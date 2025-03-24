Estudante de Medicina é preso por tráfico de drogas em motel de Colatina

Um estudante de Medicina, de 29 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas em um motel às margens da BR 259, no bairro Honório Fraga, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , no domingo (23). Segundo a Polícia Militar, com o suspeito, identificado como Marcelo Régis Guerrieri Esperidião, a corporação apreendeu cocaína e haxixe.

Drogas, balança e Slick Pad (para uso de haxixe) Crédito: Polícia Militar

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender a uma ocorrência em um motel, onde um cliente estava sendo cobrado pela estadia, mas exigia a emissão da nota fiscal, enquanto os funcionários alegavam dificuldades para emitir o documento naquele momento.

Ao chegarem ao local, os policiais conversaram com os funcionários, que relataram que o homem estava no estabelecimento havia mais de dois dias e, nesse período, teria recebido diversas visitas, o que os trabalhadores consideraram "estranho". Além disso, informaram que o cliente não aceitava o valor cobrado e insistia na emissão da nota fiscal.

Segundo a PM, o proprietário do motel autorizou a entrada dos militares no quarto onde Marcelo estava hospedado, e eles foram recebidos por ele e outro homem, de 21 anos. "No momento em que o homem abriu a porta, a guarnição sentiu cheiro de maconha e viu um papelote de cocaína em cima de uma mesa. A equipe fez busca pessoal nos dois jovens, mas nada de ilícito foi encontrado com eles. No quarto, os militares localizaram 20 gramas de haxixe, um papelote de cocaína e uma balança de precisão. Ao ser questionado, o cliente do estabelecimento assumiu a propriedade dos ilícitos. A guarnição também encontrou papelotes de cocaína vazios", informou a Polícia Militar.

Por fim, o homem de 29 anos afirmou aos policiais que era estudante de Medicina e concordou em pagar a conta do motel, mas acabou conduzido à 15ª Delegacia Regional de Colatina por conta dos entorpecentes encontrados no quarto em que ele estava. A Polícia Militar informou que Marcelo possui dois registros de ocorrência por tráfico de drogas. O jovem de 21 anos, que estava no quarto em que o suspeito estava hospedado, disse que havia chegado ao local momentos antes da chegada dos militares e foi liberado. As drogas, um slick pad – para uso e armazenamento de haxixe –, uma balança, e um celular foram apreendidos.

Em nota, a Polícia Civil informou que Marcelo Régis Guerrieri Esperidião, de 29 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina, e segue à disposição da Justiça.

O outro lado

Em nota, o advogado Roger Costa Rodrigues, do escritório Roger Costa Advocacia Criminal, que representa Marcelo, afirmou discordar da autuação feita pela polícia, destacando que “não há qualquer elemento que indique a prática de conduta prevista” no artigo da lei que trata do tráfico de drogas. Além disso, ressaltou que foi o próprio Marcelo “quem acionou a polícia, em razão da recusa do estabelecimento em fornecer nota fiscal para que pudesse efetuar o pagamento devido”.

A defesa argumentou que não foi apreendido com o autuado qualquer dinheiro fracionado e que os policiais “não presenciaram qualquer ato de comércio de ilícitos por parte de seu cliente”.

“Ressaltamos ainda que a quantidade de entorpecentes apreendida não se enquadra na figura do tráfico de drogas, mas sim apenas na condição de usuário”, afirmou o advogado, por meio de nota.