Corolla GLi Hybrid é o híbrido mais barato da Toyota com foco em PCD e motoristas de táxi

Corolla GLi Hybrid é o híbrido mais barato da Toyota com foco em PCD e motoristas de táxi

Sedã acirra a briga contra o BYD King na categoria dos híbridos e se torna opção mais acessível com com preços que partem de R$ 155 mil com os descontos para os dois públicos

Samara Ramos

Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 18:21

 - Atualizado há 18 minutos

Novo Toyota Corolla GLi Hybrid
Toyota Corolla GLi Hybrid tem preço que parte de R$ 189 mil Crédito: Divulgação/Toyota

Com tecnologia híbrida flex full e transmissão Hybrid Transaxle, a Toyota lançou, nesta semana, o Corolla GLi Hybrid. O novo modelo chega ao mercado com foco, principalmente, no público PCD e taxistas, com preço sugerido de R$ 189.000. Com os descontos voltados para esses dois públicos, o modelo sai por R$ 154.980, ele se torna o híbrido mais acessível no Brasil, batendo de frente com o atual rival BYD King (R$ 169.990).





O novo Corolla GLi Hybrid é equipado com o motor 1.8L VVT-i 16V de ciclo Atkinson flex, que entrega 101 cv com etanol e 98 cv com gasolina, com torque de 14,5 kgfm. Ele atua em conjunto com dois motores elétricos (MG1 e MG2) de 72 cv, resultando em potência combinada de 122 cv.

Segundo a Toyota, o modelo tem um consumo de 30% menor em relação às versões não-eletrificadas e pode emitir até 70% menos CO₂ quando abastecido com etanol. Ainda de acordo com a marca, a combinação de biocombustíveis com motores a combustão e eletrificação representa uma alternativa realista de descarbonização para enfrentar as mudanças climáticas.

O Corolla GLi Hybrid traz a transmissão Hybrid Transaxle, que reduz perdas e atritos com o uso de engrenagem planetária. O conjunto híbrido flex full oferece aceleração linear e simula as marchas conforme a demanda, entregando maior eficiência no consumo de combustível e respostas mais ágeis. Segundo o Inmetro, as médias do novo Corolla são de até 17,5 km/l na cidade e 15,2 km/l na estrada.

Equipamentos e itens de série

Interior do Corolla GLi Hybrid
Modelo tem central multimídia Toyota Play 2.0 de 10” com espelhamento sem fio Crédito: Divulgação/Toyota

Entre os principais itens de série, o Corolla GLi Hybrid traz sete airbags (dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho para o motorista), central multimídia Toyota Play 2.0 de 10” com espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, além do Toyota Safety Sense (TSS), que inclui farol alto automático e Assistente de Pré-Colisão Frontal (PCS).

O modelo também vem com ar-condicionado digital automático, câmera de ré, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, chave inteligente Smart Entry e partida por botão, Assistente de Partida em Rampa (HAC), além de outros recursos. O acabamento combina tecido e couro nos bancos.

Interior do Corolla GLi Hybrid
O acabamento dos bancos do Corolla GLi Hybrid combina tecido e couro. Crédito: Divulgação/Toyota

O novo Toyota também está contemplado no programa Toyota 10, que estende a garantia do veículo para até 10 anos, sem custo adicional. O benefício é ativado a cada revisão programada na rede autorizada Toyota após o término do período inicial de 5 anos de garantia de fábrica.

O benefício vale também para veículos da marca fabricados a partir de 2020 e para o Corolla a partir do ano/modelo 2019/2020. No caso do sistema híbrido, a garantia de fábrica é de 8 anos ou 200 mil km, podendo ser estendida até o limite de 10 anos ou 200 mil km.

Preço e Versão

  • Toyota Corolla GLi Hybrid – R$ 189 mil (público geral)
  • Até 18% de desconto para PCD, taxistas e clientes corporativos — sem considerar isenções adicionais.

** Este conteúdo foi escrito por Samara Ramos do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão de Karine Nobre.

