Linha 2026 do Chevrolet Onix continua com as condições especiais de lançamento no ES

Linha 2026 do Chevrolet Onix continua com as condições especiais de lançamento no ES

Modelo foi lançado no início do mês e tem desempenho de vendas impulsionado pela garantia de 5 anos e condições especiais de compra, que incluem taxa zero e descontos de até R$ 10 mil

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 16:56

Chevrolet Onix 2026
Chevrolet Onix estreou linha 2026 com mudanças estéticas e tecnológicas Crédito: Chevrolet/Divulgação

A Chevrolet lançou, no início de agosto, a nova linha 2026 do Onix. Tanto a versão sedã (Plus) quanto a hatch trazem algumas novidades no visual externo, nova central multimídia seguindo a atualização do Virtual Cockpit System (VCS) que estreou por aqui no Spin e calibração do motor com o uso de inteligência artificial para otimizar os processos de desenvolvimento, segundo a própria GM.

Modelo foi lançado no início do mês e tem desempenho de vendas impulsionado pela garantia de 5 anos e condições especiais de compra, que incluem taxa zero e descontos de até R$ 10 mil

Linha 2026 do Chevrolet Onix continua com as condições especiais de lançamento no ES

Aliado a isso, a continuidade das condições especiais de lançamento têm feito com que o modelo esteja tendo um bom desempenho nas vendas nas concessionárias da marca no Espírito Santo. Os preços partem de R$ 99.990 sem os descontos para a versão hatch manual de 6 marchas com motor 1.0 aspirado.

"Recém-lançado, o Onix 2026 já registra excelente desempenho de vendas, impulsionado pela garantia de 5 anos e pelas condições especiais de compra, que incluem taxa zero e descontos de até R$ 10 mil. Com tantas vantagens, o modelo tem tudo para retomar a liderança no varejo automotivo", avalia o gerente comercial da CVC, Rodolpho Albert.

Chevrolet Onix RS

Na parte externa, o novo Onix 2026 apresenta uma dianteira redesenhada, com novos para-choques e grade. Uma das principais novidades é a introdução de faróis Full LED, que, segundo a Chevrolet, ampliam a eficiência luminosa em 61%. A parte traseira também teve retoques, com o sedã ganhando lanternas translúcidas e o hatch, um aplique na parte inferior. As laterais trazem novas rodas, exclusivas para cada versão.

O modelo está disponível em seis versões: 1.0 MT, Turbo MT, Turbo AT, LT, LTZ, Premier e RS. A versão RS, exclusiva do hatch, agora ocupa o topo da linha, com visual esportivo e pacote de equipamentos mais completo. A garantia de fábrica foi ampliada para até cinco anos. O modelo é oferecido em seis opções de cores e com 77 itens de acessórios disponíveis, 19 deles inéditos.

Cabine atualizada

Chevrolet Onix 2026
Modelo ganhou atualização do Virtual Cockpit System (VCS) que estreou por aqui no Spin Crédito: Chevrolet/Divulgação

A cabine também recebeu atualizações, com destaque para a central multimídia de 11 polegadas e o painel de instrumentos digital de 8 polegadas. A Chevrolet reformulou os bancos dianteiros, que agora contam com espuma mais macia e suporte lombar aprimorado. Os materiais, texturas e acabamentos internos também foram revisados para, segundo a fabricante, elevar a percepção de qualidade do habitáculo.

O Onix mantém a oferta de seis airbags de série e itens de conectividade como o Wi-Fi nativo, sistema OnStar e chave presencial em todas as versões. Outros recursos, como o assistente remoto via aplicativo MyChevrolet e atualizações de software remotas (OTA), também estão presentes, reforçando o pacote tecnológico do modelo.

Desempenho e eficiência

O motor 1.0 Turbo foi recalibrado, resultando em 115,5 cv de potência máxima. A nova estratégia de calibração, assistida por IA, otimizou o desempenho e o consumo de combustível. Na versão 1.0 Turbo com câmbio manual e abastecida com gasolina, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em 9,9 segundos e registra um consumo de 17,7 km/l na estrada, a melhor marca entre os veículos flex do país, de acordo com o Inmetro.

Chevrolet Onix 2026
Calibração do motor contou com o uso de inteligência artificial para otimizar os processos de desenvolvimento Crédito: Chevrolet/Divulgação

A dirigibilidade também recebeu atenção, com um novo acerto na suspensão e a introdução de pneus de baixa resistência à rolagem, visando um equilíbrio entre estabilidade e conforto. Segundo a Chevrolet, o uso de inteligência artificial permitiu simular cenários de carga, superfície e velocidade para refinar os ajustes dinâmicos do veículo.

Outra novidade é a introdução de uma nova geração da correia banhada a óleo. A engenharia da GM desenvolveu uma composição química mais resistente a óleos adulterados ou fora das especificações. A durabilidade do componente, no entanto, se mantém em 240 mil quilômetros, a mesma da geração anterior.

*Com informações da Chevrolet.

