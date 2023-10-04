Versão Platinum Plus do HB20S é uma opção para quem não quer se render aos SUVs

O sedã da marca sul-coreana recebeu um profundo facelift na linha 2023, apresentada em agosto de 2022 Crédito: Divulgação

Os engarrafamentos expressam claramente a tendência – os utilitários esportivos representam quase a metade das vendas de carros novos no Brasil. Os SUVs viraram sinônimo de carro familiar e já extinguiram um segmento que antigamente era uma das opções preferenciais das famílias – as station wagons.

Outro gênero de carro que sempre despertou o interesse das famílias é o dos sedãs, mas esses ainda resistem ao predomínio dos SUVs. Dirigibilidade, conforto, elegância e sobriedade normalmente são as justificativas de compra do segmento, em contraste com o apelo aventureiro, rústico e ostentativo dos SUVs.

Este ano, a liderança nacional de vendas entre os sedãs está com o compacto Fiat Cronos, com 29.325 emplacamentos de janeiro a agosto, seguido pelo médio Toyota Corolla (27.840) e pelo compacto Hyundai HB20S (16.605).

Além do aprimoramento visual, a linha 2023 do HB20 incorporou tecnologias de segurança Crédito: Divulgação

O sedã da marca sul-coreana, juntamente com o hatch HB20 que lhe deu origem, recebeu um profundo facelift na linha 2023, apresentada em agosto de 2022. As mudanças resolveram as controvérsias estéticas da segunda geração, eliminando a exótica grade trapezoidal cromada que misturava linhas retas e curvas. Além do aprimoramento visual, a linha 2023 do HB20 incorporou tecnologias de segurança, especialmente na versão topo de linha Platinum Plus.

Na linha 2024, a opção mais completa do três volumes fabricado em Piracicaba (SP) parte de R$ 126.590 na cor Preto Onix. O tom Branco Astral encarece R$ 700 e as outras tonalidades disponíveis – Cinza Silk, Azul Sapphire, Prata Sand e Prata Brisk (a do modelo testado) – somam R$ 1.600 à conta.

Como ocorre no HB20 hatch, a versão Platinum Plus do sedã é movida pelo motor Kappa 1.0 TGDI, na configuração de três cilindros com 12 válvulas, o mesmo utilizado desde 2019. É uma evolução do aspirado Kappa 1.0 das variantes mais baratas do HB20 – incorpora turbocompressor, injeção direta de combustível e intercooler. Entrega até 120 cavalos a 6 mil rpm e um torque de 17,8 kgfm a 1.500 rpm – os números de torque e potência são iguais com etanol ou gasolina.

O capô tem frisos que integram visualmente a grade ao para-brisa Crédito: Divulgação

Novo visual

No HB20S, a grade é dividida por uma faixa de carroceria e traz uma trama tridimensional. A passagem de ar maior fica no para-choque e é hexagonal, enquanto a superior é retangular e se estende até os faróis. É ladeada pelos faróis com luz de halogênio que se prolongam até a lateral – apenas as luzes diurnas são em leds.

O para-choque ficou mais volumoso e abriga as luzes de seta e os auxiliares de neblina. O capô tem frisos que integram visualmente a grade ao para-brisa. Na lateral, maçanetas e base das janelas cromadas sofisticam a aparência, com a ajuda das rodas de 16 polegadas diamantadas. Atrás, as lanternas em LEDs unificadas por uma imponente faixa horizontal – que lembra modelos como Tucson e Elantra – e a tampa do porta-malas com um estilo “arrebitado” reforçam o aspecto arrojado e tecnológico.

A placa voltou para a tampa do porta-malas, que tem abertura por proximidade. Como ocorre no HB20 hatch, as luzes de direção e de ré são separadas das lanternas e ficam mais embaixo, integradas aos para-choque. No interior, as cores claras e os bancos de couro sintético cinza reforçam o requinte.

O painel de instrumentos digital Supervision tem 4,2 polegadas e a central multimídia BlueMedia tem 8 polegadas. O “top” de linha conta com “borboletas” para troca de marchas ao comando do motorista no volante e o sistema Stop&Go, que desliga o motor automaticamente em rápidas paradas de trânsito.

Todas as versões do novo HB20S contam com seis airbags, freios com ABS e EBD, Crédito: Divulgação

O pacote de segurança SmartSense, de série na Platinum Plus, reúne itens de direção autônoma como os assistentes de centralização e permanência em faixa e de tráfego cruzado traseiro, o alerta de saída segura e o assistente de ponto cego. Todas as versões do novo HB20S contam com seis airbags, freios com ABS e EBD, controles de estabilidade e tração, sinalização de frenagem de emergência e assistente de partida em rampa e destravamento automático das portas em caso de acidente, após a parada total do carro.

Elegância tecnológica

Antes mesmo de entrar no carro, o motorista já pode começar a desfrutar das tecnologias do HB20S Platinum Plus. A possibilidade de partida remota do motor confere a conveniência de climatizar o carro à distância usando a chave presencial. Para acionar o motor, o motorista deve pressionar o botão para travar as portas e, em seguida, manter pressionado o botão de partida remota por três segundos.

A chave presencial também permite o travamento e abertura das portas por proximidade, com o toque de um botão na maçaneta, e a partida do motor por botão no painel.

Os bancos são em couro sintético cinza claro – mesmo tom adotado no volante, manopla, apoio de braço no console central e acabamento das portas. O do condutor tem regulagem de altura, com a coluna de direção regulável em altura e distância.

O Supervision Cluster é um painel de instrumentos com 4,2 polegadas totalmente digital, colorido e interativo, que disponibiliza três opções de cor de fundo para escolha do motorista e a configuração personalizada de itens de segurança e conforto.

São três entradas USB, uma disponível para os passageiros traseiros Crédito: Divulgação

O ar-condicionado digital é automático, com três níveis de intensidade, mas não tem saídas para trás.2023 em estilo “flutuante” e oferece reconhecimento de voz e possibilidade de conectar Google Android Auto e Apple CarPlay, sem fio. São três entradas USB, uma disponível para os passageiros traseiros. Há opção de carregamento por indução (sem fio) da bateria do celular no console central.

Convivência com a evolução

A configuração “top” do sedã compacto da Hyundai é produto bem acertado em termos dinâmicos. Preserva a conhecida (desde 2019) parceria do motor 1.0 Turbo GDI e o câmbio automático de 6 velocidades, com desempenho convincente.

Como o bom torque máximo de 17,8 kgfm está disponível desde os baixos giros, o conjunto esbanja agilidade. O sedã se move com um reconfortante vigor, que se reflete em ultrapassagens seguras.

Como o bom torque máximo de 17,8 kgfm está disponível desde os baixos giros Crédito: Divulgação

Mesmo em subidas íngremes, nunca falta fôlego. As trocas de marchas do câmbio automático são precisas, e o compacto ganha velocidade rápida e progressivamente – há a possibilidade de mudanças manuais no volante.

A suspensão busca um equilíbrio entre conforto e esportividade, sem quicar demais nos pavimentos irregulares nem oscilar em curvas velozes – em termos de equilíbrio dinâmico, os sedãs normalmente dão “banho” nos SUVs, que têm altura mais elevada.