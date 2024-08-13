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Querido pelo público

Fiat lança nova versão do Argo para competir com o Polo Robust

Novo modelo chega com uma proposta mais aventureira, trazendo uma suspensão mais alta e pneus de uso misto
Alberto Margon

Alberto Margon

Publicado em 

13 ago 2024 às 18:03

Publicado em 13 de Agosto de 2024 às 18:03

O Fiat Argo Endurence é equipado com motor 1.3 aspirado, com até 107 cv e 13,7 kgfm de torque, e câmbio manual de cinco marchas Crédito: Fiat/Divulgação
A Fiat anunciou, nesta semana, uma nova versão para o Argo, a Endurance. Ela vem com suspensão elevada, ângulo de entrada de 20,5º e 33º de saída, altura de solo de 186 mm, protetor de cárter e pneus de uso misto, dando ao novo modelo um ar mais esportivo. De acordo com a Fiat, a nova versão é focada no trabalho e está disponível apenas para vendas diretas, assim como o Polo Robust.
O Argo Endurance chega com preço promocional de R$ 79.990 e sobe para R$ 89.990 após o período de oferta, alcançando o mesmo valor do modelo da Volkswagen.  Em relação ao motor, a Fiat mantém o 1.3 aspirado, com até 107 cv e 13,7 kgfm de torque, e câmbio manual de cinco marchas. A capacidade de reboque é de até 400 kg.
O Argo Endurance é mais potente que o Polo Robust, que tem motor 1.0 flex de três cilindros com 84 cv de potência máxima e 10,3 kgfm de torque. A transmissão também é manual de cinco marchas.
Por outro lado, a versão Endurance não traz algumas funcionalidades como central multimídia, mas oferece personalização. Dentre as opções estão o Pack Comfort composto por central multimídia, volante multifuncional, sensor de estacionamento, farol de neblina e porta USB, além de cinco pacotes de acessórios:
  • Pack Essential: tapetes de borracha, calha de chuva, organizadores de banco e porta-malas, soleira e frisos laterais.
  • Pack Essential Plus: engate e protetor de porta-malas.
  • Pack Tech: câmera de ré, luzes internas de ambientação e carregador por indução.
  • Pack Safety: alarme volumétrico e trava para estepe. 
Os acessórios também podem ser adquiridos separadamente.
Em relação ao número de vendas, o Polo é o carro mais vendido, com 70.405 unidades emplacadas de janeiro a julho de 2024, enquanto o Argo teve 48.284 unidades vendidas, figurando em quarto lugar.  Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
Com informações da Fiat.

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