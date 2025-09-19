Taxa zero, bônus de até R$ 45 mil e ofertas PcD para trocar de carro no ES

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 18:23
- Atualizado há 27 minutos
O final de semana traz oportunidades para quem busca adquirir um veículo ou motocicleta zero quilômetro no Espírito Santo. Concessionárias capixabas e montadoras estão oferecendo condições especiais, com destaque para a Kurumá que oferece bônus de até R$ 45 mil na troca e taxas a partir de 0,99%, enquanto a Honda Shori e a Chevrolet trazem ofertas especiais para PcD, em alusão ao 21 de setembro, dia nacional de luta da pessoa com deficiência (PcD).
Já o Grupo Prime realiza uma mega ação simultânea em todas suas concessionárias, representando marcas como Hyundai, Kia, Peugeot e Citroën com taxa zero, bônus especial, supervalorização no usado e mais de 500 carros para pronta entrega.
A Orvel Renault apresenta condições atrativas até dia 20, incluindo o Duster com Tabela FIPE no usado, taxa 0% e 5 anos de garantia, enquanto o Kwid sai com IPI zerado e parcelas a partir de R$ 699. A BYD promove, até sábado, 20, a Semana dos Super-Híbridos, com a família Song oferecendo supervalorização de usados de até R$ 20 mil, taxa 0% e seguro grátis.
Veja algumas ofertas:
