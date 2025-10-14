Renault inicia pré-venda do SUV médio Boreal com preços partindo de R$ 179.990

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 14:37
- Atualizado há uma hora
A Renault iniciou nesta terça-feira, 14, a pré-venda do SUV médio Boreal. O modelo é o segundo projetado na mesma plataforma do Kardian, a RGMP, que dará origem a outros seis modelos. O Boreal terá três versões, com preços partindo de R$ 179.990 para a versão de entrada, a Evolution; R$ 199.990 para a intermediária Tecno e R$ 214.990 para a topo de linha, a Iconic.
A produção do modelo teve início na última semana. Ele será fabricado no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR). A fábrica do Paraná é a primeira do mundo a produzir o SUV do segmento C.
Com acabamento refinado e mais tecnologia embarcada, o modelo busca competitividade, nessa faixa de preço, junto a outros veículos da mesma categoria, como o Jeep Compass (a partir de R$ 169.990 na versão Sport) e o Corolla Cross (a partir de R$ 188.990 na versão de entrada XR).
E também irá fazer frente a outros modelos mais sofisticados com preços de partida mais elevados, como o GWM Haval H6 (a partir de R$ 199 mil na versão HEV One) e o Volkswagen Taos (a partir de R$ 206.990 na versão Comfortline).
O Boreal vem equipado com o já conhecido Turbo TCe 1.3 flex que equipa o Duster e a sua picape Oroch, que entrega torque de 270 Nm. No caso do Boreal, não foi especificada a potência, mas o câmbio será o automático EDC (Efficient Dual Clutch) de dupla embreagem úmida com seis marchas, o mesmo que acompanha o Kardian, e terá cinco modos de condução a partir da versão Tecno. Ainda não há previsão de produzir uma versão híbrida.
No quesito tecnologia, o modelo vai contar com até 24 sistemas avançados de assistência ao motorista e também o Google Built-in, que é um sistema feito para integrar todos os recursos multimídia do carro sem precisar da conexão com o smartphone.
Ele vem de fábrica com seis airbags e seis opções de cores: Branco Glacier, Prata Etoile, Cinza Cassiopée, Preto Nacré, Vermelho de Feu e o Azul Mercure, que é a tonalidade de lançamento do modelo. Algumas versões vão contar ainda com teto solar panorâmico e bancos com ajuste elétrico e massagem.
Com seus 4,56 m de comprimento (por 1,84 m de largura), o Renault Boreal tem entre-eixos de 2,70m, altura de 1,65 m e teto ligeiramente inclinado. Em termos de porta-malas, são 522 litros e 1.279 litros com os bancos rebaixados.
No design, a grade é na cor da carroceria e traz o novo logo e assinatura luminosa por meio de módulos de LED adicionais. Os faróis dianteiros também são em LED e se estendem até os para-lamas. As laterais são estruturadas por uma linha de carroceria marcada e curvas generosas nos para-lamas.
O cockpit do Boreal é disposto em torno de um painel de bordo inspirado no Renault 5 E-Tech elétrico e no Renault 4 E-Tech elétrico, com o painel duplo horizontal openR. A primeira tela está localizada bem à frente do motorista, com um painel de instrumentos digital de 7 ou 10 polegadas, a depender da versão. Logo ao lado se encontra a tela de 10,1 polegadas do sistema multimídia central.
O modelo traz sistema Harman Kardon Premium, dependendo da versão, com seis alto-falantes e regulagem acústica personalizada em função do ambiente escolhido.
A Renault não especificou a quantidade de unidades no seu primeiro lote de vendas, mas adiantou que o modelo, que será lançado oficialmente no dia 4 de novembro, começará a ser entregue para os clientes a partir do dia 21 de novembro.
Para quem adquirir o lote de vendas, poderá contar com um bônus de R$ 10 mil no usado na compra das versões Tecno ou Evolution ou de R$ 12 mil na versão Iconic. Ou, se preferir não usar o veículo na troca, pode escolher por financiamento com taxa zero e até 24 parcelas com entrada de 60%.
A versão Evolution é a de entrada e tem:
A versão intermediária é a Tecno e ela vem equipada com tudo da Evolution, mais:
Já a versão topo é a Iconic, que entrega todos os equipamentos da Tecno, mais:
*Com informações da Renault.
