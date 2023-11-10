Feira reúne tecnologia, serviços e tendências para o setor automotivo em Vitória

Tem notícia boa para os amantes do setor automotivo. A Autotech 2023, feira de tecnologia automotiva, autopeças, serviços, equipamentos e veículos do Espírito Santo, reúne, desta sexta-feira (10) até domingo (12), na Praça do Papa, em Vitória, fabricantes, distribuidores e varejo de autopeças. A programação conta com diferentes espaços de tecnologia, conteúdo, exposição de carros antigos e militares e um torneio entre mecânicos reparadores. A entrada é gratuita.
Segundo o presidente do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Espírito Santo (Sindirepa), Diego Receputi, a feira é uma oportunidade de promover trocas entre diferentes profissionais do setor e apontar os movimentos do mercado para os próximos meses.
"Queremos apresentar ao público as novas tecnologias e mostrar que, mesmo com todas as novidades do setor, todas essas empresas estão preparadas para atender às demandas de mercado com equipamentos, estruturas e treinamentos", destaca.
A expectativa, inclusive, é receber mais de 15 mil visitantes e movimentar mais de R$ 2 milhões em negócios. Ao todo, serão mais de 92 empresas apresentando produtos e serviços, além de espaços, como o Autotech Experience, sobre novas técnicas de reparação, inteligência artificial e realidade virtual, uma novidade do setor.
Uma exposição de carros antigos e militares também deve agitar o evento com mais de 30 modelos de veículos, desde a década de 1950 até 1990, incluindo veículos americanos, japoneses, com os seus JDM, e automóveis nacionais, como Opala, Dooge e o Maverick.
Autotech 2023
- Quando: 10 a 12/11 (sexta-feira a domingo)
- Local: Praça do Papa – Avenida Nossa Senhora dos Navegantes – Praia do Suá – Vitória – ES. Entrada gratuita.
Programação
Sexta-feira (10 de novembro)
- 17h – Abertura ao público
- 22h – Encerramento
Autotech Experience
- 17h - Veículos autônomos
- 18h - Novas tecnologias e sistemas de condução autônoma (ADAS)
- 19h - Fundamentos básicos da lubrificação
Sábado (11 de novembro)
- 10h – Abertura ao público
- 22h – Encerramento
Autotech Experience
- 10h - Novas tecnologias e sistemas de condução autônoma (ADAS)
- 11h - Injeção eletrônica - Sistema Flex
- 14h - A importância da termodinâmica nas modernas motorizações, troca térmica e tecnologia em formulação Coolants
- 15h - Repintura - tendências e novos negócios
- 16h - Manutenção preditiva, desempenho e retenção de clientes
- 17h - Suspensão - amortecedores e molas helicoidais
- 18h - Aplicação de material/pintura
- 19h - Veículos elétricos e suas tecnologias: tudo o que você precisa saber para sair na frente
Domingo (12 de novembro)
- 10h – Abertura ao público
- 18h – Encerramento
Autotech Experience
- 11h - Espectrofotômetro no celular e reparo de alumínio com solda Mig comum
- 14h - Sistema de arrefecimento
- 15h - IA e Realidade virtual em oficinas mecânicas
- 16h - Em terra de robô quem tem um coração é Rei
- 17h - Entrega das medalhas Torneio Autotech