Mais acessível

Corolla GLi Hybrid é o híbrido mais barato da Toyota com foco em PCD e motoristas de táxi

Sedã acirra a briga contra o BYD King na categoria dos híbridos e se torna opção mais acessível com com preços que partem de R$ 155 mil com os descontos para os dois públicos

Samara Ramos Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 18:21 - Atualizado há 18 minutos

Toyota Corolla GLi Hybrid tem preço que parte de R$ 189 mil Crédito: Divulgação/Toyota

Com tecnologia híbrida flex full e transmissão Hybrid Transaxle, a Toyota lançou, nesta semana, o Corolla GLi Hybrid. O novo modelo chega ao mercado com foco, principalmente, no público PCD e taxistas, com preço sugerido de R$ 189.000. Com os descontos voltados para esses dois públicos, o modelo sai por R$ 154.980, ele se torna o híbrido mais acessível no Brasil, batendo de frente com o atual rival BYD King (R$ 169.990).

O novo Corolla GLi Hybrid é equipado com o motor 1.8L VVT-i 16V de ciclo Atkinson flex, que entrega 101 cv com etanol e 98 cv com gasolina, com torque de 14,5 kgfm. Ele atua em conjunto com dois motores elétricos (MG1 e MG2) de 72 cv, resultando em potência combinada de 122 cv.

Segundo a Toyota, o modelo tem um consumo de 30% menor em relação às versões não-eletrificadas e pode emitir até 70% menos CO₂ quando abastecido com etanol. Ainda de acordo com a marca, a combinação de biocombustíveis com motores a combustão e eletrificação representa uma alternativa realista de descarbonização para enfrentar as mudanças climáticas.

O Corolla GLi Hybrid traz a transmissão Hybrid Transaxle, que reduz perdas e atritos com o uso de engrenagem planetária. O conjunto híbrido flex full oferece aceleração linear e simula as marchas conforme a demanda, entregando maior eficiência no consumo de combustível e respostas mais ágeis. Segundo o Inmetro, as médias do novo Corolla são de até 17,5 km/l na cidade e 15,2 km/l na estrada.

Equipamentos e itens de série

Modelo tem central multimídia Toyota Play 2.0 de 10” com espelhamento sem fio Crédito: Divulgação/Toyota

Entre os principais itens de série, o Corolla GLi Hybrid traz sete airbags (dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho para o motorista), central multimídia Toyota Play 2.0 de 10” com espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, além do Toyota Safety Sense (TSS), que inclui farol alto automático e Assistente de Pré-Colisão Frontal (PCS).

O modelo também vem com ar-condicionado digital automático, câmera de ré, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, chave inteligente Smart Entry e partida por botão, Assistente de Partida em Rampa (HAC), além de outros recursos. O acabamento combina tecido e couro nos bancos.

O acabamento dos bancos do Corolla GLi Hybrid combina tecido e couro. Crédito: Divulgação/Toyota

O novo Toyota também está contemplado no programa Toyota 10, que estende a garantia do veículo para até 10 anos, sem custo adicional. O benefício é ativado a cada revisão programada na rede autorizada Toyota após o término do período inicial de 5 anos de garantia de fábrica.

O benefício vale também para veículos da marca fabricados a partir de 2020 e para o Corolla a partir do ano/modelo 2019/2020. No caso do sistema híbrido, a garantia de fábrica é de 8 anos ou 200 mil km, podendo ser estendida até o limite de 10 anos ou 200 mil km.

Preço e Versão

Toyota Corolla GLi Hybrid – R$ 189 mil (público geral)

Até 18% de desconto para PCD, taxistas e clientes corporativos — sem considerar isenções adicionais.

** Este conteúdo foi escrito por Samara Ramos do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão de Karine Nobre.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta