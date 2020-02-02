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Justiça

Ministério Público deveria assumir o papel de fiscalizar e até de prender

Deveríamos tornar o próprio Ministério Público fiscal da legalidade das investigações e mesmo das prisões, até porque essa é a sua vocação institucional, emvez de um juiz de garantias

Publicado em 02 de Fevereiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

02 fev 2020 às 04:00
Henrique Herkenhoff

Colunista

Henrique Herkenhoff

Justiça Crédito: Divulgação
Tenho defendido que, em vez de um juiz de garantias, deveríamos tornar o próprio Ministério Público fiscal da legalidade das investigações e mesmo das prisões, até porque essa é a sua vocação institucional. É claro que mais poderes implicam maior necessidade de prestar contas, de accountability, mas é outro equívoco histórico usar uma lei de abuso de autoridade para punição individual, quando não há sequer uma responsabilização institucional.
No processo civil, a parte que perde a ação deverá pagar honorários advocatícios e quaisquer despesas processuais. Além disso, se ela obteve inicialmente uma liminar, deverá indenizar o vencedor por todo o tempo em que esse ficou privado de algum direito. Já nas ações penais, o Ministério Público não suporta aquilo que chamamos de ”ônus da sucumbência”.

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Existe também algo que os juristas chamam de “strepitus fori”: todo inquérito ou ação criminal atinge moralmente o réu, seja culpado ou inocente; todos ficam sabendo que alguém foi acusado, mas a sua absolvição não é notícia. Além disso, o simples fato de saber que se está sob suspeita é angustiante; defender-se custa caro e toma tempo, e não tem a menor graça passar um tempo preso para depois ser absolvido.
Os riscos de uma atividade devem ser assumidos pela corporação pública ou privada que a exerce; seus integrantes só devem ser responsabilizados em caso de comprovada má-fé ou de culpa gravíssima, isto é, por falhas indesculpáveis.

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Precisamos de policiais e promotores atuantes, e os estaremos desestimulando se os expusermos à punição por todo e qualquer ato que outros considerem excessivo ou saia do controle. Errar é humano e, enquanto essas autoridades agirem com presumível boa-fé e um mínimo de profissionalismo, tudo o que não der certo deve cair na conta da pessoa jurídica, não da física.
É suficiente que o Ministério Público, como todo mundo, inclusive as outras instituições públicas, pague com o seu orçamento os honorários de sucumbência, bem como indenizações aos acusados que forem absolvidos, especialmente os que houverem sido presos ou afastados de seus cargos.

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Isso de maneira objetiva, como no processo civil, sem a necessidade de que os réus inocentados comprovem ter sofrido algum abuso. Não se trata de punição, mas de responsabilização: basta pagar a “fatura” de uma ação malsucedida para que surjam eficientes mecanismos, formais e informais, individuais e institucionais, impondo cautela, bom senso e discrição aos investigadores.

Henrique Herkenhoff

É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos

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