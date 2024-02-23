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Oportunidades

Vai comprar carro? Ofertas têm até carregador de parede gratuito para elétricos

Montadoras e concessionárias do Espírito Santo trazem condições especiais neste fim de semana para quem está em busca de um veículo novo ou seminovo

Publicado em 23 de Fevereiro de 2024 às 18:16

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

23 fev 2024 às 18:16
carro elétrico, carregador de carro elétrico, wallbox, carregador
Carregador wallbox é uma das ofertas de montadora para quem adquirir um veículo elétrico até sábado (24) Crédito: Shutterstock
Taxa zero, valorização do usado, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) grátis, descontos de mais de R$  40 mil e até um carregador de parede para carro elétrico estão entre as ofertas e oportunidades das montadoras nacionais e concessionárias do Espírito Santo para quem aproveitar o fim de semana para ir em busca de um veículo zero quilômetro ou seminovo.
Uma das ações mais ousadas é a da BYD, que até neste sábado (24) tem benefícios para quem sair da concessionária com um Dolphin, Yuan Plus ou Seal. Ao comprar um desses três modelos 100% elétricos, o cliente contará com um ano de seguro grátis, pago pela BYD, instalação de película antivandalismo nos vidros do carro, carregador portátil para utilização em tomadas comuns, carregador wallbox para instalação residencial, cinco anos de revisão gratuita, entre outros.
Já a Vitória Motor Mercedes-Benz está com bônus de trade-in de R$ 40 mil na valorização do seminovo. A Jeep tem taxa zero para alguns de seus modelos e IPVA 2024 totalmente pago pela marca.
E para quem busca um modelo seminovo, a Kurumá Seminovos está com veículos selecionados à venda com bônus na avaliação de R$ 5 mil, entrada facilitada em 10 vezes sem juros ou taxa a partir de 0,99%, além de um ano a mais de garantia de fábrica.

Confira as ofertas:

Orvel Renault

Novo Renault Kardian
Renault Kardian já está em pré-venda Crédito: Renault/Divulgação
A pré-venda do Renault Kardian, novo SUV da marca que será fabricado no Brasil, já começou. O SUV compacto chega às lojas no início próximo mês e vai custar a partir de R$ 112.790. Inicialmente, haverá as versões Evolution e Techno, além da configuração de lançamento Premiere Edition.

Kurumá

Toyota Yaris
Toda a linha do Toyota Yaris está disponível com IPVA 2024 grátis Crédito: Karine Nobre
  • Kurumá Seminovos: durante o mês de fevereiro, veículos selecionados estão à venda com bônus na avaliação de R$ 5 mil, entrada facilitada em 10 vezes sem juros ou taxa a partir de 0,99%, além de um ano a mais de garantia de fábrica
  • Toyota Yaris: toda a linha está disponível com IPVA 2024 grátis
  • Toyota Corolla Altis Híbrido Premium 2024: bônus de R$ 10 mil para usar como quiser
  • Toyota Corolla Cross XRX Híbrido: bônus de R$ 10 mil para usar como quiser
  • Toyota Hilux SRX Plus 2024: IPVA 2024 grátis
  • Toyota SW4 Platinum de 7 lugares: três revisões grátis ou bônus de R$ 3 mil em acessórios
  • Toyota RAV4 SX Connect: R$ 20 mil de bônus na troca do seminovo

Vitória Motors Mercedes-Benz

  • Mercedes-Benz GLB 200 Progressive: bônus de trade-in de R$ 40 mil na valorização do seminovo
  • Mercedes-Benz CLA 45 AMG: bônus de trade-in de R$ 40 mil na valorização do seminovo
  • Outros veículos disponíveis em estoque são EQE 300 SUV AMG Line, CLA 200, C 200 AMG Line, C 300 AMG Line, GLA 200 AMG Line, GLE 450 Coupé e GLC 300 SUV.

Vitória Motors Ram

Versão Rebel é a mais off-road da Ram Rampage, uma picape intermediária disposta a brigar no segmento das médias
A Rampage Rebel é um dos modelos disponíveis em ofertas da Ram Crédito: Divulgação
  • Veículos selecionados com descontos que chegam até mais de R$ 40 mil. Além disso, dependendo do modelo podem contar com bônus de até R$ 20 mil de valorização do seminovo em usado e IPVA 2024 grátis.
  • Alguns modelos disponíveis: Rampage Rebel, R/T e Laramie, Ram 3500 Laramie, Ram 2500 Laramie e Ram Classic Laramie.
  • A concessionária conta com condições especiais para produtor rural e pessoa jurídica.

Jeep

JEEP RENEGADE NOVA VERSÃO
Jeep Renegade tem taxa zero para as linhas 23/23 e 23/24 Crédito: Jeep/Divulgação
  • Taxa zero para as linhas 23/23 e 23/24 em 36 vezes, com 60% de entrada para os modelos Renegade (exceto versão 1.3 Turbo), Compass e Commander e mais IPVA 2024 totalmente pago pela marca. 
  • Os clientes de Renegade e Compass ainda têm a supervalorização do usado em até R$ 16 mil.

GW Lider

GWM Haval H6 Premium HEV
O GWM Haval H6 pode ser adquirido com taxa zero em 24 vezes Crédito: GWM/Divulgação
Neste sábado (24), a GW Lider promove a Eletric Drive, das 9h às 16 horas, com condições exclusivas nas revendas da marca. Todos os modelos da linha GWM Haval H6 e o GWM ORA 03 Skin podem ser adquiridos com taxa zero em 24 vezes.

Tai Motors

Novo Hyundai Creta
O Hyundai Creta está com bônus de até R$ 12.500 Crédito: Hyundai/Divulgação
O Mega Ofertas Tai Motors acontece, nesta semana, nas concessionárias da marca, com promoções exclusivas para sair de Hyundai. Entre os atrativos, destaque para o Creta com bônus de até R$ 12.500 e para o HB20 e HB20S turbo GDI com câmbio automático grátis.

CVC

Chevrolet Tracker 1.2 Turbo Premier
Chevrolet Tracker tem  bônus de até R$ 18 mil Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
  • Chevrolet Tracker: bônus de até R$ 18 mil, que pode ser financiamento com taxa zero 
  • Chevrolet Onix: bônus de até R$ 12 mil e pode ser financiado com taxa zero em 24 vezes

BYD

Sedãs médios de Audi, BMW e Mercedes estão na mira do cupê elétrico BYD Seal, lançado por R$ 296.800
O cupê elétrico Seal está entre os veículos da ação de vendas da BYD Crédito: Divulgação
Todos os clientes que forem às lojas terão uma série de benefícios especiais para fecharem negócio na compra de um BYD Dolphin, de um BYD Yuan Plus ou de um BYD Seal. Ao comprar um desses três modelos 100% elétricos, o cliente contará com um ano de seguro grátis, pago pela BYD, instalação de película antivandalismo nos vidros do carro, carregador portátil para utilização em tomadas comuns, carregador wallbox para instalação residencial, cinco anos de revisão gratuita, entre outros.

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