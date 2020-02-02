Ministério Público deveria assumir o papel de fiscalizar e até de prender

Justiça Crédito: Divulgação

Tenho defendido que, em vez de um juiz de garantias, deveríamos tornar o próprio Ministério Público fiscal da legalidade das investigações e mesmo das prisões, até porque essa é a sua vocação institucional. É claro que mais poderes implicam maior necessidade de prestar contas, de accountability, mas é outro equívoco histórico usar uma lei de abuso de autoridade para punição individual, quando não há sequer uma responsabilização institucional.

No processo civil, a parte que perde a ação deverá pagar honorários advocatícios e quaisquer despesas processuais. Além disso, se ela obteve inicialmente uma liminar, deverá indenizar o vencedor por todo o tempo em que esse ficou privado de algum direito. Já nas ações penais, o Ministério Público não suporta aquilo que chamamos de ”ônus da sucumbência”.

Existe também algo que os juristas chamam de “strepitus fori”: todo inquérito ou ação criminal atinge moralmente o réu, seja culpado ou inocente; todos ficam sabendo que alguém foi acusado, mas a sua absolvição não é notícia. Além disso, o simples fato de saber que se está sob suspeita é angustiante; defender-se custa caro e toma tempo, e não tem a menor graça passar um tempo preso para depois ser absolvido.

Os riscos de uma atividade devem ser assumidos pela corporação pública ou privada que a exerce; seus integrantes só devem ser responsabilizados em caso de comprovada má-fé ou de culpa gravíssima, isto é, por falhas indesculpáveis.

Precisamos de policiais e promotores atuantes, e os estaremos desestimulando se os expusermos à punição por todo e qualquer ato que outros considerem excessivo ou saia do controle. Errar é humano e, enquanto essas autoridades agirem com presumível boa-fé e um mínimo de profissionalismo, tudo o que não der certo deve cair na conta da pessoa jurídica, não da física.

É suficiente que o Ministério Público, como todo mundo, inclusive as outras instituições públicas, pague com o seu orçamento os honorários de sucumbência, bem como indenizações aos acusados que forem absolvidos, especialmente os que houverem sido presos ou afastados de seus cargos.