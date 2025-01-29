Mais tecnológica, Triumph Trident 660 chega à linha 2025 por R$ 50.990

Após cinco anos desde o seu lançamento, a Trident 660 acaba de chegar à linha 2025 por R$ 50.990 com mais recursos tecnológicos, como ABS otimizado para curvas e controle de tração, Triumph Shift Assist e controle de cruzeiro. O display TFT integrado e o sistema de conectividade Bluetooth MyTriumph oferecem navegação curva a curva, controle de chamadas e música, além de três modos de pilotagem, incluindo um novo modo Sport.
A altura do assento, de de 805 mm, e a largura reduzida tornam as manobras com os pés no chão e a pilotagem em baixas velocidades mais confortáveis. Além disso, a Trident 660 conta com garfos invertidos Showa de 41 mm, aprimoradas com o sistema de amortecimento de pistão grande Showa SFF-BF, que proporciona maior conforto e controle.
O modelo também chega com um amortecedor traseiro ajustável em pré-carga da Showa, freios potentes Nissin com discos duplos de 310 mm e pneus Michelin Road 5, que garantem aderência confiável.
A nova versão conta com duas novas cores e esquemas gráficos: Cosmic Yellow e a opção mais discreta na cor Jet Black. Atualizações sutis incluem novos materiais e acabamentos aprimorados, como a mesa superior e o pedal de freio em alumínio forjado.
Motorização e tecnologia
O desempenho da Trident é proporcionado por um motor de três cilindros flexível, que combina torque em baixa rotação. De acordo com dados da montadora, mais de 90% do torque máximo é entregue entre 3.600 rpm e 9.750 rpm. Isso oferece ao piloto o melhor dos dois mundos, em comparação com motores de dois ou quatro cilindros, combinando o torque em baixa e médio alcance de um motor de dois cilindros com a potência em alta rotação de um motor de quatro cilindros.
Exclusivos neste segmento, os freios ABS otimizados para curvas e o controle de tração trazem melhor desempenho nos ângulos de inclinação. Utilizando informações da Unidade de Medição Inercial (IMU) de seis eixos, o sistema calcula o ângulo de inclinação, a pressão do freio e a posição do acelerador, monitorando e ajustando continuamente os parâmetros do motor e da frenagem.
Equipado como padrão, o Triumph Shift Assist permite trocas de marcha para cima e para baixo sem o uso da embreagem, enquanto o controle de cruzeiro reduz a fadiga do piloto em viagens mais longas.
Integrado ao painel de instrumentos, uma tela TFT colorida com conectividade Bluetooth adiciona navegação curva a curva e funcionalidade completa para o smartphone do piloto. Além dos modos de pilotagem Road e Rain já existentes, há agora um terceiro modo Sport, proporcionando uma resposta mais rápida e um desempenho mais empolgante do motor triplo.
Com foco na segurança e confiabilidade, e eliminando a necessidade de manutenção frequente, a Trident 660 conta com um farol redondo totalmente em LED, luz traseira integrada e indicadores de direção autodesligáveis, oferecendo maior visibilidade.
Com 45 acessórios Triumph disponíveis, os pilotos podem adicionar itens de proteção, conforto, estilo, bagagem e segurança à Trident 660. Desde manoplas aquecidas e indicadores de direção dinâmicos para facilitar o dia a dia, até preparações para viagens mais longas com um bagageiro traseiro, bolsa de tanque e para-brisa, os clientes podem usar o configurador da Triumph para criar seu próprio estilo.
Ficha técnica
Triumph Trident 660
Motor e transmissão
- Tipo: Refrigerado a líquido, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha
- Cilindrada: 660 cc
- Diâmetro: 74,0 milímetros
- Curso: 51,1 milímetros
- Compressão: 11,95:1
- Potência máxima: 81 cv (59,6 kW) a 10.250 rpm
- Torque máximo: 64 Nm a 6.250 rpm
- Alimentação: Injeção eletrônica sequencial multiponto com controle eletrônico do acelerador
- Exaustão: Sistema coletor de escapamento de aço inoxidável 3 em 1 com silenciador de aço inoxidável montado baixo lateralmente
- Transmissão final: Corrente tipo X
- Embreagem: Assistida de multi-placa úmida
- Caixa de câmbio: 6 velocidades
Chassis
- Quadro: Perímetro do quadro tubular de aço
- Braço oscilante: Aço fabricado de dupla face
- Roda dianteira: Liga de alumínio fundido 5 raios, 17 x 3,5 pol.
- Roda traseira: Liga de alumínio fundido 5 raios, 17 x 5,5 pol.
- Pneu dianteiro: 120/70R17
- Pneu traseiro: 180/55R17
- Suspensão dianteira: Garfos Showa de 41 mm com pistão grande (SFF-BP) invertido e função separada, curso da roda de 120 mm
- Suspensão traseira: Showa monoshock RSU, com ajuste de pré-carga, curso da roda de 130 mm
- Freios dianteiros: Discos duplos de Ø310 mm, pinças deslizantes Nissin de 2 pistões, OCABS
- Freios traseiros: Disco fixo simples Ø255mm, pinça deslizante de pistão simples, OCABS
- Painel de instrumentos e funções: Instrumentos multifuncionais LCD com tela TFT colorida integrada
Dimensões e Pesos
- Largura do guidão: 795 milímetros
- Altura sem espelho: 1089 milímetros
- Altura do assento: 805 milímetros
- Distância entre eixos: 1401 milímetros
- Inclinação: 24,6º
- Trail: 107 milímetros
- Capacidade do tanque: 14 L
- Peso Molhado: 190 kg
Serviço
- Intervalo de manutenção: Intervalo de serviço de 16.000 km / 12 meses, o que ocorrer primeiro
Com informações da Triumph.