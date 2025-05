Meio ambiente

Dia da Mata Atlântica terá plantio de mais de 100 árvores em Santa Teresa

Aberto ao público, evento nesta terça-feira (27) vai contar com minicursos, palestras e ações de conscientização; confira a programação

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Publicado em 26 de maio de 2025 às 19:51

Mata Atlântica no Espírito Santo: evento vai receber crianças de escolas de Santa Teresa Crédito: Wilson Rodrigues

Palestras voltadas à conscientização e preservação do meio ambiente e o plantio de mais de 100 árvores vão marcar o Dia Nacional da Mata Atlântica, nesta terça-feira (27), em Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo. O evento acontece na Fazenda Angelita, a partir das 8h, e vai contar com a presença de 17 instituições e a realização de minicursos e debates.>

Promovida pela Prefeitura de Santa Teresa, por meio das secretarias de Educação e de Meio Ambiente, a celebração terá palestras do ambientalista Henrique Lobo, voltada à educação ambiental, e da Polícia Militar Ambiental, sobre o trabalho de fiscalização ao meio ambiente. A programação também vai oferecer um minicurso de abelhas silvestres, que será ministrado por uma empresa especializada em apicultura.>

A ação é aberto ao público e vai receber crianças de escolas da região e alunos do curso de Meio Ambiente do campus de Santa Teresa do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).>

Além disso, os participantes do evento vão participar de uma ação de reflorestamento, plantando espécies de árvores nativas. “A parte mais bacana é a questão do plantio de árvores que teremos no local. Nós vamos plantar uma área de uma propriedade que já recebeu outros plantios. Serão mais de 100 árvores nativas que a gente vai ensinar a plantar na prática”, afirma o secretário de meio ambiente, Fabrício Fardin. >

>

“Já está tudo preparado. As pessoas vão aprender como é que planta, a posição, o corte da sacola, se tiver uma uma raiz enrolada… Toda a parte técnica mesmo. As pessoas vão sujar a mão mesmo lá. E vão poder dizer: ‘eu plantei uma árvore na minha vida, uma espécie nativa da Mata Atlântica’, completa o secretário.>

Serviço

DIA NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA

Data: Terça-feira (27)

Terça-feira (27)

Horário: 8h às 11h

8h às 11h

Local: Fazenda Angelita (Propriedade de Gilson Mansur) >

PROGRAMAÇÃO

Abertura com autoridades



Ato de celebração de Ação de Graças



Palestra 1: Henrique Lobo (Ambientalista)



Minicurso: Abelhas Silvestres



Palestra 2: Polícia Militar Ambiental



Plantio de Árvores Nativas



Coffee Break



Encerramento e Agradecimentos >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta