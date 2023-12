Moda e Design

Uma das 50 modelos mais requisitadas do mundo é capixaba

Aos 20 anos, Raynara Negrine saiu de uma vida simples em Cachoeiro de Itapemirim e, hoje, trabalha com marcas como Chanel, Versace e Valentino

Raynara Negrine é um dos principais nomes no universo da moda . (Divulgação)

“Nunca imaginei, em toda minha vida, precisar de dois passaportes”, brinca Raynara Negrine. A modelo, nascida em Cachoeiro de Itapemirim, conta que, em menos de um ano, precisou emitir um novo documento porque todas as folhas do antigo já tinham sido preenchidas com vistos internacionais. Essa é a vida do fenômeno capixaba de 20 anos que conquistou passarelas internacionais.

Raynara une carisma, personalidade, beleza única e traços marcantes, e se tornou uma aposta da nova geração de modelos ao redor do mundo.

Com uma estreia internacional no desfile de alto-costura da Chanel, em Paris, a modelo coleciona trabalhos com as marcas Versace, Hermès, Fendi, Celine, Valentino, Jean Paul Gaultier, Jacquemus e Carolina Herrera. Ela também é uma das 50 modelos mais requisitadas do mundo, segundo o site Models. O resultado disso? Sua rotina é não ter rotina.

Descoberta aos 14 anos, na cidade natal, o primeiro trabalho da jovem foi em São Paulo. Daí para frente, com a ajuda da agência, ela se mudou de Cachoeiro e iniciou uma carreira internacional.

O auge de sua fama coincidiu com a pandemia da covid-19 e nada disso seria possível sem o apoio incondicional da mãe – que trabalha como doméstica.

“Perdi meu pai quando eu tinha 9 anos. Infelizmente, ele nunca viu minha carreira de modelo decolar. O que me tranquiliza é saber que ele está olhando para mim, mas lá de cima”, emociona-se a modelo.

Nessa época, ela lembra que começou a trabalhar com grandes marcas em SP, além de ter participado da São Paulo Fashion Week. “Depois, tudo aconteceu de uma forma muito rápida. Fui morar em Nova Iorque e depois fiquei três anos em Paris. Agora, estou começando a me fixar em Londres, mas já estou planejando me mudar novamente para os EUA em janeiro do ano que vem”, conta.

Rotina de modelo

Raynara resume seu dia a dia da seguinte forma: de uma hora para outra, tudo muda e ela precisa ir (muitas vezes, literalmente) para o outro lado do mundo para algum trabalho.

“É preciso estar preparada para tudo. Por isso, fazer exercícios e ter a mente saudável para enfrentar diversos fusos horários e diferenças bruscas de temperatura são fundamentais”, salienta.

Pelas suas contas, ela já conheceu entre 12 e 15 países diferentes, sendo a Coreia, a China e a Índia os lugares mais exóticos que visitou. “Apesar de ser cansativo, ainda consigo curtir essas viagens. Minha carreira pode ser breve e muita gente quer estar onde estou”, ressalta a modelo.

Ciente de que é muito nova, para os próximos anos, ela espera conquistar ainda mais sonhos. “Quero comprar uma casa para a minha mãe, terminar meus estudos que tive de interromper para me dedicar à vida de modelo e, quem sabe, montar um negócio ou explorar outras carreiras”, arrisca.

Mesmo tendo um currículo extenso, Raynara garante que ser reconhecida no Prêmio Capixaba de Valor na categoria “Moda e Design” foi surpreendente, principalmente porque a Rede Gazeta sempre esteve presente na sua infância e começo da adolescência, pelos telejornais.

“Sei que muitas pessoas me acompanham desde muito nova e estou me sentindo muito honrada em representar meu Espírito Santo e minha cidade Cachoeiro de Itapemirim. Fazer coisas novas, visitar outros países e conhecer pessoas novas são oportunidades incríveis, e quero ser uma inspiração para que outras meninas tenham a oportunidade de dominar o Brasil e o mundo”, finaliza.

