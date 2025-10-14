Mais tecnologia

Renault inicia pré-venda do SUV médio Boreal com preços partindo de R$ 179.990

Modelo desenvolvido no país terá a mesma motorização do Duster; preços buscam competitividade em um segmento mais premium de utilitários esportivos

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 14:37 - Atualizado há uma hora

O Renault Boreal começou a produção no início de outubro, no Brasil Crédito: Renault/Divulgação

A Renault iniciou nesta terça-feira, 14, a pré-venda do SUV médio Boreal. O modelo é o segundo projetado na mesma plataforma do Kardian, a RGMP, que dará origem a outros seis modelos. O Boreal terá três versões, com preços partindo de R$ 179.990 para a versão de entrada, a Evolution; R$ 199.990 para a intermediária Tecno e R$ 214.990 para a topo de linha, a Iconic.

A produção do modelo teve início na última semana. Ele será fabricado no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR). A fábrica do Paraná é a primeira do mundo a produzir o SUV do segmento C.

Com acabamento refinado e mais tecnologia embarcada, o modelo busca competitividade, nessa faixa de preço, junto a outros veículos da mesma categoria, como o Jeep Compass (a partir de R$ 169.990 na versão Sport) e o Corolla Cross (a partir de R$ 188.990 na versão de entrada XR).

A versão Iconic tem teto solar panorâmico elétrico Crédito: Renault/Divulgação

E também irá fazer frente a outros modelos mais sofisticados com preços de partida mais elevados, como o GWM Haval H6 (a partir de R$ 199 mil na versão HEV One) e o Volkswagen Taos (a partir de R$ 206.990 na versão Comfortline).

O Boreal vem equipado com o já conhecido Turbo TCe 1.3 flex que equipa o Duster e a sua picape Oroch, que entrega torque de 270 Nm. No caso do Boreal, não foi especificada a potência, mas o câmbio será o automático EDC (Efficient Dual Clutch) de dupla embreagem úmida com seis marchas, o mesmo que acompanha o Kardian, e terá cinco modos de condução a partir da versão Tecno. Ainda não há previsão de produzir uma versão híbrida.

No quesito tecnologia, o modelo vai contar com até 24 sistemas avançados de assistência ao motorista e também o Google Built-in, que é um sistema feito para integrar todos os recursos multimídia do carro sem precisar da conexão com o smartphone.

Todas as versões estão equipadas com faróis e assinatura luminosa em LED Crédito: Renault/Divulgação

Ele vem de fábrica com seis airbags e seis opções de cores: Branco Glacier, Prata Etoile, Cinza Cassiopée, Preto Nacré, Vermelho de Feu e o Azul Mercure, que é a tonalidade de lançamento do modelo. Algumas versões vão contar ainda com teto solar panorâmico e bancos com ajuste elétrico e massagem.

Dimensões e design

Com seus 4,56 m de comprimento (por 1,84 m de largura), o Renault Boreal tem entre-eixos de 2,70m, altura de 1,65 m e teto ligeiramente inclinado. Em termos de porta-malas, são 522 litros e 1.279 litros com os bancos rebaixados.

No design, a grade é na cor da carroceria e traz o novo logo e assinatura luminosa por meio de módulos de LED adicionais. Os faróis dianteiros também são em LED e se estendem até os para-lamas. As laterais são estruturadas por uma linha de carroceria marcada e curvas generosas nos para-lamas.

O cockpit do Boreal é disposto em torno de um painel de bordo inspirado no Renault 5 E-Tech elétrico e no Renault 4 E-Tech elétrico, com o painel duplo horizontal openR. A primeira tela está localizada bem à frente do motorista, com um painel de instrumentos digital de 7 ou 10 polegadas, a depender da versão. Logo ao lado se encontra a tela de 10,1 polegadas do sistema multimídia central.

O câmbio será o mesmo do Kardian e terá cinco modos de condução a partir da versão Tecno Crédito: Renault/Divulgação

O modelo traz sistema Harman Kardon Premium, dependendo da versão, com seis alto-falantes e regulagem acústica personalizada em função do ambiente escolhido.

Versões e preços

A Renault não especificou a quantidade de unidades no seu primeiro lote de vendas, mas adiantou que o modelo, que será lançado oficialmente no dia 4 de novembro, começará a ser entregue para os clientes a partir do dia 21 de novembro.

Para quem adquirir o lote de vendas, poderá contar com um bônus de R$ 10 mil no usado na compra das versões Tecno ou Evolution ou de R$ 12 mil na versão Iconic. Ou, se preferir não usar o veículo na troca, pode escolher por financiamento com taxa zero e até 24 parcelas com entrada de 60%.

O Boreal vem equipado com o já conhecido Turbo TCe 1.3 flex Crédito: Renault/Divulgação

A versão Evolution é a de entrada e tem:

Motor Turbo TCe 1.3 flex.

Faróis e assinatura luminosa em LED.

Rodas de liga leve de 18 polegadas.

Grade dianteira na cor da carroceria.

Multimídia de 10 polegadas com conexão a Android Auto e Apple CarPlay.

Painel de instrumentos de 7 polegadas.

Ar-condicionado dual-zone.

Carregador por indução.

Câmbio e-shifter.

Freio de estacionamento eletrônico com auto hold.

Paddle shift.

Som Arkamys com seis alto-falantes.

Seis airbags de série.

Bancos em couro.

Console central elevado.

Sensor de chuva e crepuscular.

13 sistemas avançados de assistência ao motorista.

Preço: a partir de R$ 179.990

Versões topo têm painel de controle e multimídia de 10 polegadas Crédito: Renault/Divulgação

A versão intermediária é a Tecno e ela vem equipada com tudo da Evolution, mais:

Faróis de neblina dianteiros.

Rodas de liga leve 18 polegadas pintadas em preto.

Barras de teto longitudinais.

Painel de instrumentos de 10 polegadas com replicação do mapa.

Multimídia de 10 polegadas com Google Built-in.

Conectividade com aplicativo My Renault.

Câmbio Multi Sense com 5 modos de condução.

Luz ambiente com 48 opções de cores.

Retrovisor interno eletrocrômico.

Bancos dianteiros com ajuste elétrico.

19 sistemas avançados de assistência ao condutor.

Preço: a partir de R$ 199.990.

Versão topo de linha tem sistema de som Harman Kardon com 6 alto-falantes Crédito: Renault/Divulgação

Já a versão topo é a Iconic, que entrega todos os equipamentos da Tecno, mais:

Rodas de liga leve de 19 polegadas diamantadas.

Teto biton preto.

Interior com acabamento premium Deep Blue.

Sistema de som Harman Kardon com seis alto-falantes.

Porta-malas com abertura elétrica.

Teto solar panorâmico elétrico.

Banco do motorista com massagem.

24 sistemas avançados de assistência ao motorista.

Preço: a partir de R$ 214.990.

*Com informações da Renault.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta