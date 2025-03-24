Operação mira desmatamento de áreas da Mata Atlântica em Colatina

Uma operação deflagrada nesta segunda-feira (24), coordenada pelo Ministério Público (MPES) em parceria com outros órgãos, mira o desmatamento ilegal de áreas de Mata Atlântica nos últimos quatro anos em Colatina
, no Noroeste do Espírito Santo
. O objetivo da operação, segundo o MP, é "cessar os ilícitos e responsabilizar os infratores nas esferas administrativa, civil e criminal".
De acordo com o Ministério Público, as equipes se concentraram no Estádio Municipal Justiniano de Mello e Silva, em Colatina, de onde saíram para realizar as fiscalizações em diversas áreas do município. "A operação terá duração de 45 dias e será dividida em três fases. Nesse período, serão fiscalizados aproximadamente 220 pontos onde foi constatado o desmatamento ilegal da cobertura vegetal da região", informou o órgão.
"A Operação Colatina Verde é uma resposta firme e necessária ao grave desmatamento que tem devastado áreas verdes protegidas em Colatina. Não podemos tolerar ações que comprometem a integridade ambiental da região e de todo o Espírito Santo. Os responsáveis por esses crimes ambientais serão identificados e responsabilizados, porque o dano causado ao meio ambiente é irreparável e afeta diretamente a qualidade de vida da população e o equilíbrio climático", explicou a promotora de Justiça Bruna Legora de Paula Fernandes.