Operação mira desmatamento de áreas da Mata Atlântica em Colatina

Segundo o MPES, participam da operação servidores do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Meio Ambiente (CAOA), da Promotoria de Justiça de Colatina, Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (NOTAER).

De acordo com o Ministério Público, as equipes se concentraram no Estádio Municipal Justiniano de Mello e Silva, em Colatina, de onde saíram para realizar as fiscalizações em diversas áreas do município. "A operação terá duração de 45 dias e será dividida em três fases. Nesse período, serão fiscalizados aproximadamente 220 pontos onde foi constatado o desmatamento ilegal da cobertura vegetal da região", informou o órgão.

"A Operação Colatina Verde é uma resposta firme e necessária ao grave desmatamento que tem devastado áreas verdes protegidas em Colatina. Não podemos tolerar ações que comprometem a integridade ambiental da região e de todo o Espírito Santo. Os responsáveis por esses crimes ambientais serão identificados e responsabilizados, porque o dano causado ao meio ambiente é irreparável e afeta diretamente a qualidade de vida da população e o equilíbrio climático", explicou a promotora de Justiça Bruna Legora de Paula Fernandes.