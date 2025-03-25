Uma força-tarefa voltada ao combate de crimes no meio rural do Espírito Santo vai ganhar um reforço. Agora, a Polícia Militar (PMES) se une à Polícia Civil (PCES), órgãos municipais e Polícia Rodoviária Federal (PRF) para inibir ações como incêndios criminosos e furtos em lavouras, além de furtos de madeira e também de gado.

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), detecta e impede crimes ambientais Crédito: Reprodução | Polícia Militar

Sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), o programa do Plano Estadual de Segurança Rural foi criado em 2023 e, nos últimos dois anos, era composta por órgãos ligados à PCES, com investigações sobre os crimes já registrados.

Com a ampliação, a PMES passa a integrar o programa com ações de patrulhamento e inteligência para mapeamento das áreas com maior índice de crimes e também aquelas apontadas por trabalhadores e empresários rurais como pontos de risco.

Your browser does not support the audio element. Força-tarefa vai combater incêndios e furtos de gado e café no campo do ES

Os números e ações da força-tarefa até aqui

Desde sua criação, o projeto instaurou 151 inquéritos policiais, resultando em 78 pessoas presas ou indiciadas. Além disso, 80 toneladas de pimenta sem comprovação de origem foram apreendidas e 115 toneladas de carvão fabricado e revendido clandestinamente também foram interceptadas pela força-tarefa.

Com a entrada da corporação militar, a intenção, segundo Leonardo Damasceno, secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, é inibir as ações criminosas para que os registros sejam diminuídos ao longo dos próximos anos.

Agora, nós vamos contar com a Polícia Militar cumprindo um papel de patrulhamento naquelas áreas mais suscetíveis aos crimes, passando por estradas vicinais e outras vias que hoje não têm muita fiscalização, principalmente no interior do Estado Leonardo Damasceno - Secretário de Segurança Pública do Espírito Santo

“Conseguimos combater muitos crimes, principalmente, os ligados aos incêndios e aos furtos de madeira. Nossa preocupação maior agora é que, diferentemente do cenário de quando a força tarefa foi criada, o preço do café cresceu muito e isso aumenta o estímulo à criminalidade”, ponderou o secretário.

Na época da criação da força-tarefa, segundo Leonardo Damasceno, diversos grupos criminosos estavam se especializando em invasões e furtos no campo, o que motivou o desenvolvimento do programa com as investigações da Polícia Civil.

A criminalidade no meio rural é uma preocupação que temos há bastante tempo. Essa força-tarefa já está madura e, agora, com essa ampliação, temos um reforço no combate ao crime Leonardo Damasceno - Secretário de Segurança Pública do Espírito Santo

262 e 259. Além das corporações estaduais, o programa conta com o apoio de órgãos municipais e também da PRF para operações que cruzam rodovias como as BR’s 101

“Essas são vias que têm um fluxo de transporte de cargas muito intenso, tendo também o trânsito de produtos agropecuários. Então, a PRF é um ator que conversamos para cooperação em ações de roubo de carga, por exemplo. Além disso, também trocamos informações com as secretarias municipais de Defesa Social, mantendo uma rede de ação integrada”, disse Damasceno.