Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Novo Mini Aceman chega como modelo intermediário da marca
Nova categoria

Novo Mini Aceman chega como modelo intermediário da marca

Modelo está posicionado entre Mini Cooper e o Mini Countryman; com motorização 100% elétrica, ele traz traz duas versões com autonomia de até 270 km

Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 15:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2025 às 15:05
Novo MINI Aceman
Nos dois modelos, o banco traseiro oferece espaço para três passageiros e o compartimento de bagagem pode ser estendido Crédito: Mini/Divulgação
A Mini trouxe para o Brasil o seu primeiro modelo intermediário, o Aceman, inaugurando um novo segmento para a marca, já que o modelo vai ficar posicionado entre Mini Cooper e o Mini Countryman. O modelo, 100% elétrico, chega em duas versões: a "E" e a topo de linha "SE", que se diferenciam por meio da motorização e da autonomia.
A versão "E" conta com potência de 184 cv/135 kW e torque de 290 Nm, acelerando o carro de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos e atingindo uma velocidade máxima de 170 km/h. Com capacidade energética de 42,5 kWh, a bateria do Aceman E alcança uma autonomia de até 253 quilômetros no ciclo de teste do Inmetro. os preços partem de R$ 254.990.
Já a versão "SE" tem potência de 218 cv/160 kW e torque de 330 Nm, permitindo que o veículo acelere de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos e alcance uma velocidade máxima de 180 km/h.  A bateria de alta voltagem do Aceman SE tem capacidade energética de 54,2 kWh e possibilita uma autonomia de até 270 quilômetros de acordo com o Inmetro. O preço dessa versão parte de R$ 304.990.

Conforto interno e tecnologia

Nos dois modelos, o banco traseiro oferece espaço para três passageiros e o compartimento de bagagem pode ser estendido de 300 litros para até 1.005 litros conforme necessário.
O display circular OLED tem um diâmetro de 240 mm e o instrumento central apresenta um design plano e uma superfície de vidro de alta qualidade. Compatível com Apple Car Play e Android Auto sem fio e equipada com o novo MINI Operating System 9, todas as funções do veículo podem ser operadas intuitivamente através do toque ou do assistente de voz. O sistema de som na versão Mini Aceman SE é assinado pela Harman-Kardon.
No MiniAceman, duas unidades projetoras emitem gráficos iluminados no painel com padrões e cores diferentes. Alterações são feitas no esquema de cores dos padrões de luz e na iluminação ambiente em todo o interior, dependendo do Modo de Experiência selecionado.

Segurança e acabamento

O novo Aceman possui 12 sensores ultrassônicos e quatro câmeras de visão surround no total. Eles dão suporte aos sistemas de assistência ao motorista, que visam aumentar a segurança a bordo e fazem parte da lista de equipamentos de série do modelo, como o Driving Assistant Plus e o Parking Assistant Plus, que incluem funções como: assistente de manutenção de faixa, detecção de ponto cego, prevenção de colisões, controle de direção longitudinal e lateral (entrar e sair de um espaço de estacionamento), câmera de visão traseira, controle de cruzeiro ativo, visualização 360° no entorno do carro, dentre outras funções.
O modelo também tem compatibilidade com o Mini App. Com ele, é possível ativar funções remotas, como localizar o veículo, trancar e destrancar o carro, acender os faróis ou acionar a ventilação. Além disso, com o Mini App é possível verificar o status do carro, caso tenha alguma porta ou janela aberta, ter informações sobre a quilometragem, alcance, manutenções e serviços necessários, localizar e fazer contato com concessionários, mensagem de check control, como fluído de freio, e ainda receber notificações a cada atualização remota de software.
O novo Mini Aceman E estará disponível no Brasil com sete opções de cores para a carroceria (Cinza Melting, Azul Sunset, Branco Nanuq, Cinza Legend, Preto Midnight, Verde British e Vermelho Rebel) e três opções de cores para o teto (preto, branco ou na cor da carroceria).
Já o Mini Aceman SE contará com 10 opções de cores (Cinza Melting, Azul Blazing, Azul Icy Sunshine, Azul Sunset, Branco Nanuq, Cinza Legend, Preto Midnight, Verde British, Verde Ocean Wave e Vermelho Rebel) para a carroceria e quatro opções de cores para o teto (Preto, Branco, Multitone Azul ou na cor da carroceria).
*Com informações da Mini.

LEIA MAIS EM MOTOR

Novo Mini Cooper S chega mais potente e com duas versões; veja preços

Mini Countryman SE 2025 chega ao Brasil 100% elétrico e com duas versões

Kia EV9 estreia no Brasil como SUV elétrico de 7 lugares e preço de carro de luxo

Ford Transit chega mais tecnológica, com novas versões e garantia estendida

Viajar de carro no verão exige cuidados especiais; saiba como evitar contratempos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lançamento Mercado Automotivo Carro Elétrico
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula fala em 'reciprocidade' após EUA pedirem saída de delegado da PF envolvido em caso Ramagem
Alemão do Forró grava novo audiovisual em comemoração aos 15 anos de carreira.
Alemão do Forró grava novo projeto audiovisual em Goiânia: “Carrego o ES no DNA”
Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados