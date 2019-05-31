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Durante entrevista

'Você vai engolir sua provocação com Coca-Cola', diz Maduro a jornalista

Maduro se irritou quando o jornalista lhe entregou uma lista com os nomes de 400 dos 989 presos políticos que as organizações não governamentais contabilizam na Venezuela

Publicado em 

31 mai 2019 às 13:27

Publicado em 31 de Maio de 2019 às 13:27

Nicolás Maduro Crédito: Reprodução/Instagram
A rede de TV americana em espanhol Univision informou nesta quinta-feira (30), ter conseguido obter uma cópia da entrevista que o jornalista da emissora Jorge Ramos fez com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro - confiscada depois que o chavista se irritou com uma pergunta e interrompeu a conversa em Caracas.
"Você veio me provocar? Você vai engolir sua provocação. Vai engolir tua provocação com Coca-Cola", disse Maduro a Ramos em um trecho da entrevista que foi ao ar nesta quinta. A íntegra da conversa, que durou 17 minutos, será exibida no domingo, dia 2 de junho.
Maduro se irritou quando o jornalista lhe entregou uma lista com os nomes de 400 dos 989 presos políticos que as organizações não governamentais contabilizam na Venezuela.
Depois que a entrevista foi interrompida, o ministro das Comunicações da Venezuela, Jorge Rodríguez, confiscou todos os equipamentos da equipe. O grupo de seis jornalistas da emissora ficou retido no Palácio de Miraflores por cerca de duas horas e meia antes de deixar o país.
A Univision anunciou que vai veicular a entrevista, realizada no dia 25 de fevereiro, como uma maneira de desafiar a "censura extrema do regime" de Maduro. A emissora explicou que, desde então, vinha tentando recuperar o vídeo. O presidente da Univision, Daniel Coronell, explicou que tentou de tudo, incluindo contato com funcionários de alto escalão do regime e diplomatas de diferentes países, que tentaram ajudar.
"Foi quando fontes confidenciais ofereceram um plano para recuperar a entrevista. Trabalhamos com eles e colocamos toda nossa energia nesse plano, uma decisão que levou a esse resultado positivo", informou, em entrevista à Forbes.
Jorge Ramos já teve problema com outro presidente, o americano Donald Trump, que o expulsou de uma entrevista coletiva. Em agosto de 2015, quando ainda era pré-candidato à Casa Branca, Trump se irritou quando o jornalista abordou seu plano para expulsar 11 milhões de imigrantes que vivem ilegalmente nos EUA. Foi quando o republicano sinalizou para um de seus seguranças retirá-lo da sala. (Com agências internacionais).

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