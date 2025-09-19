Oportunidade

Taxa zero, bônus de até R$ 45 mil e ofertas PcD para trocar de carro no ES

Concessionárias do Espírito Santo e montadoras estão oferecendo condições especiais para a compra do zero quilômetro neste final de semana

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 18:23 - Atualizado há 27 minutos

Montadoras e concessionárias oferecem descontos especiais para compra de carros PcD Crédito: Shutterstock

O final de semana traz oportunidades para quem busca adquirir um veículo ou motocicleta zero quilômetro no Espírito Santo. Concessionárias capixabas e montadoras estão oferecendo condições especiais, com destaque para a Kurumá que oferece bônus de até R$ 45 mil na troca e taxas a partir de 0,99%, enquanto a Honda Shori e a Chevrolet trazem ofertas especiais para PcD, em alusão ao 21 de setembro, dia nacional de luta da pessoa com deficiência (PcD).

Já o Grupo Prime realiza uma mega ação simultânea em todas suas concessionárias, representando marcas como Hyundai, Kia, Peugeot e Citroën com taxa zero, bônus especial, supervalorização no usado e mais de 500 carros para pronta entrega.

A Orvel Renault apresenta condições atrativas até dia 20, incluindo o Duster com Tabela FIPE no usado, taxa 0% e 5 anos de garantia, enquanto o Kwid sai com IPI zerado e parcelas a partir de R$ 699. A BYD promove, até sábado, 20, a Semana dos Super-Híbridos, com a família Song oferecendo supervalorização de usados de até R$ 20 mil, taxa 0% e seguro grátis.

Veja algumas ofertas:

Orvel Peugeot

Ofertas válidas até 2 de outubro.

Bônus extra de até R$ 3.000 para veículos adquiridos com cartas de consórcio contempladas.

Peugeot 208 Active (com pack): de R$ 96.990 por R$ 83.490, usado na troca, taxa 0% com 70% de entrada, mais 12x ou taxa promocional de 0,99% com 50% mais 24x e emplacamento total grátis.

Peugeot Style 2026: de R$ 105,990 por R$ 91.490, teto panorâmico e pronta-entrega.

Orvel Renault

Renault Duster: Tabela FIPE no usado, taxa de 0% e cinco anos de garantia.

Renault Kardian Evolution AT: a partir de R$ 99.990 com usado na troca.

Renault Kwid: IPI zerado, entrada mais parcelas de R$ 699.

Orvel Citroën

Citroën C3 XTR MT 2.0 2026: de R$ 96.990 por R$ 88.990.

Citroën C3 Live 25/25: a partir de R$ 73.990, com emplacamento grátis.

Mitsubishi Multicar

Mitsubishi Triton Karana: um ano de seguro 100% grátis, mais R$ 15 mil de supervalorização no seminovo. Oferta válida até 30 de setembro.

Moto Vena

Honda NC 750X: a partir de R$ 56.981 e emplacamento grátis.

Honda NC 750X DCT: a partir de R$ 62.486 e emplacamento grátis.

Honda quadriciclo TRX420 FourTrax: a partir de R$ 53.550 (sem emplacamento)

Honda Elite 125: a partir de R$ 15.767 e emplacamento grátis.

Honda Biz EX: a partir de R$ 18.227 e emplacamento grátis.

Honda Bros CBS: a partir de R$ 24.577 e emplacamento grátis.

Honda ADV 160: a partir de R$ 27.686 e emplacamento grátis.

Honda Twister CBS: a partir de R$ 27.051 e emplacamento grátis.

Honda Twister ABS: a partir de R$ 31.346 e emplacamento grátis.

Honda Tornado 300: a partir de R$ 33.605 e emplacamento grátis.

Honda Hornet 500: a partir de R$ 45.756 e emplacamento grátis.

Kurumá

Toyota Weekend: evento com taxas de financiamento a partir de 0,99%, bônus de até R$ 45 mil na troca do seminovo, parcelamento facilitado e condições especiais em acessórios.

Toyota Corolla Cross XRX Híbrido 25/26: taxa de 0,99% e parcelas em até 18 vezes.

Toyota Corolla Sedan Altis Híbrido 25/25: bônus de R$ 5 mil em acessórios, revisões ou financiamento.

Toyota Hilux SRX AT 25/25: R$ 20 mil de bônus na troca do seminovo.

Toyota RAV4 SX Connect Hybrid 2025: até R$ 45 mil de valorização no usado.

Nissan Kobe

Nissan Kicks Exclusive com até 20 mil de bônus na supervalorização do seu usado, mais taxa zero ou 1ª parcela somente em abril. Oferta válida para toda linha Nissan Kicks 2025/26 até 02/10/2025.

BYD Vitória Motors

A BYD promove a “Semana dos Super-Híbridos”, até dia 20 de setembro, em condições especiais na família Song (BYD Song Pro GS, BYD Song Plus e BYD Song Plus Premium).

BYD Song Pro GS: supervalorização do usado de R$10.000, película antivandalismo, atualizações da linha 2026, nova cor Preto Cosmos e pacote ADAS 2.

BYD Song Plus: novo visual para a linha 2026, conectividade inteligente e upgrades em conforto e tecnologia, bônus de R$10.000 e seguro grátis.

BYD Song Plus Premium: supervalorização do usado de R$ 20.000 e taxa 0%.

Chevrolet

A Chevrolet promove neste sábado, 20, a primeira edição do Chevrolet Mobility Day, que vai reunir em toda a rede de concessionárias da marca um final de semana dedicado ao público com deficiência (PcD).

Chevrolet Onix: a partir de R$ 81.590.

Chevrolet Onix Plus: a partir de R$ 87.690.

Chevrolet Tracker: a partir de R$ 105.890.

Chevrolet Spin: a partir de R$ 99.900.

Honda Shori

Ofertas PCD neste final de semana.

Honda City Sedan ou Hatch LX 25/26: na cor Branco Tafetá, de R$ 102.765,50 por R$ 96.890,05 (com isenção total de IPI + parcial de ICMS + bônus de R$ 5.875).

Honda City Sedan EX 25/26: na cor Branco Tafetá de R$ 127.899 por R$ 121.149 (com isenção total de IPI + bônus de R$ 6.750,00).

Honda HR-V EX 25/26: na cor Branco Tafetá de R$ 154.615,68 por R$ 146.455,68 (com isenção total de IPI + bônus de R$ 8.160).

