Linha 2026 do Chevrolet Onix continua com as condições especiais de lançamento no ES

Modelo foi lançado no início do mês e tem desempenho de vendas impulsionado pela garantia de 5 anos e condições especiais de compra, que incluem taxa zero e descontos de até R$ 10 mil

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 16:56 - Atualizado há uma hora

Chevrolet Onix estreou linha 2026 com mudanças estéticas e tecnológicas Crédito: Chevrolet/Divulgação

A Chevrolet lançou, no início de agosto, a nova linha 2026 do Onix. Tanto a versão sedã (Plus) quanto a hatch trazem algumas novidades no visual externo, nova central multimídia seguindo a atualização do Virtual Cockpit System (VCS) que estreou por aqui no Spin e calibração do motor com o uso de inteligência artificial para otimizar os processos de desenvolvimento, segundo a própria GM.

Aliado a isso, a continuidade das condições especiais de lançamento têm feito com que o modelo esteja tendo um bom desempenho nas vendas nas concessionárias da marca no Espírito Santo. Os preços partem de R$ 99.990 sem os descontos para a versão hatch manual de 6 marchas com motor 1.0 aspirado.

"Recém-lançado, o Onix 2026 já registra excelente desempenho de vendas, impulsionado pela garantia de 5 anos e pelas condições especiais de compra, que incluem taxa zero e descontos de até R$ 10 mil. Com tantas vantagens, o modelo tem tudo para retomar a liderança no varejo automotivo", avalia o gerente comercial da CVC, Rodolpho Albert.

Na parte externa, o novo Onix 2026 apresenta uma dianteira redesenhada, com novos para-choques e grade. Uma das principais novidades é a introdução de faróis Full LED, que, segundo a Chevrolet, ampliam a eficiência luminosa em 61%. A parte traseira também teve retoques, com o sedã ganhando lanternas translúcidas e o hatch, um aplique na parte inferior. As laterais trazem novas rodas, exclusivas para cada versão.

O modelo está disponível em seis versões: 1.0 MT, Turbo MT, Turbo AT, LT, LTZ, Premier e RS. A versão RS, exclusiva do hatch, agora ocupa o topo da linha, com visual esportivo e pacote de equipamentos mais completo. A garantia de fábrica foi ampliada para até cinco anos. O modelo é oferecido em seis opções de cores e com 77 itens de acessórios disponíveis, 19 deles inéditos.

Cabine atualizada

Modelo ganhou atualização do Virtual Cockpit System (VCS) que estreou por aqui no Spin Crédito: Chevrolet/Divulgação

A cabine também recebeu atualizações, com destaque para a central multimídia de 11 polegadas e o painel de instrumentos digital de 8 polegadas. A Chevrolet reformulou os bancos dianteiros, que agora contam com espuma mais macia e suporte lombar aprimorado. Os materiais, texturas e acabamentos internos também foram revisados para, segundo a fabricante, elevar a percepção de qualidade do habitáculo.

O Onix mantém a oferta de seis airbags de série e itens de conectividade como o Wi-Fi nativo, sistema OnStar e chave presencial em todas as versões. Outros recursos, como o assistente remoto via aplicativo MyChevrolet e atualizações de software remotas (OTA), também estão presentes, reforçando o pacote tecnológico do modelo.



Desempenho e eficiência

O motor 1.0 Turbo foi recalibrado, resultando em 115,5 cv de potência máxima. A nova estratégia de calibração, assistida por IA, otimizou o desempenho e o consumo de combustível. Na versão 1.0 Turbo com câmbio manual e abastecida com gasolina, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em 9,9 segundos e registra um consumo de 17,7 km/l na estrada, a melhor marca entre os veículos flex do país, de acordo com o Inmetro.

Calibração do motor contou com o uso de inteligência artificial para otimizar os processos de desenvolvimento Crédito: Chevrolet/Divulgação

A dirigibilidade também recebeu atenção, com um novo acerto na suspensão e a introdução de pneus de baixa resistência à rolagem, visando um equilíbrio entre estabilidade e conforto. Segundo a Chevrolet, o uso de inteligência artificial permitiu simular cenários de carga, superfície e velocidade para refinar os ajustes dinâmicos do veículo.

Outra novidade é a introdução de uma nova geração da correia banhada a óleo. A engenharia da GM desenvolveu uma composição química mais resistente a óleos adulterados ou fora das especificações. A durabilidade do componente, no entanto, se mantém em 240 mil quilômetros, a mesma da geração anterior.

*Com informações da Chevrolet.

