Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Mais tecnológica, Triumph Trident 660 chega à linha 2025 por R$ 50.990
Disponível no Brasil

Mais tecnológica, Triumph Trident 660 chega à linha 2025 por R$ 50.990

Equipado com motor tricilíndrico, modelo é lançado com mais tecnologia, melhorias na suspensão, opção de duas novas cores e esquemas gráficos.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2025 às 13:54

Publicado em 29 de Janeiro de 2025 às 13:54

Triumph Trident 660 2025
A Trident 660 conta com garfos invertidos Showa de 41 mm, aprimoradas com o sistema de amortecimento de pistão grande Showa SFF-BF Crédito: Triumph/Divulgação
Após cinco anos desde o seu lançamento, a Trident 660 acaba de chegar à linha 2025 por R$ 50.990 com mais recursos tecnológicos, como ABS otimizado para curvas e controle de tração, Triumph Shift Assist e controle de cruzeiro. O display TFT integrado e o sistema de conectividade Bluetooth MyTriumph oferecem navegação curva a curva, controle de chamadas e música, além de três modos de pilotagem, incluindo um novo modo Sport.
A altura do assento, de de 805 mm, e a largura reduzida tornam as manobras com os pés no chão e a pilotagem em baixas velocidades mais confortáveis. Além disso, a Trident 660 conta com garfos invertidos Showa de 41 mm, aprimoradas com o sistema de amortecimento de pistão grande Showa SFF-BF, que proporciona maior conforto e controle.
O modelo também chega com um amortecedor traseiro ajustável em pré-carga da Showa, freios potentes Nissin com discos duplos de 310 mm e pneus Michelin Road 5, que garantem aderência confiável.
Triumph Trident 660 2025
Atualizações sutis incluem novos materiais e acabamentos aprimorados, como a mesa superior e o pedal de freio em alumínio forjado Crédito: Triumph/Divulgação
A nova versão conta com duas novas cores e esquemas gráficos: Cosmic Yellow e a opção mais discreta na cor Jet Black. Atualizações sutis incluem novos materiais e acabamentos aprimorados, como a mesa superior e o pedal de freio em alumínio forjado.

Motorização e tecnologia

O desempenho da Trident é proporcionado por um motor de três cilindros flexível, que combina torque em baixa rotação. De acordo com dados da montadora, mais de 90% do torque máximo é entregue entre 3.600 rpm e 9.750 rpm. Isso oferece ao piloto o melhor dos dois mundos, em comparação com motores de dois ou quatro cilindros, combinando o torque em baixa e médio alcance de um motor de dois cilindros com a potência em alta rotação de um motor de quatro cilindros.
Exclusivos neste segmento, os freios ABS otimizados para curvas e o controle de tração trazem melhor desempenho nos ângulos de inclinação. Utilizando informações da Unidade de Medição Inercial (IMU) de seis eixos, o sistema calcula o ângulo de inclinação, a pressão do freio e a posição do acelerador, monitorando e ajustando continuamente os parâmetros do motor e da frenagem.
Triumph Trident 660 2025
Mais de 90% do torque máximo é entregue entre 3.600 rpm e 9.750 rpm Crédito: Triumph/Divulgação
Equipado como padrão, o Triumph Shift Assist permite trocas de marcha para cima e para baixo sem o uso da embreagem, enquanto o controle de cruzeiro reduz a fadiga do piloto em viagens mais longas.
Integrado ao painel de instrumentos, uma tela TFT colorida com conectividade Bluetooth adiciona navegação curva a curva e funcionalidade completa para o smartphone do piloto. Além dos modos de pilotagem Road e Rain já existentes, há agora um terceiro modo Sport, proporcionando uma resposta mais rápida e um desempenho mais empolgante do motor triplo.
Com foco na segurança e confiabilidade, e eliminando a necessidade de manutenção frequente, a Trident 660 conta com um farol redondo totalmente em LED, luz traseira integrada e indicadores de direção autodesligáveis, oferecendo maior visibilidade.
Triumph Trident 660 2025
A Trident 660 está disponível nas 38 concessionárias Triumph em todo Brasil Crédito: Triumph/Divulgação
Com 45 acessórios Triumph disponíveis, os pilotos podem adicionar itens de proteção, conforto, estilo, bagagem e segurança à Trident 660. Desde manoplas aquecidas e indicadores de direção dinâmicos para facilitar o dia a dia, até preparações para viagens mais longas com um bagageiro traseiro, bolsa de tanque e para-brisa, os clientes podem usar o configurador da Triumph para criar seu próprio estilo.

Ficha técnica

Triumph Trident 660

Motor e transmissão
  • Tipo: Refrigerado a líquido, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha
  • Cilindrada: 660 cc
  • Diâmetro: 74,0 milímetros
  • Curso: 51,1 milímetros
  • Compressão: 11,95:1
  • Potência máxima: 81 cv (59,6 kW) a 10.250 rpm
  • Torque máximo: 64 Nm a 6.250 rpm
  • Alimentação: Injeção eletrônica sequencial multiponto com controle eletrônico do acelerador
  • Exaustão: Sistema coletor de escapamento de aço inoxidável 3 em 1 com silenciador de aço inoxidável montado baixo lateralmente
  • Transmissão final: Corrente tipo X
  • Embreagem: Assistida de multi-placa úmida
  • Caixa de câmbio: 6 velocidades
Chassis
  • Quadro: Perímetro do quadro tubular de aço
  • Braço oscilante: Aço fabricado de dupla face
  • Roda dianteira: Liga de alumínio fundido 5 raios, 17 x 3,5 pol.
  • Roda traseira: Liga de alumínio fundido 5 raios, 17 x 5,5 pol.
  • Pneu dianteiro: 120/70R17
  • Pneu traseiro: 180/55R17
  • Suspensão dianteira: Garfos Showa de 41 mm com pistão grande (SFF-BP) invertido e função separada, curso da roda de 120 mm
  • Suspensão traseira: Showa monoshock RSU, com ajuste de pré-carga, curso da roda de 130 mm
  • Freios dianteiros: Discos duplos de Ø310 mm, pinças deslizantes Nissin de 2 pistões, OCABS
  • Freios traseiros: Disco fixo simples Ø255mm, pinça deslizante de pistão simples, OCABS
  • Painel de instrumentos e funções: Instrumentos multifuncionais LCD com tela TFT colorida integrada
Dimensões e Pesos
  • Largura do guidão: 795 milímetros
  • Altura sem espelho: 1089 milímetros
  • Altura do assento: 805 milímetros
  • Distância entre eixos: 1401 milímetros
  • Inclinação: 24,6º
  • Trail: 107 milímetros
  • Capacidade do tanque: 14 L
  • Peso Molhado: 190 kg
Serviço
  • Intervalo de manutenção: Intervalo de serviço de 16.000 km / 12 meses, o que ocorrer primeiro
Com informações da Triumph.

LEIA MAIS EM MOTOR

Yamaha lança primeira scooter com sistema híbrido do Brasil

Produção de motocicletas no Brasil deve ultrapassar 1,8 milhão de unidades em 2025

Honda faz chamado para substituir parafuso da GL 1800 Gold Wing e Gold Wing Tour

Maxi scooter Kymco AK 550 chega no mercado brasileiro com preço de R$ 78.640

Venda de motos no Brasil aumenta 18% no ano; veja as marcas que mais se destacaram

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

motocicleta Moto Triumph
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados