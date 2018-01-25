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EUA

'Chuva de dólares' após acidente interdita estrada nos EUA

Carro com dinheiro de máquinas caça-níquel tomba e espalha notas pela rodovia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 19:33

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 19:33

Acidente com carro que transportava dinheiro da caça-níqueis em estrada nos EUA espalha notas pela rodovia Crédito: Reprodução | Twitter
Uma carro repleto de dinheiro tombou na terça-feira em uma estrada no estado de Illinois, nos Estados Unidos, e espalhou cédulas de US$ 5, US$ 10 e US$ 20 pela rodovia interestadual. O motorista perdeu o controle do veículo e, antes de virar, atingiu outro carro na pista.
O veículo transportava notas de dinheiro para uma empresa que opera máquinas de caça-níquel e bateu em um carro, provocando uma "chuva de dinheiro" na estrada, que ficou fechada por cerca de uma hora. Agentes da polícia e os envolvidos no acidente se apressaram para recolher as notas de dólar.
Para evitar outra colisão, um terceiro carro tentou desviar e atingiu a barreira de segurança na lateral da pista. Os dois motoristas feridos chegaram a ser levados a um hospital, mas passam bem. O responsável pelo carro com o dinheiro, no entanto, foi acusado de dirigir com carteira inválida e conduzir um veículo sem seguro.
 

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