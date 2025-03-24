Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime ambiental

Operação mira desmatamento de áreas da Mata Atlântica em Colatina

Ação deflagrada nesta segunda-feira (24), coordenada pelo MPES junto a órgãos ambientais, visa "cessar os ilícitos e responsabilizar os infratores nas esferas administrativa, civil e criminal"

Publicado em 24 de Março de 2025 às 13:09

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

24 mar 2025 às 13:09
Operação Colatina Verde
Local alvo de fiscalização em Colatina  Crédito: Ministério Público
Uma operação deflagrada nesta segunda-feira (24), coordenada pelo Ministério Público (MPES) em parceria com outros órgãos, mira o desmatamento ilegal de áreas de Mata Atlântica nos últimos quatro anos em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O objetivo da operação, segundo o MP, é "cessar os ilícitos e responsabilizar os infratores nas esferas administrativa, civil e criminal".
Operação mira áreas de Mata Atlântica desmatadas em Colatina
Operação mira áreas de Mata Atlântica desmatadas em Colatina Crédito: Heriklis Douglas

Operação Colatina Verde

Segundo o MPES, participam da operação servidores do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Meio Ambiente (CAOA), da Promotoria de Justiça de Colatina,  Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (NOTAER).

De acordo com o Ministério Público, as equipes se concentraram no Estádio Municipal Justiniano de Mello e Silva, em Colatina, de onde saíram para realizar as fiscalizações em diversas áreas do município. "A operação terá duração de 45 dias e será dividida em três fases. Nesse período, serão fiscalizados aproximadamente 220 pontos onde foi constatado o desmatamento ilegal da cobertura vegetal da região", informou o órgão. 
Operação mira áreas de Mata Atlântica desmatadas em Colatina
Operação mira áreas de Mata Atlântica desmatadas em Colatina Crédito: Heriklis Douglas
"A Operação Colatina Verde é uma resposta firme e necessária ao grave desmatamento que tem devastado áreas verdes protegidas em Colatina. Não podemos tolerar ações que comprometem a integridade ambiental da região e de todo o Espírito Santo. Os responsáveis por esses crimes ambientais serão identificados e responsabilizados, porque o dano causado ao meio ambiente é irreparável e afeta diretamente a qualidade de vida da população e o equilíbrio climático", explicou a promotora de Justiça Bruna Legora de Paula Fernandes. 
Operação mira áreas de Mata Atlântica desmatadas em Colatina
Promotora de Justiça Bruna Legora de Paula Fernandes Crédito: Heriklis Douglas

Correção

26/03/2025 - 4:48
As imagens divulgadas pelo MPES e publicadas na primeira versão desta reportagem foram substituídas porque foram disponibilizadas de forma equivocada no álbum fornecido pelo órgão à imprensa.

+ Reportagens

Dengue: o inimigo invisível está mais perto do que você imagina

Em busca de emprego? ES tem 5.395 vagas abertas

Missão Vietnã: as vantagens do café do ES e os deveres de casa a serem feitos

Novo contrato da BR 101: há punição se empresa não fizer obras? Tire dúvidas

Estudante de Medicina é preso por tráfico de drogas em motel de Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina MPES ES Norte Ibama IDAF
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados