Venda de motos no ES cresce 33,5% em fevereiro; veja os modelos mais vendidos no Estado

Fábrica da Honda no Polo Industrial de Manaus; montadora domina entre os modelos mais emplacados no país e no Estado Crédito: Divulgação

O número de motos nas ruas do Espírito Santo não para de crescer. Somente em fevereiro, 3.946 unidades novas foram emplacadas no Estado, um aumento de 33,57% em comparação com o mês anterior e 25,9% a mais que o mesmo período do ano passado. Os dados são do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives).

Ao levar em conta os dois primeiros meses do ano, o crescimento também foi notável, com 6.900 unidades novas emplacadas, 12,7% a mais que em 2024.

A tendência não se limita a veículos novos. O número de motocicletas usadas também aumentou no ES, segundo os dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto). Em fevereiro, 8.230 motos usadas foram vendidas no ES, o que representa um crescimento de 27,2% em relação ao mesmo período de 2024.

Para o diretor da Moto Vena, Gabriel Rizk, a busca por veículos mais econômicos e a ampliação de serviços de delivery são alguns dos fatores que explicam o crescimento na venda de motos no Estado.



"Os dados apresentados refletem uma tendência em todo o Brasil, inclusive no Espírito Santo. A ampliação da capacidade de produção do setor está voltada para atender a demanda, puxada nos últimos anos pela expansão dos serviços de entrega (delivery) e pela busca do consumidor por veículos mais baratos e econômicos. Além disso, o motociclismo se tornou um estilo de vida para muitos", afirma.

O representante de vendas da Motomax, Bruno Siqueira, destaca que o mercado automotivo do ES está aquecido e deve continuar em alta nos próximos anos. "O mercado continua muito aquecido, é só andar pelas ruas da Grande Vitória que fica nítido o aumento de motocicletas. Enxergamos que essa demanda tende a continuar em alta, principalmente com as ultimas novidades apresentadas pelos fabricantes", destaca.

Veja os modelos mais vendidos no Espírito Santo no primeiro bimestre.

Honda CG 160 - 1.358 unidades Honda Biz - 1.078 unidades Honda NXR160 - 620 unidades Honda Pop 110i - 459 unidades Honda PCX 160 - 323 unidades Yamaha XTZ 250 - 239 unidades Yamaha YBR 150 - 233 unidades Honda CB 300F - 209 unidades Honda XRE 190 - 195 unidades Honda XRE 300 - 179 unidades

Emplacamentos no Brasil

Levando em conta os dados de todo o país, nos dois primeiros meses do ano foram emplacadas 307.972 motocicletas, um crescimento de 10,1% em relação ao mesmo período de 2024. Em fevereiro, os licenciamentos somaram 155.989 unidades. O volume é 14,4% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado e 2,6% maior na comparação com janeiro.

Segundo levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), esse foi o melhor fevereiro registrado para o varejo de motocicletas no mercado brasileiro. Com 20 dias úteis, a média diária de vendas em fevereiro foi de 7.799 unidades.



Na participação por marcas, a Honda mantém a liderança em fevereiro com 107.346 unidades. No Estado, a Moto Vena, concessionária Honda, segue a tendência nacional, tendo como modelos mais vendidos Honda CG 160 e Honda Biz. No Estado, a participação da Honda nas vendas de motocicleta é de 67%

Veja os modelos mais vendidos no primeiro bimestre no Brasil.

Honda CG 160 – 68.793 unidades Honda Biz 125 – 41.003 unidades Honda Pop 110i – 34.477 unidades Honda NXR 160 Bros – 26.448 unidades Honda CB 300F Twister – 9.904 unidades Honda PCX 160 – 8.466 unidades Yamaha Factor 150 – 7.846 unidades Yamaha XTZ 250 Lander – 6.551 unidades Honda XRE 300 Sahara – 6.148 unidades Mottu Sport 110 – 5.302 unidades

Produção em alta no país

A produção de motocicletas também aumentou no Brasil. Em fevereiro, 176 mil unidades foram fabricadas, o que garantiu o melhor resultado em 17 anos. O volume foi 25,8% superior ao registrado no mesmo período do ano passado e 6,4% maior na comparação com janeiro.



Ao levar em conta os dois primeiros meses do ano, o crescimento também foi notável, com 342.799 unidades produzidas em janeiro e fevereiro, conferindo o melhor resultado em 14 anos de acordo com a Abraciclo. Ainda segundo a entidade, para este ano a perspectiva é de que sejam fabricadas 1.880.000 unidades, uma alta de 7,5% em relação ao ano anterior.

Produção por categoria

As três categorias mais produzidas no primeiro bimestre e em fevereiro foram street, trail e motoneta. Nos dois primeiros meses, saíram das linhas de montagem 179.677 unidades da street, o que corresponde a 52,4% do total fabricado. A produção de modelos trail atingiu 69.057 motocicletas (20,1% da produção) e as motonetas somaram 46.000 unidades (13,4%).

Em fevereiro, foram fabricadas 92.485 motocicletas da categoria street (52,3% do volume fabricado). Na sequência, vieram a trail (20,5% da produção), seguida pelas motonetas (com 13,4%).

Em termos porcentuais, as motocicletas de média cilindrada registraram o maior crescimento. Em fevereiro, foram 33.011 unidades, uma alta de 27,2% na comparação com o mesmo mês do ano passado.

Em números absolutos, os modelos de baixa cilindrada lideraram o ranking de produção, com 139.310 motocicletas e 78,8% do volume total fabricado. A fabricação de motocicletas de alta cilindrada totalizou 4.377 unidades (2,5% da produção).