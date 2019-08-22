Compartilhamento

Aluguel: que tal andar com um carro de luxo por um dia?

Aluguel é alternativa para quem deseja experimentar a direção de um carro de luxo

Publicado em 9 de agosto de 2019 às 18:32 - Atualizado há 6 anos

Jamyl Jarrus, diretor-executivo da Movida, explica: é comum o aluguel para viagens Crédito: Rodrigo Rosenthal/Divulgação

Carros esportivos e de luxo permeiam o imaginário de quem gosta de pilotar veículos com motores potentes, design diferenciado e conforto. No entanto, nem sempre esse desejo cabe no bolso e acaba ficando só no sonho mesmo. Mas, quando não dá para comprar, uma alternativa que está ganhando cada vez mais adeptos é alugar.

Locadoras no Estado oferecem serviços “premium”, com opções de carros que custam mais de R$ 200 mil, para quem deseja experimentar uma dessas máquinas que chegam a ter mais de 250 cv de potência.

Mercedes C180, Volvo XC40 e XC60, Jaguar XF R-sport e Audi A4 são modelos que estão disponíveis nas categorias prime da Localiza Hertz, que tem filiais em Vitória, Vila Velha, Cachoeiro do Itapemirim, Guarapari, Colatina, Linhares e São Mateus. De acordo com a empresa, é recomendado que as reservas para esses tipos de veículo sejam feitas com pelo menos 48 horas de antecedência para que a locadora possa garantir que o veículo de luxo desejado pelo cliente esteja disponível na cidade, onde fez a reserva. Segundo a Localiza, o preço é dinâmico e é possível fazer uma simulação no site de uma reserva em Vitória.

Na Unidas, há opções com diárias médias a partir de R$ 137,56 nas categorias executivo, luxo e premium, que incluem veículos, como Audi A3 e Q3, Mercedes GLA 200 e Ford Fusion Ecoboost 2.0. A Mercedes e o Volkswagen Tiguan blindado são os mais valorizados, com o valor médio de R$ 334,94 por diária. O público-alvo dessas categorias, segundo a locadora, são consumidores que apreciam carros esportivos e/ou carros de luxo e que buscam mais conforto e comodidade no dia a dia.

Na Movida, há o serviço premium para aluguel de longo prazo, com os grupos HZ – SUV Prime (Mercedes GLA 200), T – Luxo Blindado (Mercedes C-180 ou Passat TSI), XW – Luxo Automático (Passat) e ZX – Movida Experience (Mercedes C-180), que valem para todo o país, de acordo com a disponibilidade das lojas. O diretor executivo de Rent a Car da Movida, Jamyl Jarrus, explica que, com a tendência mundial de compartilhamento, será cada vez mais comum alugar um veículo, inclusive entre as classes AB.

“Temos clientes que usam esses veículos para transporte executivo, mas também tem aqueles de fim de semana, que alugam para alguma viagem, por exemplo, ou para ter a experiência de dirigir um carro desses, até mesmo antes de decidir pela compra, como um teste drive”, conta Jamyl.

ECONOMIA

Ele destaca também a modalidade de locação mensal ou de longo prazo, pelo período de 24 a 36 meses. Nesse caso, o veículo é comprado para a utilização do locatário. Em uma simulação que considera valor do veículo zero-quilômetro e os gastos com manutenção, seguro, IPVA, além da depreciação do carro, a economia chega a 30%, considerando o uso de 1.000 km por mês, durante dois anos.

