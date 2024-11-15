Água com cor azulada em canal de Vitória chama a atenção de moradores

Água em tom azul no canal que fica na região de Maria Ortiz Crédito: Reprodução de vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta sexta-feira (15) aponta suspeita de contaminação entre o Canal dos Escravos e o Canal de Maria Ortiz, em Vitória . O tom azulado da água chamou a atenção dos moradores da região, que afirmam nunca ter visto o canal com esta cor.

O vídeo foi publicado no perfil Inata Sustenatural e o responsável pela gravação afirma que mora no bairro Maria Ortiz há quase 50 anos. “Nunca vi isso. Vão falar que é normal? Um tom meio azulado, meio verde, nunca vi. A gente fala que está caindo algum produto químico aqui no manguezal, mas ninguém acredita”.

A Gazeta, a Procurada pela reportagem de, a Prefeitura de Vitória declarou que a Secretaria de Meio Ambiente já enviou equipe técnica ao local. “Foi constatado que a situação já estava menos intensa, com sinais de regeneração da área”.

A fim de identificar a substância que pode ter sido lançada no canal, a prefeitura informou que um levantamento está sendo realizado na bacia de drenagem para identificar a origem da emissão. “A próxima etapa é realizar uma auditoria, imóvel por imóvel, para determinar a origem exata do incidente e adotar as medidas necessárias”, diz a nota.

A Companhia Espírito-Santense de Saneamento ( Cesan ), procurada pela reportagem, afirmou, em nota, que "o lançamento de efluente tratado da ETE Camburi é realizado em conformidade com os padrões de outorga dos órgãos fiscalizadores e não causam qualquer alteração na cor do canal".