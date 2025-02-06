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Mais potente

Triumph apresenta Tiger Sport 800 com nova motorização

O modelo é equipado com novo motor tricilíndrico de 800 cc e entrega 115 cv de potência máxima a 10.750 rpm; preço ainda não foi divulgado

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 13:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2025 às 13:49
Triumph Tiger Sport 800
A moto conta com uma caixa de câmbio de seis marchas, com o Triumph Shift Assist instalado de série Crédito: Triumph/Divulgação
Após anunciar o lançamento da Trident 660, a Triumph acaba de apresentar a Tiger Sport 800, sua outra aposta para 2025. O modelo, que ainda não teve o preço divulgado, vem equipado com luzes LED, display LCD multifuncional e painel TFT com navegação curva a curva e conectividade via Bluetooth.
A altura do assento, de 835 mm, e a largura reduzida facilitam as manobras em baixas velocidades e transmitem uma sensação de estabilidade quando parada. O para-brisas ajustável manualmente e os defletores de vento trabalham juntos para oferecer conforto nas altas velocidades. Além disso, a Tiger Sport 800 possui um tanque de combustível de 18,6 litros.

Motor triplo

O novo motor tricilíndrico de 800 cc entrega 115 cv de potência máxima a 10.750 rpm e oferece 90% do torque ao longo de toda a faixa intermediária, atingindo um pico de 84 Nm a 8.500 rpm. Isso proporciona uma entrega de torque constante, permitindo que os pilotos sintam uma resposta imediata em qualquer situação.
A moto também conta com uma caixa de câmbio de seis marchas, com o Triumph Shift Assist instalado de série, proporcionando trocas de marcha mais precisas, mesmo em viagens mais longas. A embreagem Slip and Assist oferece maior controle em velocidades lentas com uma sensação mais leve na alavanca, segundo informa a montadora. O modelo conta com chassi robusto, suspensão Showa ajustável e freios Triumph pesando 214 kg
Triumph Tiger Sport 800
A Tiger Sport 800 chega ao Brasil neste ano com duas opções de cores disponíveis Crédito: Triumph/Divulgação
A Tiger Sport 800 vem equipada ainda com suspensão de alta performance, incluindo garfos Showa de 41 mm invertidos, com cartucho de função separada e ajustes de amortecimento de retorno e compressão. Completa um Monochoque Showa, que oferece ajuste de amortecimento de ressalto e um longo curso de 150 mm. A moto também conta com um ajustador de pré-carga hidráulico remoto, permitindo otimizar a suspensão quando carregada com bagagem ou passageiro.
A Tiger Sport 800 conta com pinças de freio de quatro pistões montadas radialmente e discos dianteiros duplos de 310 mm. Na traseira, o modelo está equipado com uma pinça deslizante de pistão único e um disco de 255 mm. As rodas de alumínio fundido calçam pneus Michelin Road 5.
Com três modos de pilotagem, o motociclista pode ajustar a resposta da moto conforme as condições de pista, complementado pelo acelerador eletrônico e controle de tração ajustável. O Triumph Shift Assist foi pensado, segundo a montadora, para proporcionar mais conforto em viagens longas, enquanto o ABS de curva otimizado e o controle de tração dão mais segurança e controle.

Tecnologia na condução

Triumph Tiger Sport 800
Para viagens mais longas, o controle de velocidade oferece conveniência e reduz a fadiga Crédito: Triumph/Divulgação
Três modos de pilotagem – Sport, Road e Rain – estão disponíveis no novo modelo. Em comparação com a configuração Road, o modo Sport desbloqueia uma resposta de aceleração mais ágil. Em contraste, o modo Rain proporciona uma sensação mais segura ao andar em piso molhado, segundo informa a montadora, com intervenção mais precoce no controle de tração e uma resposta mais suave do acelerador.
O ABS de curva otimizado e o controle de tração integram a tecnologia do modelo, permitindo o cálculo do o ângulo de inclinação da moto a partir de uma unidade de medição inercial (IMU) de seis eixos, ajustando automaticamente, segundo a montadora, o nível de intervenção para garantir o melhor desempenho e controle. Para viagens mais longas, o controle de velocidade pode proporcionar uma redução da fadiga.
O Sistema de Conectividade My Triumph vem de série na tela multifuncional, com dados de navegação, informações sobre telefone e música, tudo controlado via Bluetooth. O sistema de iluminação é em LED e tem luzes diurnas (DRL.
Triumph Tiger Sport 800
A Tiger Sport 800 tem duas opões de cores: Sapphire Black ou a opção premium Cosmic Yellow Crédito: Triumph/Divulgação
A Tiger Sport 800 chega ao Brasil neste ano, disponível nas 38 concessionárias da Triumph. A moto tem duas opões de cores: Sapphire Black ou a opção premium Cosmic Yellow, ambas com elementos contrastantes de Sapphire Black.

Ficha técnica

Triumph Tiger Sport 800

Motor e transmissão
  • Tipo: Refrigerada a líquido, 3 cilindros, 12 válvulas, DOHC
  • Capacidades: 798 cc
  • Diâmetro: 78,0 mm
  • Curso: 55,7 mm
  • Compressão: 13,2:1
  • Potência Máxima: 115 PS / 113 bhp (84,6 kW) a 10.750 rpm
  • Torque Máximo: 84 Nm a 8.500 rpm
  • Sistema de Combustível: Injeção eletrônica sequencial de combustível Bosch Multiponto com controle eletrônico do acelerador. 3 modos de pilotagem (Chuva, Estrada, Esporte)
  • Escape: Sistema de cabeçote 3 em 1 de aço inoxidável com silenciador de aço inoxidável montado lateralmente
  • Acionamento final: Corrente X Ring
  • Embreagem: Úmida, multiplacas, slip & assist
  • Caixa de marchas: Triumph Shift Assist com 6 marchas
Chassi
  • Estrutura: Estrutura perimetral de aço tubular
  • Braço oscilante: Aço prensado fabricado de dupla face
  • Roda Dianteira: Liga de alumínio fundido, 5 raios, 17 x 3,5 pol
  • Roda Traseira: Liga de alumínio fundido, 5 raios, 17 x 5,5 pol
  • Pneu Dianteiro: 120/70 R 17
  • Pneu Traseiro: 180/55 R 17
  • Suspensão Dianteira: Showa 41 mm, garfos de cartucho de função invertidos separados, compressão ajustável e amortecimento de ressalto, curso da roda de 150 mm
  • Suspensão Traseira: RSU de monochoque Showa com amortecimento de ressalto ajustável e ajuste de pré-carga hidráulica remota, curso da roda de 150 mm
  • Freios Dianteiros: Discos flutuantes duplos de Ø310mm, pinças radiais de 4 pistões, OCABS
  • Freios Traseiros: Disco fixo único de Ø255mm, pinça deslizante de pistão único, OCABS
  • Instrumentos: Instrumentos Multifuncionais LCD com tela TFT colorida integrada
Dimensões e pesos
  • Comprimento: 2073 mm
  • Largura (guidão): 828 mm
  • Altura sem espelhos: 1386 mm / 1303 mm (posição da tela alta / baixa)
  • Altura do assento: 835 mm
  • Distância entre eixos: 1422 mm
  • Garfo: 23.8 °
  • Trail: 99 mm
  • Peso úmido: 214 kg
  • Capacidade do tanque de combustível: 18,6 litros

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