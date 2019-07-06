Papa Francisco

'Amazônia sofre com mentalidade destruidora que favorece lucro' diz Papa

Ele ainda disse que o homem não pode permanecer um espectador indiferente

Publicado em 6 de julho de 2019 às 20:18 - Atualizado há 6 anos

Papa Francisco Crédito: Reprodução/Instagram

O papa Francisco disse na manhã deste sábado que a Amazônia sofre com uma mentalidade cega e destruidora que favorece o lucro e que o "homem não pode permanecer um espectador indiferente diante dessa destruição, nem a Igreja deve ficar em silêncio".

"A situação da Amazônia é um triste paradigma do que está acontecendo em muitas partes do planeta: uma mentalidade cega e destruidora que favorece o lucro à justiça; coloca em evidência a conduta predatória com a qual o homem se relaciona com a natureza. Por favor, não esqueçam que justiça social e ecologia estão profundamente interligadas", disse Francisco aos participantes do 2º Fórum das Comunidades Laudato si’ que acontece em Amatrice, cidade italiana do Lácio, na mesma região de Roma.

Segundo a agência de notícias Vatican News, o papa afirmou que aquilo que está acontecendo na Amazônia terá repercussões "em nível planetário". "Prostrou milhares de homens e mulheres roubados do seu território, que se tornaram estrangeiros na própria terra, retirados própria cultura e das próprias tradições, quebrando o equilíbrio milenar que unia aqueles povos à sua terra. O homem não pode permanecer um espectador indiferente diante dessa destruição, nem a Igreja deve ficar em silêncio: o grito dos pobres deve ressoar da sua boca".

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta