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Autotech 2023

Feira reúne tecnologia, serviços e tendências para o setor automotivo em Vitória

Exposição de carros antigos, inteligência artificial e realidade virtual são algumas das atrações da Autotech 2023, que acontece na Praça do Papa, em Vitória, desta sexta-feira (10) até domingo (12). A entrada é gratuita
Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

10 nov 2023 às 19:08

Publicado em 10 de Novembro de 2023 às 19:08

A programação da Autotech vai contar com diferentes espaços de tecnologia, conteúdo, exposição de carros antigos e militares e um torneio entre mecânicos reparadores.
A programação vai contar com diferentes espaços de tecnologia, conteúdo, exposição de carros antigos e militares e um torneio entre mecânicos reparadores. Crédito: Shutterstock
Tem notícia boa para os amantes do setor automotivo. A Autotech 2023, feira de tecnologia automotiva, autopeças, serviços, equipamentos e veículos do Espírito Santo, reúne, desta sexta-feira (10) até domingo (12), na Praça do Papa, em Vitória, fabricantes, distribuidores e varejo de autopeças. A programação conta com diferentes espaços de tecnologia, conteúdo, exposição de carros antigos e militares e um torneio entre mecânicos reparadores. A entrada é gratuita.
Segundo o presidente do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Espírito Santo (Sindirepa), Diego Receputi, a feira é uma oportunidade de promover trocas entre diferentes profissionais do setor e apontar os movimentos do mercado para os próximos meses.
"Queremos apresentar ao público as novas tecnologias e mostrar que, mesmo com todas as novidades do setor,  todas essas empresas estão preparadas para atender às demandas de mercado com equipamentos, estruturas e treinamentos", destaca. 
A expectativa, inclusive, é receber mais de 15 mil visitantes e movimentar mais de R$ 2 milhões em negócios. Ao todo, serão mais de 92 empresas apresentando produtos e serviços, além de espaços, como o Autotech Experience, sobre novas técnicas de reparação, inteligência artificial e realidade virtual, uma novidade do setor.
Uma exposição de carros antigos e militares também deve agitar o evento com mais de 30 modelos de veículos, desde a década de 1950 até 1990, incluindo veículos americanos, japoneses, com os seus JDM, e automóveis nacionais, como Opala, Dooge e o Maverick.

Autotech 2023

  • Quando: 10 a 12/11 (sexta-feira a domingo)
  • Local: Praça do Papa – Avenida Nossa Senhora dos Navegantes – Praia do Suá – Vitória – ES. Entrada gratuita.

Programação

Sexta-feira (10 de novembro)
  • 17h – Abertura ao público
  • 22h – Encerramento
Autotech Experience
  • 17h - Veículos autônomos
  • 18h - Novas tecnologias e sistemas de condução autônoma (ADAS)
  • 19h - Fundamentos básicos da lubrificação
Sábado (11 de novembro)
  • 10h – Abertura ao público
  • 22h – Encerramento
Autotech Experience
  • 10h - Novas tecnologias e sistemas de condução autônoma (ADAS)
  • 11h - Injeção eletrônica - Sistema Flex
  • 14h - A importância da termodinâmica nas modernas motorizações, troca térmica e tecnologia em formulação Coolants
  • 15h - Repintura - tendências e novos negócios
  • 16h - Manutenção preditiva, desempenho e retenção de clientes
  • 17h - Suspensão - amortecedores e molas helicoidais
  • 18h - Aplicação de material/pintura
  • 19h - Veículos elétricos e suas tecnologias: tudo o que você precisa saber para sair na frente
Domingo (12 de novembro)
  • 10h – Abertura ao público
  • 18h – Encerramento
Autotech Experience
  • 11h - Espectrofotômetro no celular e reparo de alumínio com solda Mig comum
  • 14h - Sistema de arrefecimento
  • 15h - IA e Realidade virtual em oficinas mecânicas
  • 16h - Em terra de robô quem tem um coração é Rei
  • 17h - Entrega das medalhas Torneio Autotech

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