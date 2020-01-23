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Implantação suspensa

Quiz: teste o que você sabe sobre a polêmica do juiz de garantias

Nova função é um dos pontos do pacote anticrime sancionado no final do ano passado e tem dividido juristas. Nesta quarta (22), implantação foi suspensa pelo ministro Luiz Fux. Teste seus conhecimentos e veja se você está por dentro da nova regra

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 22:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 22:33
Juiz das garantias: legislação prevê que nova função seja incorporada ao Judiciário brasileiro  Crédito: Divulgação
A criação do juiz de garantias no Judiciário brasileiro está suspensa por tempo indeterminado por conta de uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, proferida nesta quarta-feira (22). Polêmica, a implementação desse modelo no país tem dividido juristas e colecionado idas e vindas.
A nova figura  que havia sido inserida por parlamentares dentro do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sergio Moro, contrariando o próprio autor , foi aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e chegou a ter o início adiado pelo presidente do STF, Dias Toffoli, antes da decisão de Fux desta quarta.
Mas afinal, você sabe o que muda com o juiz de garantias? Teste seus conhecimentos com este quiz de A Gazeta. Quer uma dica? Você pode consultar algumas das matérias abaixo e usar como cola para responder o quiz. Vamos lá?

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