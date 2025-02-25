Novo Mini Aceman chega como modelo intermediário da marca

Nos dois modelos, o banco traseiro oferece espaço para três passageiros e o compartimento de bagagem pode ser estendido Crédito: Mini/Divulgação

A Mini trouxe para o Brasil o seu primeiro modelo intermediário, o Aceman, inaugurando um novo segmento para a marca, já que o modelo vai ficar posicionado entre Mini Cooper e o Mini Countryman. O modelo, 100% elétrico, chega em duas versões: a "E" e a topo de linha "SE", que se diferenciam por meio da motorização e da autonomia.

A versão "E" conta com potência de 184 cv/135 kW e torque de 290 Nm, acelerando o carro de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos e atingindo uma velocidade máxima de 170 km/h. Com capacidade energética de 42,5 kWh, a bateria do Aceman E alcança uma autonomia de até 253 quilômetros no ciclo de teste do Inmetro. os preços partem de R$ 254.990.

Já a versão "SE" tem potência de 218 cv/160 kW e torque de 330 Nm, permitindo que o veículo acelere de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos e alcance uma velocidade máxima de 180 km/h. A bateria de alta voltagem do Aceman SE tem capacidade energética de 54,2 kWh e possibilita uma autonomia de até 270 quilômetros de acordo com o Inmetro. O preço dessa versão parte de R$ 304.990.

Conforto interno e tecnologia

Nos dois modelos, o banco traseiro oferece espaço para três passageiros e o compartimento de bagagem pode ser estendido de 300 litros para até 1.005 litros conforme necessário.



O display circular OLED tem um diâmetro de 240 mm e o instrumento central apresenta um design plano e uma superfície de vidro de alta qualidade. Compatível com Apple Car Play e Android Auto sem fio e equipada com o novo MINI Operating System 9, todas as funções do veículo podem ser operadas intuitivamente através do toque ou do assistente de voz. O sistema de som na versão Mini Aceman SE é assinado pela Harman-Kardon.

No MiniAceman, duas unidades projetoras emitem gráficos iluminados no painel com padrões e cores diferentes. Alterações são feitas no esquema de cores dos padrões de luz e na iluminação ambiente em todo o interior, dependendo do Modo de Experiência selecionado.

Segurança e acabamento

O novo Aceman possui 12 sensores ultrassônicos e quatro câmeras de visão surround no total. Eles dão suporte aos sistemas de assistência ao motorista, que visam aumentar a segurança a bordo e fazem parte da lista de equipamentos de série do modelo, como o Driving Assistant Plus e o Parking Assistant Plus, que incluem funções como: assistente de manutenção de faixa, detecção de ponto cego, prevenção de colisões, controle de direção longitudinal e lateral (entrar e sair de um espaço de estacionamento), câmera de visão traseira, controle de cruzeiro ativo, visualização 360° no entorno do carro, dentre outras funções.

O modelo também tem compatibilidade com o Mini App. Com ele, é possível ativar funções remotas, como localizar o veículo, trancar e destrancar o carro, acender os faróis ou acionar a ventilação. Além disso, com o Mini App é possível verificar o status do carro, caso tenha alguma porta ou janela aberta, ter informações sobre a quilometragem, alcance, manutenções e serviços necessários, localizar e fazer contato com concessionários, mensagem de check control, como fluído de freio, e ainda receber notificações a cada atualização remota de software.

O novo Mini Aceman E estará disponível no Brasil com sete opções de cores para a carroceria (Cinza Melting, Azul Sunset, Branco Nanuq, Cinza Legend, Preto Midnight, Verde British e Vermelho Rebel) e três opções de cores para o teto (preto, branco ou na cor da carroceria).

Já o Mini Aceman SE contará com 10 opções de cores (Cinza Melting, Azul Blazing, Azul Icy Sunshine, Azul Sunset, Branco Nanuq, Cinza Legend, Preto Midnight, Verde British, Verde Ocean Wave e Vermelho Rebel) para a carroceria e quatro opções de cores para o teto (Preto, Branco, Multitone Azul ou na cor da carroceria).