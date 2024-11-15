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Suspeita de contaminação

Água com cor azulada em canal de Vitória chama a atenção de moradores

Prefeitura diz que equipe faz levantamento completo da bacia de drenagem para identificar origem de possível emissão na região dos canais dos Escravos e de Maria Ortiz

Publicado em 15 de Novembro de 2024 às 17:37

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

15 nov 2024 às 17:37
Água azul chama atenção de moradores em Vitória.
Água em tom azul no canal que fica na região de Maria Ortiz Crédito: Reprodução de vídeo
Um vídeo que circula nas redes sociais nesta sexta-feira (15) aponta suspeita de contaminação entre o Canal dos Escravos e o Canal de Maria Ortiz, em Vitória. O tom azulado da água chamou a atenção dos moradores da região, que afirmam nunca ter visto o canal com esta cor.
O vídeo foi publicado no perfil Inata Sustenatural e o responsável pela gravação afirma que mora no bairro Maria Ortiz há quase 50 anos. “Nunca vi isso. Vão falar que é normal? Um tom meio azulado, meio verde, nunca vi. A gente fala que está caindo algum produto químico aqui no manguezal, mas ninguém acredita”.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vitória declarou que a Secretaria de Meio Ambiente já enviou equipe técnica ao local. “Foi constatado que a situação já estava menos intensa, com sinais de regeneração da área”.
A fim de identificar a substância que pode ter sido lançada no canal, a prefeitura informou que um levantamento está sendo realizado na bacia de drenagem para identificar a origem da emissão. “A próxima etapa é realizar uma auditoria, imóvel por imóvel, para determinar a origem exata do incidente e adotar as medidas necessárias”, diz a nota.
A Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), procurada pela reportagem, afirmou, em nota, que "o lançamento de efluente tratado da ETE Camburi é realizado em conformidade com os padrões de outorga dos órgãos fiscalizadores e não causam qualquer alteração na cor do canal".
Já o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), disse que realizou vistoria no local, "mas já não havia sinal de contaminação". Uma nova vistoria deve ser realizada neste sábado (16).

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