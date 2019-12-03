Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Melhorias viárias e tecnologia podem tornar Vitória uma cidade melhor
Mobilidade

Melhorias viárias e tecnologia podem tornar Vitória uma cidade melhor

O fator mais relevante - e revolucionário - consiste na rápida mudança dos hábitos da sociedade com os avanços da tecnologia

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 04:00

Públicado em 

03 dez 2019 às 04:00
Luiz Carlos Menezes

Colunista

Luiz Carlos Menezes

Data: 06/11/2019 - ES - Vitória - Cerca de ciclovia destruída por carro na Avenida Leitão da Silva Crédito: Carlos Alberto Silva
Vitória, como a maioria das regiões metropolitanas, convive com o problema de mobilidade. Com um agravante: a ilha é passagem obrigatória na ligação de Vila Velha com Serra, municípios mais populosos que a Capital.
Felizmente, vemos anunciadas importantes medidas visando desafogar o trânsito, como seis faixas na Terceira Ponte, aquaviário, ligação direta da Reta da Penha com a ponte (medidas que defendi neste jornal), além das seis faixas na Avenida Leitão da Silva e novas ciclovias.

Veja Também

Micromobilidade mostra-se como a revolução na forma de se locomover

Mobilidade deve ser tratada como motor para a arrancada da economia

Nova Leitão da Silva é um avanço para a mobilidade metropolitana

Soma-se a isso o progressivo aumento do uso de outros modais, como bicicleta, patinete e scooter, cada vez mais presentes na cidade, além das novidades que virão pela frente.
Mas o fator mais relevante - e revolucionário - consiste na rápida mudança dos hábitos da sociedade com os avanços da tecnologia. Hoje, via internet, podemos fazer compras, transações bancárias e dispor de uma gama de serviços sem sair de casa, o que significa menos deslocamentos pelo sistema viário.
No entanto, neste cenário promissor, duas obras imprescindíveis para completar este conjunto de melhorias na mobilidade ficaram de fora.
Uma delas é a ampliação da rótula da Reta da Penha com a Av. Rio Branco, para evitar os insuportáveis engarrafamentos diários no principal eixo viário da cidade; um transtorno também na ligação Santa Lúcia/Praia do Canto. Há espaço suficiente. A obra é simples, superficial e possibilitará um aumento de quase 70% na capacidade de tráfego daquela rótula.
A outra é a ciclovia da Praia do Canto, obra que possibilitará a interligação cicloviária com Santa Lúcia e Av. Leitão da Silva, e que trará um grande estímulo ao uso da bicicleta.
Apresentei às autoridades (Sedec e Semobi) estudo viário conjugando tanto a ampliação desta rótula como a ligação cicloviária Praia do Canta/Santa Lúcia. Com a vantagem de ser uma ligação direta e segura para o ciclista, sem sujeitá-lo a várias travessias semaforizadas e a trechos em calçadas.

Veja Também

Transporte público e mobilidade são tratados com improviso

Aquaviário não resolve problema da mobilidade, mas pode ajudar muito

Mobilidade urbana eficiente depende de ações conjuntas dos gestores públicos

A ciclovia da Av. Vitoria, no canteiro central, mostra que a prefeitura, neste caso, optou por um projeto mais elaborado: a ciclovia foi ajustada às circunstâncias do canteiro, com preservação das árvores (como nas ciclovias de São Paulo).
É isso que tenho defendido para a ciclovia da Av. Rio Branco, onde o canteiro é muito mais largo e a obra bem mais simples. A audiência pública da ciclovia mostrou os graves problemas que adviriam do estreitamento daquela importante avenida.
Ainda bem que prevaleceu o bom senso e a prefeitura declinou daquele projeto.

Luiz Carlos Menezes

É engenheiro civil, empresário e conselheiro da Ademi-ES. Desenvolvimento urbano, tráfego e mobilidade urbana são os destaques deste espaço. Escreve quinzenalmente, às segundas

Tópicos Relacionados

bicicleta mobilidade trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília
Estúdio da rádio CBN Vitória
CBN Vitória completa 30 anos com abraços sonoros no capixaba
Imagem de destaque
Vale prevê investir cerca de R$ 12 bilhões até 2030 no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados