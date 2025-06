Novo design

Fiat lança Ducato 2026 com motor renovado e preços a partir de R$ 291.990

Mais econômica, a nova linha do utilitário estreia com atualizações na motorização e no design, mas com duas versões a menos

Publicado em 3 de junho de 2025 às 08:00 - Atualizado em uma hora

O novo design externo do Ducato conta com um para-choque redesenhado e novos retrovisores e calotas Crédito: Fiat/Divulgação

A Fiat anunciou a chegada da linha 2026 do Ducato, que ganhou uma nova motorização e design atualizado, mas perdeu duas versões que estavam presentes na linha 2025 (Minibus Executivo e Multi). Agora, as versões disponibilizadas serão a Cargo, por R$ 291.990, a Maxicargo, por R$ 295.990, a Minibus Comfort, por R$ 375.990, a a Minibus Luxo, por R$ 384.990.>

O motor do novo Ducato é o 2.2 Turbodiesel, que entrega os mesmos 140 cv de potência da linha 2025 e 35,7 kgfm de torque – na linha anterior, eram 34,7 kgfm. Segundo a marca, o modelo também está 8% mais econômico, com consumo de 10,8 km/l na cidade e 10,4 km/l na estrada. >

Além disso, o design externo do Ducato também traz novidades, com para-choque redesenhado, novos retrovisores e novas calotas. As três opções de pintura do modelo são Prata Grigrio Artense, Branco Bachisa e a nova cor Preto Carbon. >

Na parte interna, ele conta também com novo volante equipado com direção elétrica, novo cluster e novo rádio BT 5”, além de um novo painel de portas. Com o Fiat Connect////Me, o novo Ducato oferece ainda solução integrada de telemetria e rastreamento, que permitem o controle e gerenciamento do veículo. >

O novo Ducato conta com um novo volante equipado com direção elétrica Crédito: PEDRO BRITO

Por meio deste sistema, são disponibilizados os seguintes recursos: auxílio na recuperação do veículo em caso de furto, geolocalização e roteirização, sistema de relatórios personalizados, central de atendimento 24 horas por dia e sete dias por semana e o agendamento online para revisão. Todos esses serviços são oferecidos de forma gratuita por 12 meses.>

O modelo mantém volume de carga de 11,5 m³ (Cargo) e 13 m³ (Maxicargo), portas traseiras com abertura 270º, abertura da porta lateral. Além disso, são mais de 8 configurações de transformação homologadas de fábrica, permitindo uso como minibus, ambulância, veículo refrigerado, uso para transporte de cadeirantes, motorhome, entre outros.>

Na configuração Cargo, o novo Ducato tem 11,5 m³ de volume de carga Crédito: Stellantis/Divulgação

*Com informações da Stellantis.>

