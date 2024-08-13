Fiat lança nova versão do Argo para competir com o Polo Robust

O Fiat Argo Endurence é equipado com motor 1.3 aspirado, com até 107 cv e 13,7 kgfm de torque, e câmbio manual de cinco marchas Crédito: Fiat/Divulgação

Endurance. Ela vem com suspensão elevada, ângulo de entrada de 20,5º e 33º de saída, altura de solo de 186 mm, protetor de cárter e pneus de uso misto, dando ao novo modelo um ar mais esportivo. De acordo com a Fiat, a nova versão é focada no trabalho e está disponível apenas para vendas diretas, assim como o A Fiat anunciou, nesta semana, uma nova versão para o Argo , aEla vem com suspensão elevada, ângulo de entrada de 20,5º e 33º de saída, altura de solo de 186 mm, protetor de cárter e pneus de uso misto, dando ao novo modelo um ar mais esportivo. De acordo com a Fiat, a nova versão é focada no trabalho e está disponível apenas para vendas diretas, assim como o Polo Robust

O Argo Endurance chega com preço promocional de R$ 79.990 e sobe para R$ 89.990 após o período de oferta, alcançando o mesmo valor do modelo da Volkswagen. Em relação ao motor, a Fiat mantém o 1.3 aspirado, com até 107 cv e 13,7 kgfm de torque, e câmbio manual de cinco marchas. A capacidade de reboque é de até 400 kg.

O Argo Endurance é mais potente que o Polo Robust, que tem motor 1.0 flex de três cilindros com 84 cv de potência máxima e 10,3 kgfm de torque. A transmissão também é manual de cinco marchas.

Por outro lado, a versão Endurance não traz algumas funcionalidades como central multimídia, mas oferece personalização. Dentre as opções estão o Pack Comfort composto por central multimídia, volante multifuncional, sensor de estacionamento, farol de neblina e porta USB, além de cinco pacotes de acessórios:

Pack Essential: tapetes de borracha, calha de chuva, organizadores de banco e porta-malas, soleira e frisos laterais.

Pack Essential Plus: engate e protetor de porta-malas.

Pack Tech: câmera de ré, luzes internas de ambientação e carregador por indução.

Pack Safety: alarme volumétrico e trava para estepe.

Os acessórios também podem ser adquiridos separadamente.