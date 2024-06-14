De financiamento a check-up gratuito: confira as ofertas para comprar carro e moto no ES

Renault Kardian é um dos veículos com condições especiais para quem vai comprar carro Crédito: Renault

Concessionárias da Grande Vitória e algumas montadoras estão com promoções especiais para quem está atrás de trocar ou comprar um carro ou moto novos ou seminovos. As ofertas incluem descontos em veículos, condições exclusivas de financiamento e serviços, como manutenção e até mesmo check-up gratuito.

Dentre os veículos com condições especiais para este mês, estão a Chevrolet Tracker, o C3 Aircross Feel (nas suas versões de 5 e 7 lugares) e o Jeep Renegade. Além disso, clientes da CVC podem agendar um check-up gratuito de 30 itens do seu carro, com orçamento na hora, sem compromisso e concorrer a um Chevrolet Onix zero quilômetro.

Confira algumas ofertas:

Orvel Renault

A Orvel Renault participa da ação nacional da montadora, que vai até o dia 22 de junho. Ao fazer um teste-drive no Renault Kardian, o cliente tem até R$ 10 mil de valorização do usado, com prestações a partir de R$ 1.106,00. E as primeiras revisões do novo carro já estão pagas.

Toda linha Renault com IPVA Grátis, parcelas reduzidas e condições especiais para PCD e taxistas.

Orvel Peugeot

Peugeot 208 com motor turbo 1.0 está entre as promoções Crédito: Peugeot/Divulgação

Peugeot 208 Like com pack 1.0 mecânico: R$ 16.400 de desconto e taxa 0,99% em 36 vezes.

Peugeot 208 Allure com pack 1.0 turbo: mais de R$ 22 mil de desconto, entre incentivos da montadora e isenção de IPVA e ICMS, para pessoas com deficiência.

Peugeot 2008 1.6 THP Griffe: de R$134.990 por R$114.990.

Peugeot 3008: de R$286.990 por R$229.990,09 e taxa zero (consulte condições).

Orvel Citroën

O Citroën C3 Aircross tem versões de 5 e 7 lugares Crédito: Critroën/Divulgação

Citroën C3 1.0: a partir de R$ 69.990 (pronta entrega).

Citroën Aircross Feel 5 lugares: a partir de R$ 99.990 e taxa zero.

Citroën Aircross Feel 7 lugares: a partir de R$ 109.990 e taxa zero.

Citroën C4 Cactus Shine Pack 1.6 THP: de R$139.990 por R$124.990 e emplacamento total grátis.

Tai Motors

A Tai Motors (Hyundai) está realizando uma ação promocional, válida até o sábado (15), em todas as concessionárias da marca, com ofertas divulgadas na hora. Além de descontos, os clientes encontram taxas especiais de financiamento.

Prime Hyundai

Hyundai HB20 participa da campanha nacional de ofertas da montadora Crédito: Hyundai/Divulgação

No dia 22 de junho, a Prime Hyundai vai realizar o Hyundai Day, ação que oferece condições exclusivas para seus clientes, como benefícios únicos e facilidades especiais de financiamento.

Além disso, a Hyundai terá condições exclusivas de financiamentos e descontos para o Hyundai HB20 e Hyundai Creta no mês de junho. A ação inclui opções de financiamento para veículos da marca, como entrada de 30%, taxa 0% de juros, saldo em 60 meses, entre outras.

A campanha também garante, neste mês, R$ 13.500 de desconto no Hyundai Creta Limited Safety, R$ 10.500 na versão Comfort Plus, e valorização de até R$ 12 mil no usado oferecido para outras versões do SUV.

Os modelos HB20 e HB20S têm R$ 8 mil de bônus na avaliação do usado para troca pelas versões Platinum.

CVC

O Chevrolet Tracker tem preços a partir de R$ 129.990 Crédito: Chevrolet/Divulgação

As revendas CVC (Chevrolet) estão promovendo a Semana Tracker CVC, durante a qual o cliente que adquirir o modelo 2025 do SUV têm a oportunidade de fazer financiamento com taxa zero de juros se colocar o veículo usado na negociação. O Chevrolet Tracker está disponível por preços a partir de R$ 129.990. A promoção é válida até o dia 30 de junho.

E até o dia 23 de junho acontece nas revendas CVC a Clínica de Serviços Chevrolet. Os clientes podem agendar check-up gratuito de 30 itens do seu carro, com orçamento na hora, sem compromisso e concorrer a um Chevrolet Onix zero quilômetro. Caso o cliente decida fazer algum serviço, ganha 20% de desconto no serviço e mão de obra.

Nissan

Válida até 31 de julho, a ação nacional da Nissan oferece serviços com condições especiais, além de check-up e mão de obra gratuitos.

As ofertas incluem itens como pneus, baterias, palhetas e cristalização de vidro, fluido de freio, além da troca de óleo.

As condições de pagamento oferecidas são em até 3x sem juros, com mão de obra inclusa e um check-up gratuito de 21 itens.

Audi

A Service Week da Audi do Brasil oferece condições especiais de manutenção, incluindo troca do óleo e filtro, alinhamento e balanceamento com rodízio de pneus, lavagem externa por R$ 588 à vista.

A ação está disponível de 24/06 a 29/06 na rede de concessionárias da marca. As condições são válidas para todos os modelos Audi de 2009 a 2019, exceto as linhas S, RS e R8.

BMW

Em junho, a marca traz condições especiais oferecidas em parceria com a BMW Serviços Financeiros, com foco nos veículos elétricos, incluindo campanhas especiais e ofertas atrativas para praticamente toda a linha.

BMW iX: todas as versões estarão disponíveis através do plano Sign & Go, com taxa de 0% ao mês, 40% de entrada e parcelas reduzidas ou opção com taxa de 0% mês, entrada a partir de 50% e parcelamento em 36 meses.

BMW iX1 eDrive20 X-Line: a partir de R$ 359.950, com plano de manutenção, wallbox e flexcharger.

BMW 320i M Sport: pode ser adquirido com taxa de 0% ao mês, financiamento em 24 meses e entrada a partir de 60%.

Jeep

Jeep Renegade: financiamento taxa zero em 36 vezes com entrada de 60% Crédito: Divulgação: Jeep

Ação comercial para o Jeep Renegade: taxa zero em 36 vese e 100% da tabela Fipe no seminovo de qualquer marca como entrada. As ofertas são válidas para a linha Renegade 2024.

A oferta com Tabela Fipe na avaliação do seminovo como parte de entrada é válida para as versões Longitude, S e Trailhawk do Renegade e o financiamento taxa zero em 36 vezes com entrada de 60% para as versões a partir do Sport. Além disso, a Jeep oferece garantia de cinco anos para todos os seus modelos.

Triumph

A Triumph Tiger 900 tem condições especiais em 23 parcelas de R$ 900, mais parcela final Crédito: Triumph/Divulgação

Tiger 1200 Black Edition: por R$ 88.990.

Tiger 1200 Explorer: malas laterais e top box gratuitos.

Tiger 900: 23 parcelas de R$ 900, mais parcela final.

Tiger Sport 660: taxa 1,19%, 35 parcelas de R$ 660 mais parcela final e Quickshifter gratuito.

Bonneville T100: 23 parcelas de R$769 mais a parcela final.

Kurumá

O Toyota Yaris tem parcelas a partir de R$ 1.999 Crédito: Toyota/Divulgação

Condições exclusivas no Yaris XS, Corolla Xei, Corolla Altis Híbrido Premium, novo Corolla Cross, nova Hilux SRV e a SRX Plus, e a nova SW4 SRX em todas lojas Kurumá.

Toyota Corolla Yaris: parcelas a partir de R$ 1.999.

Toyota Corolla Xei: parcelas a partir de R$ 1.499.

Toyota Altis Híbrido Premium: parcelas a partir de R$ 799.

Toyota Corolla Cross XRE 2025: duas revisões grátis.

Toyota SW4 SRX de 7 lugares: duas revisões grátis.

Toyota Hilux SRX Plus 2024: bônus de R$ 15 mil para usar como quiser.

A Seminovos Kurumá traz modelos com taxas a partir de 0,99% ou entrada em até 10 vezes sem juros no cartão, além do IPVA 2024 grátis.

Vitória Motors Ram

Até o final de junho, os serviços de alinhamento e balanceamento, além da limpeza e higienização da caixa evaporadora estão com descontos exclusivos.

Vitória Motors Mercedes-Benz