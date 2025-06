Adrenalina com referências

Kawasaki Ninja ZX-4RR chega ao Brasil com motor de 400 cc e eletrônica avançada

Linha 2026 do modelo tem proposta de entregar performances inéditas na categoria e incorpora tecnologias derivadas da linha Ninja ZX-10R, consagrada em competições internacionais de superbike

O motor DOHC de 399 cm³, com quatro cilindros em linha e 16 válvulas, atinge rotações superiores a 15 mil giros e gera até 77 cavalos de potência Crédito: Divulgação

A Kawasaki do Brasil anuncia a chegada da linha 2026 da Ninja ZX-4RR, versão mais completa e esportiva da nova família Ninja ZX-4 de motocicletas superesportivas de média cilindrada. Com um motor de quatro cilindros em linha, a Ninja ZX-4RR tem proposta de entregar performances inéditas na categoria de 400 cc e incorpora tecnologias derivadas da linha Ninja ZX-10R, consagrada em competições internacionais de superbike. >

A Ninja ZX-4RR linha 2026 chegará às concessionárias brasileiras da Kawasaki no início de junho na versão KRT (verde), com preço público sugerido de R$ 60.390 com frete incluso. O estilo agressivo da Ninja ZX-4RR é valorizado pelas carenagens angulosas, entrada de Ram Air funcional no centro da carenagem dianteira, faróis duplos e iluminação completa em leds, além de lanterna inspirada na Ninja ZX-10R.>

Projetada para oferecer combinação entre uso esportivo em pista e prazer na pilotagem urbana, a Ninja ZX-4RR impressiona com seu propulsor DOHC de 399 cm³, com quatro cilindros em linha e 16 válvulas, capaz de atingir rotações superiores a 15 mil giros e gerar até 77 cavalos de potência (ou 80 cavalos com Ram Air) e 4 kgfm a 13 mil rpm, segundo medições feitas no Japão.>

Entre os diferenciais da versão RR, destacam-se a embreagem com sistema assistido e deslizante, o Kawasaki Quick Shifter (KQS) bidirecional de série, que permite trocas de marcha sem uso da embreagem, e a suspensão traseira Showa BFRC, com ajuste de pré carga da mola, compressão e retorno de amortecimento, mesma tecnologia utilizada na Ninja ZX-10R. >

A configuração de suspensão dianteira da Ninja ZX-4RR é com garfo invertido SFF-BP de 37 milímetros e ajuste de pré-carga da mola, para proporcionar controle refinado em todas as condições de pilotagem. O quadro é construído em estrutura tipo treliça em aço de alta resistência, projetada com análise de rigidez dinâmica para assegurar equilíbrio entre agilidade e estabilidade. O peso em ordem de marcha do modelo é de 189 quilos e a capacidade do tanque é de 15 litros. >

A Ninja ZX-4RR também é equipada com freios dianteiros de discos duplos semi-flutuantes, acionados por pinças radiais monobloco de quatro pistões, além de disco traseiro para controle de frenagem. As rodas leves de cinco raios, calçadas com pneus radiais de alta performance, complementam o conjunto dinâmico, para garantir aderência e comportamento previsível em curvas. >

O pacote eletrônico incorpora controle de tração Kawasaki com três níveis de intervenção, modos de pilotagem integrados (“Sport”, “Road”, “Rain” e “Rider” manual), modos de potência (“Full” e “Low”) e instrumentação em TFT colorido de 4,3 polegadas, com conectividade via Bluetooth pelo aplicativo Rideology The App.>

