Feira reúne tecnologia, serviços e tendências para o setor automotivo em Vitória

A programação vai contar com diferentes espaços de tecnologia, conteúdo, exposição de carros antigos e militares e um torneio entre mecânicos reparadores. Crédito: Shutterstock

Tem notícia boa para os amantes do setor automotivo. A Autotech 2023, feira de tecnologia automotiva, autopeças, serviços, equipamentos e veículos do Espírito Santo, reúne, desta sexta-feira (10) até domingo (12), na Praça do Papa, em Vitória, fabricantes, distribuidores e varejo de autopeças. A programação conta com diferentes espaços de tecnologia, conteúdo, exposição de carros antigos e militares e um torneio entre mecânicos reparadores. A entrada é gratuita.

Segundo o presidente do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Espírito Santo (Sindirepa), Diego Receputi, a feira é uma oportunidade de promover trocas entre diferentes profissionais do setor e apontar os movimentos do mercado para os próximos meses.

"Queremos apresentar ao público as novas tecnologias e mostrar que, mesmo com todas as novidades do setor, todas essas empresas estão preparadas para atender às demandas de mercado com equipamentos, estruturas e treinamentos", destaca.

A expectativa, inclusive, é receber mais de 15 mil visitantes e movimentar mais de R$ 2 milhões em negócios. Ao todo, serão mais de 92 empresas apresentando produtos e serviços, além de espaços, como o Autotech Experience, sobre novas técnicas de reparação, inteligência artificial e realidade virtual, uma novidade do setor.

Uma exposição de carros antigos e militares também deve agitar o evento com mais de 30 modelos de veículos, desde a década de 1950 até 1990, incluindo veículos americanos, japoneses, com os seus JDM, e automóveis nacionais, como Opala, Dooge e o Maverick.

Autotech 2023

Quando: 10 a 12/11 (sexta-feira a domingo)

Local: Praça do Papa – Avenida Nossa Senhora dos Navegantes – Praia do Suá – Vitória – ES. Entrada gratuita.

Programação

Sexta-feira (10 de novembro)

17h – Abertura ao público

22h – Encerramento

Autotech Experience

17h - Veículos autônomos



18h - Novas tecnologias e sistemas de condução autônoma (ADAS)



19h - Fundamentos básicos da lubrificação



Sábado (11 de novembro)

10h – Abertura ao público

22h – Encerramento

Autotech Experience

10h - Novas tecnologias e sistemas de condução autônoma (ADAS)

11h - Injeção eletrônica - Sistema Flex

14h - A importância da termodinâmica nas modernas motorizações, troca térmica e tecnologia em formulação Coolants

15h - Repintura - tendências e novos negócios

16h - Manutenção preditiva, desempenho e retenção de clientes

17h - Suspensão - amortecedores e molas helicoidais

18h - Aplicação de material/pintura

19h - Veículos elétricos e suas tecnologias: tudo o que você precisa saber para sair na frente

Domingo (12 de novembro)

10h – Abertura ao público

18h – Encerramento