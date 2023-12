Marcas de Valor 2023

Tradição e qualidade são ingredientes de uma receita 100% capixaba

Com um catálogo de mais de 120 produtos, a Cofril conquista a preferência dos capixabas na categoria “Carnes e Embutidos”. Empresa vem se dedicando às altas demandas de fim de ano

Linguiça Cofril é um clássico na mesa do capixaba: sabor marcante. (Cofril/Divulgação)

Há mais de três décadas, a Cofril faz parte da rotina dos capixabas, consolidando-se como uma referência de qualidade e sabor com seus alimentos. Também reconhecida por seu compromisso com a segurança alimentar, a marca implementa protocolos rigorosos em todo o processo de produção. São cuidados que asseguram a qualidade e a confiabilidade dos produtos oferecidos.

A empresa, ao longo de sua história, expandiu-se, modernizou-se e conquistou todo o Espírito Santo. O reconhecimento também é atestado com mais uma vitória na categoria “Carnes e Embutidos”, nesta 14ª edição do Prêmio Marcas de Valor A Gazeta.

Para o sócio-diretor da Cofril, José Carlos Correa Cardoso, a credibilidade da marca deriva da conexão com quem consome os produtos. “O nosso reconhecimento se dá pela proximidade que procuramos manter com o nosso consumidor, seja nas divulgações em diversas mídias, seja na presença dos produtos em diferentes modalidades de comércio do segmento, do pequeno ao grande lojista”, afirma.

José Carlos Correa Cardoso: "Sempre buscamos melhorias na qualidade dos produtos" . (Cofril/Divulgação)

Portfólio variado

Com um catálogo que conta com mais de 120 produtos, a Cofril entrega ao mercado uma variedade com qualidade e sabor, com carnes suínas em diversas formas, in natura, temperadas ou defumadas, além de embutidos diversos como linguiças, presunto, mortadela, etc.

Essa disponibilidade de itens destaca a versatilidade da marca, contemplando as preferências dos consumidores e proporcionando uma experiência culinária completa. De acordo com o sócio-diretor da indústria, um dos diferenciais competitivos da Cofril está ligado ao fato de as inovações implementadas serem bem aceitas pelo consumidor.

“Somos uma marca capixaba que procura agregar atributos que são bem recepcionados pelo público. Sempre buscamos melhorias na qualidade dos produtos. Cremos que isso seja o principal diferencial que faz da Cofril uma marca referência no mercado”, defende.

Ao longo dos últimos anos, a Cofril vem marcando presença como destaque no Prêmio Marcas de Valor A Gazeta, sendo sempre prestigiada pelo público com o reconhecimento de um trabalho que agrega compromisso com o mercado, responsabilidade socioambiental, foco no cliente e respeito aos colaboradores e parceiros.

Para se manter em evidência, temos participação marcante no mercado, atendendo aos mais variados tipos de comércio, desde bares, lanchonetes e padarias até os grandes estabelecimentos. Também mantemos a periodicidade no atendimento a esses pontos. Isso faz com que a marca esteja sempre presente para o consumidor, com opções e mix de produtos para os mais variados gostos. José Carlos Correa Cardoso • Sócio-diretor da Cofril

Inovações

Para continuar avançando e, consequentemente, aumentando a produtividade, a Cofril pretende seguir investindo em equipamentos tecnológicos a fim de suprir as demandas.

“Para este resto de 2023, nos preparamos para atender ao aumento de demanda do mercado em virtude das festividades e do calendário desta época, como encontros de final de ano, verão e férias. Para 2024, continuaremos com o foco principal em desenvolver as atividades por meio da aquisição de equipamentos tecnológicos para aprimorarmos a produtividade e a qualidade dos produtos, bem como para alavancarmos as vendas para novos mercados”, informa o gestor.

