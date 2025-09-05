Veículos novos

Mesmo com queda, emplacamentos em agosto acumulam melhor resultado desde 2014

Com dois dias úteis a menos do que julho, todos os segmentos automotivos apresentaram queda em agosto, mas em relação a agosto de 2024 o resultado foi 1,9% maior

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 13:18 - Atualizado há uma hora

Altas taxas de juros podem interferir na oferta de crédito, desacelerando o segmento Crédito: Shutterstock

As vendas de veículos automotores mantiveram em agosto o ritmo de alta e acumulam em 2025 o melhor resultado desde 2014. Os dados foram divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). No mês passado, foram emplacados 431.079 veículos, sendo a maioria de motos (185.454) e carros leves (172.280).

Nos primeiros oito meses de 2025, o setor contabiliza 3.229.726 unidades emplacadas ─ uma alta de 6,6% sobre 2024. Apesar da base mensal menor, o ano 2025 teve o sexto melhor mês de agosto da série histórica e o melhor desde 2013, segundo a entidade. Além disso, o acumulado de 2025, até o momento, é o melhor desde 2014. Com este resultado, a Fenabrave mantém as estimativas para o ano, que são de alta de 6,2% no ano.

Por outro lado, as vendas de veículos leves em agosto somaram 214.490 unidades, uma queda de 6,74% em relação a julho e de 3,90% em comparação a agosto de 2024. Contudo, no acumulado do ano, houve crescimento de 3,17% em relação a 2024.

Automóveis e comerciais leves

Considerando apenas automóveis, houve 172.280 unidades vendidas, uma queda de 5,22% em relação a julho, quando foram vendidas 181.765 unidades. No entanto, comparado a agosto do ano anterior, houve um ligeiro aumento de 0,78%. No acumulado de janeiro a agosto, o setor mostra crescimento de 2,91% em relação ao mesmo período de 2024.

Os comerciais leves apresentaram queda significativa, com 42.210 unidades vendidas em agosto, representando uma redução de 12,48% em relação ao mês anterior e 19,22% em relação a agosto de 2024. Apesar disso, o acumulado do ano revela um crescimento de 4,09% em comparação a 2024.

Um dos fatores apontados pela Fenabrave para a queda mensal foi o menor número de dias úteis (21 em agosto contra 23 em julho). No entanto, a média diária de vendas subiu de 19.914 para 20.527 unidades, o que, segundo a entidade, é um indicador de boa demanda do setor em geral.

“Agosto teve dois dias úteis a menos que julho, o que, naturalmente, pesa no comparativo mensal. O que nos anima é a aceleração da média diária e o fato de termos o melhor agosto desde 2013 e o melhor acumulado desde 2014, o que pode indicar que as nossas projeções se concretizarão até o fim deste ano”, afirma Arcelio Junior, presidente da Fenabrave

No entanto, ele é cauteloso, já que o desaquecimento da economia e as altas taxas de juros podem contribuir para alterar esse resultado, pois esses fatores provocam a desaceleração do crédito para nosso setor.



Ônibus e caminhões

O segmento de caminhões registrou vendas de 8.805 unidades em agosto, queda de 15,73% em relação a julho, quando foram vendidas 10.448 unidades. Comparando com agosto de 2024, a redução foi ainda mais acentuada, de 21,73%. No acumulado do ano, as vendas de caminhões mostram-se 6,64% inferiores ao mesmo período de 2024.

Já o segmento de ônibus contabilizou 2.053 unidades vendidas em agosto, 25,45% a menos em relação a julho. Comparado a agosto de 2024, a redução foi de 28,84%. No entanto, o acumulado do ano aponta um crescimento de 10,13% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Motocicletas

O segmento de motocicletas registrou o melhor agosto da série histórica, segundo a Fenabrave, no entanto, houve uma leve queda de 3,99% em agosto ante julho, com 185.454 unidades vendidas em agosto. Comparado ao mesmo mês do ano anterior, houve um aumento de 13,16%, e no acumulado de 2025 a alta é de 12,31%. Mesmo diante desses números, a previsão do setor é que haja alta de 10% nas vendas de motocicletas em 2025.

"No acumulado, estamos com um crescimento menor do que o registrado até julho, em função da queda na produção de motos, provocada pela paralisação das montadoras que fazem a manutenção em seu parque fabril. Mas a motocicleta segue como solução de mobilidade e trabalho no Brasil, devendo fechar 2025 com recorde de vendas", projeta Arcelio Junior.

Eletrificados

A exceção é o bom momento dos veículos elétricos híbridos, com vendas na casa das 120 mil unidades por ano. Para esses veículos, houve aumento de 85% das vendas em relação a agosto de 2024. No acumulado do ano, foram vendidas 74,97% mais unidades nesta categoria.

Os elétricos também têm crescido, com expectativa de chegar a 45 mil unidades por ano em 2025, 10,11% a mais do que no ano de 2024. "O segmento tem resultados positivos no ano e cresce de forma gradativa, especialmente nas regiões de começam a contar com uma rede de recarga mais estruturada", avalia o presidente da Fenabrave.

*Com informações da Agência Brasil, Estadão Conteúdo e Fenabrave.

