'Você vai engolir sua provocação com Coca-Cola', diz Maduro a jornalista

Nicolás Maduro Crédito: Reprodução/Instagram

Nicolás Maduro - confiscada depois que o chavista se irritou com uma pergunta e interrompeu a conversa em Caracas. A rede de TV americana em espanhol Univision informou nesta quinta-feira (30), ter conseguido obter uma cópia da entrevista que o jornalista da emissora Jorge Ramos fez com o presidente da Venezuela,- confiscada depois que o chavista se irritou com uma pergunta e interrompeu a conversa em Caracas.

Coca-Cola", disse Maduro a Ramos em um trecho da entrevista que foi ao ar nesta quinta. A íntegra da conversa, que durou 17 minutos, será exibida no domingo, dia 2 de junho. "Você veio me provocar? Você vai engolir sua provocação. Vai engolir tua provocação com", disse Maduro a Ramos em um trecho da entrevista que foi ao ar nesta quinta. A íntegra da conversa, que durou 17 minutos, será exibida no domingo, dia 2 de junho.

Venezuela. Maduro se irritou quando o jornalista lhe entregou uma lista com os nomes de 400 dos 989 presos políticos que as organizações não governamentais contabilizam na

Depois que a entrevista foi interrompida, o ministro das Comunicações da Venezuela, Jorge Rodríguez, confiscou todos os equipamentos da equipe. O grupo de seis jornalistas da emissora ficou retido no Palácio de Miraflores por cerca de duas horas e meia antes de deixar o país.

A Univision anunciou que vai veicular a entrevista, realizada no dia 25 de fevereiro, como uma maneira de desafiar a "censura extrema do regime" de Maduro. A emissora explicou que, desde então, vinha tentando recuperar o vídeo. O presidente da Univision, Daniel Coronell, explicou que tentou de tudo, incluindo contato com funcionários de alto escalão do regime e diplomatas de diferentes países, que tentaram ajudar.

"Foi quando fontes confidenciais ofereceram um plano para recuperar a entrevista. Trabalhamos com eles e colocamos toda nossa energia nesse plano, uma decisão que levou a esse resultado positivo", informou, em entrevista à Forbes.