% das pessoas pesquisadas ainda acreditam na influência positiva dos Estados Unidos.>

"Nossa pesquisa reflete uma percepção negativa de Trump em todo o mundo", declarou à BBC Clifford Young, presidente de pesquisas e tendências sociais da Ipsos.>

Para ele, este fenômeno está associado às políticas que o governo Trump pode vir a implementar e "tem muito a ver com a incerteza, com não saber exatamente o que irá ocorrer, econômica e politicamente".>

Estes dados coincidem com outras pesquisas que demonstram o ceticismo cada vez maior existente em alguns países sobre as ações de Washington na esfera internacional.>

A Ipsos trouxe outro dado que chama a atenção: pela primeira vez desde que a empresa começou a realizar estas pesquisas, uma década atrás, a China é considerada uma influência mais positiva, em nível internacional, do que os Estados Unidos.>

Em média, 49% das pessoas de todos os países pesquisados declararam em abril que o país asiático traria efeitos favoráveis pelo mundo. Este número representa um aumento de 10 pontos percentuais desde outubro do ano passado.>

3. Queda do turismo

A quantidade de turistas de diversos países que viajam para os Estados Unidos também parece estar diminuindo com Trump na Casa Branca. Este fenômeno poderá causar grandes prejuízos para a economia americana.>

A redução da entrada de turistas estrangeiros em março foi parcialmente atribuída à Páscoa que, em 2025, ocorreu mais tarde, já em abril. Mas algumas projeções para o que resta do ano são sombrias.>

A cidade americana de Nova York reduziu sua previsão de turistas internacionais para este ano em 17%, atribuindo a queda às políticas de Donald Trump Crédito: Getty Images

A empresa de análises Tourism Economics, vinculada à consultoria Oxford Economics, havia previsto em dezembro que as visitas internacionais para os Estados Unidos cresceriam este ano em 8,8%.>

Mas, em abril, ela atualizou seus cálculos e projetou uma queda de 9,4% para 2025.>

"As políticas e declarações de Trump produziram uma mudança negativa do sentimento em relação aos Estados Unidos, entre os viajantes internacionais", indicou a empresa. Ela atribuiu a mudança a fatores como as políticas de fronteiras e imigração, às variações dos tipos de câmbio e às incertezas atuais.>

Também aqui, a mudança mais drástica veio do Canadá. A quantidade de viajantes do país para os Estados Unidos caiu em cerca de 20%.>

Mas também foram registradas quedas consideráveis, em relação ao ano passado, nas reservas de voos de verão provenientes da Holanda, Alemanha, Equador, México e outros países.>

Para Clifford Young, estas reduções, sem dúvida, estão relacionadas à perda de reputação dos Estados Unidos e às medidas anunciadas por Donald Trump, como as tarifas de importação. Elas representam "um confronto direto contra certos países".>

"Acredito que os cidadãos destes países observam as medidas desta forma", explica ele, "e ajustam seu comportamento com base nelas.">

