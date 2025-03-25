Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Segurança rural

Força-tarefa vai combater incêndios e furtos de gado e café no campo do ES

Projeto que já contava com Polícia Civil, PRF e órgãos municipais será reforçado com a Polícia Militar para patrulhamento e ações em áreas de risco do Estado

Publicado em 25 de Março de 2025 às 10:19

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

25 mar 2025 às 10:19
Uma força-tarefa voltada ao combate de crimes no meio rural do Espírito Santo vai ganhar um reforço. Agora, a Polícia Militar (PMES) se une à Polícia Civil (PCES), órgãos municipais e Polícia Rodoviária Federal (PRF) para inibir ações como incêndios criminosos e furtos em lavouras, além de furtos de madeira e também de gado.
A ampliação, anunciada segunda-feira (24) no Diário Oficial do Estado, foi decidida em meio a um momento em que o preço do café, um dos principais grãos produzidos no Estado, está em alta e chamando a atenção de grupos criminosos nos campos, principalmente na Região Norte.
A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), detecta e impede crimes ambientais
A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), detecta e impede crimes ambientais Crédito: Reprodução | Polícia Militar
Sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), o programa do Plano Estadual de Segurança Rural foi criado em 2023 e, nos últimos dois anos, era composta por órgãos ligados à PCES, com investigações sobre os crimes já registrados.
Com a ampliação, a PMES passa a integrar o programa com ações de patrulhamento e inteligência para mapeamento das áreas com maior índice de crimes e também aquelas apontadas por trabalhadores e empresários rurais como pontos de risco.
Força-tarefa vai combater incêndios e furtos de gado e café no campo do ES

Os números e ações da força-tarefa até aqui

Desde sua criação, o projeto instaurou 151 inquéritos policiais, resultando em 78 pessoas presas ou indiciadas. Além disso, 80 toneladas de pimenta sem comprovação de origem foram apreendidas e 115 toneladas de carvão fabricado e revendido clandestinamente também foram interceptadas pela força-tarefa.
Com a entrada da corporação militar, a intenção, segundo Leonardo Damasceno, secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, é inibir as ações criminosas para que os registros sejam diminuídos ao longo dos próximos anos. 
Agora, nós vamos contar com a Polícia Militar cumprindo um papel de patrulhamento naquelas áreas mais suscetíveis aos crimes, passando por estradas vicinais e outras vias que hoje não têm muita fiscalização, principalmente no interior do Estado
Leonardo Damasceno - Secretário de Segurança Pública do Espírito Santo
Segundo a Sesp, além das apreensões, prisões e indiciamentos, a força-tarefa já fiscalizou mais de 50 estabelecimentos, aplicou mais de R$ 1,2 milhão em multas através da Secretária da Fazenda (Sefaz) e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) e ainda diminuiu em, aproximadamente, 80% os incêndios criminosos na Região Norte do Espírito Santo.
“Conseguimos combater muitos crimes, principalmente, os ligados aos incêndios e aos furtos de madeira. Nossa preocupação maior agora é que, diferentemente do cenário de quando a força tarefa foi criada, o preço do café cresceu muito e isso aumenta o estímulo à criminalidade”, ponderou o secretário.
Em 2024, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o grão moído do café subiu 50,84% só na Grande Vitória. A porcentagem, porém, deve continuar subindo até 2026, impactada por eventos climáticos extremos, como as ondas de calor, que interferem nas propriedades da planta e na produção, falta de mão de obra, os conflitos geopolíticos que elevam os custos de logística e ainda restrições a respeito da lei antidesmatamento para exportar o produto para a Europa, como mostrou A Gazeta em janeiro deste ano.

Veja Também

Crise do clima pode deixar o ES sem áreas para plantio de café, aponta estudo

Na época da criação da força-tarefa, segundo Leonardo Damasceno, diversos grupos criminosos estavam se especializando em invasões e furtos no campo, o que motivou o desenvolvimento do programa com as investigações da Polícia Civil.
A criminalidade no meio rural é uma preocupação que temos há bastante tempo. Essa força-tarefa já está madura e, agora, com essa ampliação, temos um reforço no combate ao crime
Leonardo Damasceno - Secretário de Segurança Pública do Espírito Santo
Além das corporações estaduais, o programa conta com o apoio de órgãos municipais e também da PRF para operações que cruzam rodovias como as BR’s 101262 e 259.
“Essas são vias que têm um fluxo de transporte de cargas muito intenso, tendo também o trânsito de produtos agropecuários. Então, a PRF é um ator que conversamos para cooperação em ações de roubo de carga, por exemplo. Além disso, também trocamos informações com as secretarias municipais de Defesa Social, mantendo uma rede de ação integrada”, disse Damasceno.
Para acionamento da força-tarefa no campo, além dos meios tradicionais de acionamento das corporações policiais (181 para Polícia Civil e 190 para Polícia Militar), o programa também pode ser acionado através de associações ruais e cooperativas ligadas aos produtores e empreendedores rurais, de onde as informações podem ser enviadas para a Secretaria de Segurança Pública.

Veja Também

Operação mira desmatamento de áreas da Mata Atlântica em Colatina

De macaco a guaiamum: trabalho fotográfico em Aracruz registra espécies ameaçadas de extinção

Aves em extinção são resgatadas e materiais de caça são apreendidos no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Meio Ambiente Polícia Civil Sesp Polícia Militar Polícia Rodoviária Federal Atitude Sustentável
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados